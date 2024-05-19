Эта прогулка на сапбордах вдоль берега Средиземного моря - идеальный способ отдохнуть и насладиться природой. Маршрут начинается на благоустроенном пляже Бюйюк Чалтыджак, где гид-инструктор проведёт инструктаж. На пути встретятся дикие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные морские пейзажи
- 🧭 Загадочные пещеры
- 🏖️ Уединённые пляжи
- 🐠 Разнообразная морская жизнь
- 📸 Возможность фотосессии
Что можно увидеть
- Дикие пляжи
- Секретные бухты
- Пещеры
- Лес
- Скалы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Маршрут начинается и заканчивается на благоустроенном пляже Бюйюк Чалтыджак в 10 минутах езды от Антальи — на нашей сап-станции.
- Гид-инструктор проведёт инструктаж — расскажет, как правильно держать весло и грести.
- На водной прогулке вы встретите дикие пляжи, секретные бухты, пещеры, лес и скалы.
- Увидите разнообразную морскую жизнь — рыб, моллюсков, водоросли.
- Будут фото-стопы у атмосферных пещер и остановки для купания на небольших пляжах.
Организационные детали
- В стоимость программы включены услуги гида-инструктора и аренда снаряжения — сапа, весла, спасательного жилета.
- Прогулка не подойдёт для людей с ограниченными физическими возможностями, маленьких детей до 5 лет, лиц, страдающих морской болезнью, и тех, кто не умеет плавать.
- Ребёнок от 5 лет катается на одном сапе со взрослым.
- По запросу мы можем организовать фотосессию за дополнительную плату.
- На прогулке вас буду сопровождать я или другой англоязычный гид-инструктор нашей команды. Если вам нужен русскоязычный гид, напишите нам об этом заранее.
Как добраться до пляжа:
- Можно воспользоваться такси или приехать на своей машине. Поездка займёт 10–15 минут.
- В случае необходимости поможем с заказом трансфера. Подробности — в личной переписке.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Бюйюк Чалтыджак
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оркун — ваша команда гидов в Анталье
Я Оркун, гид-инструктор в увлекательном мире сап-бординга в моей родной Анталье. Хочу поделиться своей страстью к этому уникальному виду спорта и отдыха, объединяющего людей со всего мира. 5 лет назадЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ivan
19 мая 2024
Такое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг от этого приключения. Огромное спасибо ребятам, они горят своим делом. Организовали нам трансфер, рассказали как
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