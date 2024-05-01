Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Анталии: Плавание с дельфинами и дельфинарий
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и получите незабываемые впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель
«Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить Дельфинарий в Анталии и посмотреть шоу с дельфинами»
Расписание: Трансфер осуществляется только из районов Белек, Богазкент и Кунду.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$158 за человека
Групповая
Аквапарк Water Hill из Анталии
Начало: Ваш отель
«Особой жемчужиной Waterhill стало дельфинарий-шоу»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
$51 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Дельфинарий в Кемере
Начало: По договорённости
«Порадуйте себя и своих близких экскурсией Дельфинарий в Кемере»
Расписание: 10:45; 15:45
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLana1 мая 2024Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные
- ГГригорий6 апреля 2023Плавание с дельфинами в Анталии - это что-то невероятное! Я даже не мог представить, насколько эмоциональным и волнующим будет это
- ЯЯна15 марта 2023Я просто не могу передать словами свои эмоции от плавания с дельфинами в Анталии! Это было невероятно! Я почувствовала связь
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дельфинарий»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в мае 2025
Сейчас в Анталье в категории "Дельфинарий" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 158. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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