1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
11 часов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
40€30 за человека
скидка
15%
Групповая
9 часов
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34€29 за человека
Групповая
10 часов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Групповая
5.5 часов
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€65 за человека
Групповая
6 часов
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€900 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
43€39 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€56 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€37 за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
12 часов
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
Начало: В отеле или по договоренности
Расписание: во вторник и субботу в 07:30, в четверг в 07:15
11 июня в 07:30
13 июня в 07:15
€26 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€865 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€499 за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Отправиться в путешествие по райским бухтам с командой аниматоров-пиратов (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€44 за человека
Групповая
8 часов
Морская прогулка на пиратском корабле
Провести целый день в открытом море, полюбоваться природой и поучаствовать в веселых конкурсах
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€28 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена22 марта 2024Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
- ССофья9 октября 2023Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега, поэтому вода была абсолютно
- ТТатьяна1 октября 2023Спасибо организаторам за четкую организацию экскурсии. Мы отлично провели время.
- ААлиса2 сентября 2023Были на Экскурсии Турецкие мальдивы. Все очень понравилось. Рекомендую ехать в обед, так как увидите ещё закат и потрясающую Луну.
- ТТимур31 августа 2023Всё отлично. Первый дайвинг с превосходным результатом. Только после дайвинга узнал, что стоимость значительно ниже на другом сайте. А так всё превосходно.
- ККонстантин4 июля 2023Путешествие очень понравилось, комфортная яхта, сбалансированный маршрут, отличное питание и персонал. Организатор был всегда на связи и ответил на все вопросы. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Речные прогулки»
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