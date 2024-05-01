Дельфинарий в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Дельфинарий» в Анталье, цены от $35. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Плавание с дельфинами в Анталии
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Анталии: Плавание с дельфинами и дельфинарий
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и получите незабываемые впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель
«Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить Дельфинарий в Анталии и посмотреть шоу с дельфинами»
Расписание: Трансфер осуществляется только из районов Белек, Богазкент и Кунду.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$158 за человека
Аквапарк Water Hill из Анталии
На автобусе
2 часа
Групповая
Аквапарк Water Hill из Анталии
Начало: Ваш отель
«Особой жемчужиной Waterhill стало дельфинарий-шоу»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
$51 за человека
Дельфинарий в Кемере
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Дельфинарий в Кемере
Начало: По договорённости
«Порадуйте себя и своих близких экскурсией Дельфинарий в Кемере»
Расписание: 10:45; 15:45
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lana
    1 мая 2024
    Плавание с дельфинами в Анталии
    Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные
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    животные, очень жизнерадостные и дружелюбные. То время, за то время, что мы с ними провели, мы получили прекрасный заряд позитива, фотографии, которые делали профессиональные фотографы будут напоминать об этой поездке. Отличная организация экскурсии от трансфера, до сопровождения в дельфинарии.

  • Г
    Григорий
    6 апреля 2023
    Плавание с дельфинами в Анталии
    Плавание с дельфинами в Анталии - это что-то невероятное! Я даже не мог представить, насколько эмоциональным и волнующим будет это
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    приключение. Дельфины были настолько дружелюбными и умными, что я был поражен их поведением. Отдельное спасибо гиду за интересные факты о дельфинах и за то, что создал такую замечательную атмосферу. Это один из лучших опытов в моей жизни!

  • Я
    Яна
    15 марта 2023
    Плавание с дельфинами в Анталии
    Я просто не могу передать словами свои эмоции от плавания с дельфинами в Анталии! Это было невероятно! Я почувствовала связь
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    с этими удивительными созданиями и ощущение радости, которое запомню на всю жизнь. Отельный персонал был очень профессиональным, и экскурсия была организована на высоком уровне. Спасибо всем, кто сделал эту поездку такой незабываемой!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дельфинарий»

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Сколько стоит экскурсия по Анталье в мае 2025
Сейчас в Анталье в категории "Дельфинарий" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 158. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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