Речные прогулки в Анталье

Найдено 16 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Анталье, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
скидка
25%
Групповая
11 часов
13 отзывов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4030 за человека
Морская прогулка на остров Сулуада
скидка
15%
Групповая
9 часов
54 отзыва
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3429 за человека
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
На рыбалку - в мини-группе
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
65 за человека
Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
1 отзыв
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
900 за всё до 4 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4339 за человека
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Групповая
6 часов
5 отзывов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
37 за человека
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
2 отзыва
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за человека
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
34 отзыва
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
Начало: В отеле или по договоренности
Расписание: во вторник и субботу в 07:30, в четверг в 07:15
11 июня в 07:30
13 июня в 07:15
26 за человека
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
865 за всё до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
499 за всё до 6 чел.
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Групповая
12 часов
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Отправиться в путешествие по райским бухтам с командой аниматоров-пиратов (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
44 за человека
Морская прогулка на пиратском корабле
Групповая
8 часов
Морская прогулка на пиратском корабле
Провести целый день в открытом море, полюбоваться природой и поучаствовать в веселых конкурсах
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    22 марта 2024
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
  • С
    Софья
    9 октября 2023
    Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
    Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега, поэтому вода была абсолютно
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    чистая, можно было рассмотреть, как на дне плавают косяки рыб и убегают крабы - идеально для снорклинга! Команда корабля отличная - все дружелюбные, веселые, заботливые:) Устроили пенную вечеринку с танцами. Те, кто не хотел танцевать, могли отдохнуть на верхних палубах, там музыка была тише. Ещё был вкусный обед и крутые коктейли. Очень удобно, что программа заняла чуть больше, чем полдня - не перегружена. Рекомендую!

    Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берегаПрогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берегаПрогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берегаПрогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берегаПрогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2023
    Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
    Спасибо организаторам за четкую организацию экскурсии. Мы отлично провели время.
  • А
    Алиса
    2 сентября 2023
    Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
    Были на Экскурсии Турецкие мальдивы. Все очень понравилось. Рекомендую ехать в обед, так как увидите ещё закат и потрясающую Луну.
  • Т
    Тимур
    31 августа 2023
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Всё отлично. Первый дайвинг с превосходным результатом. Только после дайвинга узнал, что стоимость значительно ниже на другом сайте. А так всё превосходно.
  • К
    Константин
    4 июля 2023
    Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
    Путешествие очень понравилось, комфортная яхта, сбалансированный маршрут, отличное питание и персонал. Организатор был всегда на связи и ответил на все вопросы. Рекомендую
    Путешествие очень понравилось, комфортная яхта, сбалансированный маршрут, отличное питание и персонал. Организатор был всегда на связи

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
  2. Морская прогулка на остров Сулуада
  3. На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
  4. На рыбалку - в мини-группе
  5. Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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