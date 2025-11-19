Путешествие на доске вдоль живописного пляжа Коньяалты подарит вам ощущение свободы, тишины и единения с природой. Сертифицированные инструкторы обучат основам и помогут уверенно встать на доску. Вы увидите скрытые скалы, почувствуете мягкую морскую волну и проведёте время активно, красиво и безопасно.

Описание водной прогулки

Старт утром или вечером

Можно выбрать прогулку на рассвете или закате, когда море спокойное, воздух свежий, а небо окрашивается в золотые оттенки.

Лёгкое обучение и уверенность на воде

Перед выходом в море инструкторы проведут инструктаж: расскажут, как стоять на доске, грести, сохранять равновесие и чувствовать себя комфортно. Даже если вы впервые видите доску, вас ждёт уверенное и безопасное путешествие!

Путешествие по лазурным водам Коньяалты

Вы отправитесь на увлекательную прогулку вдоль побережья, двигаясь по спокойной воде среди скал и природных образований. Эта часть пляжа открывает совершенно новый ракурс Антальи — доступный только с моря.

Организационные детали