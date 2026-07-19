Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет.
Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.
Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами
Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.
Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами
Описание экскурсииВас ожидает: Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет. Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире. Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить Дельфинарий в Анталии и посмотреть шоу с дельфинами. Дельфинарий в Анталии ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.
Трансфер осуществляется только из районов Белек, Богазкент и Кунду.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Aвтобус с кондиционером
- Страховка
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер осуществляется только из районов Белек, Богазкент и Кунду.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Невероятные впечатления! Очень понравилось!
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L
Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные животные, очень жизнерадостные и дружелюбные. То время, за то время, что мы с ними провели, мы получили прекрасный заряд позитива, фотографии, которые делали профессиональные фотографы будут напоминать об этой поездке.
Отличная организация экскурсии от трансфера, до сопровождения в дельфинарии.
Отличная организация экскурсии от трансфера, до сопровождения в дельфинарии.
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С
Плавание с дельфинами в Анталии - это действительно волшебный опыт! Я наслаждался каждой минутой, проведенной вместе с этими умными и прекрасными существами. Момент, когда дельфины прыгали вокруг нас, был просто
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Х
Замечательная экскурсия с дельфинами в Анталии! Это был незабываемый опыт, который мы поделили с нашей семьей. Дельфины были такие игривые и дружелюбные, что наши сердца просто раскрылись от счастья. Организация тура была безупречной, персонал вежливый и заботливый. Мы наслаждались каждой минутой, плавая вместе с этими удивительными созданиями. Спасибо большое за такое незабываемое приключение!
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Г
Плавание с дельфинами в Анталии - это что-то невероятное! Я даже не мог представить, насколько эмоциональным и волнующим будет это приключение. Дельфины были настолько дружелюбными и умными, что я был поражен их поведением. Отдельное спасибо гиду за интересные факты о дельфинах и за то, что создал такую замечательную атмосферу. Это один из лучших опытов в моей жизни!
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Я
Я просто не могу передать словами свои эмоции от плавания с дельфинами в Анталии! Это было невероятно! Я почувствовала связь с этими удивительными созданиями и ощущение радости, которое запомню на всю жизнь. Отельный персонал был очень профессиональным, и экскурсия была организована на высоком уровне. Спасибо всем, кто сделал эту поездку такой незабываемой!
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