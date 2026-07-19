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Р Руслан Невероятные впечатления! Очень понравилось! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

L Lana Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные животные, очень жизнерадостные и дружелюбные. То время, за то время, что мы с ними провели, мы получили прекрасный заряд позитива, фотографии, которые делали профессиональные фотографы будут напоминать об этой поездке.

Отличная организация экскурсии от трансфера, до сопровождения в дельфинарии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сокол читать дальше уменьшить невероятным. Это был один из самых ярких моментов в моей жизни, и я благодарен всему персоналу за их внимание и заботу. Я очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет испытать настоящую радость и восторг! Плавание с дельфинами в Анталии - это действительно волшебный опыт! Я наслаждался каждой минутой, проведенной вместе с этими умными и прекрасными существами. Момент, когда дельфины прыгали вокруг нас, был просто Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Х Христина Замечательная экскурсия с дельфинами в Анталии! Это был незабываемый опыт, который мы поделили с нашей семьей. Дельфины были такие игривые и дружелюбные, что наши сердца просто раскрылись от счастья. Организация тура была безупречной, персонал вежливый и заботливый. Мы наслаждались каждой минутой, плавая вместе с этими удивительными созданиями. Спасибо большое за такое незабываемое приключение! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Григорий Плавание с дельфинами в Анталии - это что-то невероятное! Я даже не мог представить, насколько эмоциональным и волнующим будет это приключение. Дельфины были настолько дружелюбными и умными, что я был поражен их поведением. Отдельное спасибо гиду за интересные факты о дельфинах и за то, что создал такую замечательную атмосферу. Это один из лучших опытов в моей жизни! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет