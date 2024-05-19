читать дальше держаться на сапах и следили за безопасностью. С ними как за стеной. Не переживаешь ни о чем. Провели насыщенную сап прогулку: мы видели скрытые пляжи, побывали в нескольких пещерах и даже прыгали со скалы в воду. А ещё на остановках нас напоили вкусным кофе 😍 Это воспоминания, которые остановится с нами надолго. Спасибо 💖

Такое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг от этого приключения. Огромное спасибо ребятам, они горят своим делом. Организовали нам трансфер, рассказали как