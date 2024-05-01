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животные, очень жизнерадостные и дружелюбные. То время, за то время, что мы с ними провели, мы получили прекрасный заряд позитива, фотографии, которые делали профессиональные фотографы будут напоминать об этой поездке. Отличная организация экскурсии от трансфера, до сопровождения в дельфинарии.