Путешествие на доске вдоль живописного пляжа Коньяалты подарит вам ощущение свободы, тишины и единения с природой. Сертифицированные инструкторы обучат основам и помогут уверенно встать на доску.
Вы увидите скрытые скалы, почувствуете мягкую морскую волну и проведёте время активно, красиво и безопасно.
Описание водной прогулки
Старт утром или вечером
Можно выбрать прогулку на рассвете или закате, когда море спокойное, воздух свежий, а небо окрашивается в золотые оттенки.
Лёгкое обучение и уверенность на воде
Перед выходом в море инструкторы проведут инструктаж: расскажут, как стоять на доске, грести, сохранять равновесие и чувствовать себя комфортно. Даже если вы впервые видите доску, вас ждёт уверенное и безопасное путешествие!
Путешествие по лазурным водам Коньяалты
Вы отправитесь на увлекательную прогулку вдоль побережья, двигаясь по спокойной воде среди скал и природных образований. Эта часть пляжа открывает совершенно новый ракурс Антальи — доступный только с моря.
Организационные детали
- Программа подходит участникам с 7 лет — как новичкам, так и опытным. Умение плавать — обязательно
- Прогулки доступны на рассвете и на закате
- Мы предоставляем всё необходимое оборудование
- С вами будет сертифицированный инструктор из нашей команды
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Коньяалты
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 140 туристов
Я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов и прогулок в родном городе. Ждём вас!
