Вдохновляющее приключение на сапбордах в Анталье (в мини-группе)

Отправьтесь на сапборде вдоль живописного берега Средиземного моря и насладитесь красотой природы
Эта прогулка на сапбордах вдоль берега Средиземного моря - идеальный способ отдохнуть и насладиться природой. Маршрут начинается на благоустроенном пляже Бюйюк Чалтыджак, где гид-инструктор проведёт инструктаж. На пути встретятся дикие
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пляжи, секретные бухты, пещеры и скалы.

Возможность увидеть разнообразную морскую жизнь, сделать фото у атмосферных пещер и остановиться для купания на небольших пляжах. В стоимость включены услуги гида и аренда снаряжения.

Прогулка не подходит для людей с ограниченными физическими возможностями, маленьких детей до 5 лет и тех, кто не умеет плавать. Ребёнок от 5 лет может кататься на одном сапе со взрослым. По запросу возможна организация фотосессии. Прогулку сопровождает англоязычный гид, при необходимости можно запросить русскоязычного гида

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Живописные морские пейзажи
  2. 🧭 Загадочные пещеры
  3. 🏖️ Уединённые пляжи
  4. 🐠 Разнообразная морская жизнь
  5. 📸 Возможность фотосессии

Что можно увидеть

  • Дикие пляжи
  • Секретные бухты
  • Пещеры
  • Лес
  • Скалы
Вдохновляющее приключение на сапбордах в Анталье (в мини-группе)
Вдохновляющее приключение на сапбордах в Анталье (в мини-группе)
Вдохновляющее приключение на сапбордах в Анталье (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Маршрут начинается и заканчивается на благоустроенном пляже Бюйюк Чалтыджак в 10 минутах езды от Антальи — на нашей сап-станции.
  • Гид-инструктор проведёт инструктаж — расскажет, как правильно держать весло и грести.
  • На водной прогулке вы встретите дикие пляжи, секретные бухты, пещеры, лес и скалы.
  • Увидите разнообразную морскую жизнь — рыб, моллюсков, водоросли.
  • Будут фото-стопы у атмосферных пещер и остановки для купания на небольших пляжах.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены услуги гида-инструктора и аренда снаряжения — сапа, весла, спасательного жилета.
  • Прогулка не подойдёт для людей с ограниченными физическими возможностями, маленьких детей до 5 лет, лиц, страдающих морской болезнью, и тех, кто не умеет плавать.
  • Ребёнок от 5 лет катается на одном сапе со взрослым.
  • По запросу мы можем организовать фотосессию за дополнительную плату.
  • На прогулке вас буду сопровождать я или другой англоязычный гид-инструктор нашей команды. Если вам нужен русскоязычный гид, напишите нам об этом заранее.

Как добраться до пляжа:

  • Можно воспользоваться такси или приехать на своей машине. Поездка займёт 10–15 минут.
  • В случае необходимости поможем с заказом трансфера. Подробности — в личной переписке.

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Бюйюк Чалтыджак
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ivan
19 мая 2024
Такое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг от этого приключения. Огромное спасибо ребятам, они горят своим делом. Организовали нам трансфер, рассказали как
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держаться на сапах и следили за безопасностью. С ними как за стеной. Не переживаешь ни о чем. Провели насыщенную сап прогулку: мы видели скрытые пляжи, побывали в нескольких пещерах и даже прыгали со скалы в воду. А ещё на остановках нас напоили вкусным кофе 😍 Это воспоминания, которые остановится с нами надолго. Спасибо 💖

Такое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг отТакое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг отТакое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг отТакое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг от

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