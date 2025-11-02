Е Елена Старая Анталья - путешествие в прошлое Экскурсия прошла хорошо. Нашей семье и друзьям все понравилось.

С Сергей Старая Анталья - путешествие в прошлое Очень понравилась экскурсия! Гид просто потрясающий!!! Интересно, не напряжно рассказал историю страны и города!!! Очень рекомендую посетить с ним старый город, каждая улочка - это история,интересная и познавательная!!!

М Марина Старая Анталья - путешествие в прошлое Нам очень понравилась организация экскурсии! Очень удобно, что Исмет так же организовал нашу доставку до места встречи и обратно. По дороге так же рассказывал об истории страны. Отвечал на все вопросы не по основной теме)) спасибо!

Д Диана Старая Анталья - путешествие в прошлое Измет - профессионал своего дела, великолепный рассказчик, историк, приятный и воспитанный человек. Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии, от подачи материала и от общества гида.

Спасибо от всего сердца!!!

Я Яна Старая Анталья - путешествие в прошлое Исмет - великолепный гид с очень глубокими знаниями истории. Рассказывает много интересных фактов. Прекрасно говорит по-русски, комфортный собеседник. Не торопит, проводит экскурсию интересно и комфортно.

С Светлана Старая Анталья - путешествие в прошлое Замечательное погружение в историю вообще, и в частности Анатолийское побережье.

Увлекательный рассказ Исмета, с пояснением простых казалось бы вещей и вовлечением нас, как жителей старых времен. Очень рекомендуем!!! Привет Исмету из Карелии!

Е Евгений Старая Анталья - путешествие в прошлое Экскурсия понравилась всей семье. Интересный общительный гид с хорошим знанием русского языка.

Ш Шани Старая Анталья - путешествие в прошлое К сожалению по нашей вине экскурсия не состоялась. Но Исмет очень тонко чувствующий группу человек. За что ему огромное спасибо

О Ольга Старая Анталья - путешествие в прошлое Исмет оставил самое положительное впечатление от экскурсии. Таких обьемных знаний истории мы ещё не слышали ни от одного гида. Не пришлось скучать ни одной минуты, время просто пронеслось незаметно. Обязательно буду рекомендовать гида своим друзьям и знакомым👍

О Ольга Старая Анталья - путешествие в прошлое Очень благодарны Исмету за интересную экскурсию! Исмет смог увлечь взрослых и детей) Сын увлекается историей и тем не менее, даже для него открылись новые факты. Время пролетело незаметно. Очень хочется побывать и на других экскурсиях Исмета!

С Сергей Старая Анталья - путешествие в прошлое Нам очень повезло, что мы познакомились с Исметом! Он очень приятный человек, любящий историю и свой город. Нам было очень и интересно и познавательно. Рекомендуем Исмета, как профессионала, который относится к своей работе с душой и любовью!

А Алексей Старая Анталья - путешествие в прошлое Исмет прекрасный рассказчик, провел чудесную экскурсию. Очень хорошая подача материала, отличный неутомительный маршрут.

И Инна Старая Анталья - путешествие в прошлое читать дальше меня, когда читала, с какой любовью Исмет описывает свой родной город. Когда человек делает своё дело от души, то это сразу чувствуется, и тоже испытываешь самые положительные эмоции, пропитываешься любовью и уважением к местной культуре и истории.

Исмет - человек с большим кругозором, знает не только исторические факты, но и интересные истории, фольклор, шутки разных народов и умело эти знания интегрирует в своём рассказе. Вам однозначно не будет скучно, время пролетит быстро и захотите вернуться ещё и продолжить знакомство с Турцией в компании Исмета! Очень рада, что выбрала Исмета в качестве нашего доверенного лица и гида по старой части города Анталия. Сердце не обмануло

М Мария Старая Анталья - путешествие в прошлое Очень понравился и маршрут и рассказ. Исмет очень хорошо говорит по-русски, знает историю. У него получатся интересное изложение как взрослым, так и детям. Нашёл что-то занимательное и для дочки 7 лет. Спасибо. Было здорово! Анталья очень интересная для посещения.

О Ольга Старая Анталья - путешествие в прошлое читать дальше идеально, 3 часа пролетели очень быстро. Посоветовал вкусные и видовые рестораны. Хотели выбрать гида подешевле, но подкупило, что Исмет родился в Турции и не пожалели. Подросток в восторге, а это дорогого стоит)) спасибо! Исмет шикарный экскурсовод! Чувство юмора и доброжелательный подход к гостям) Рассказал много интересных и запоминающихся фактов про Турцию. Маршрут проложен

С Сергей Старая Анталья - путешествие в прошлое Исмет большой знаток города, его истории и прекрасный рассказчик!

Н Наталья Старая Анталья - путешествие в прошлое Исмет - замечательный рассказчик, а сама экскурсия - как прогулка со старым другом по городу его детства:)

Е Елена Старая Анталья - путешествие в прошлое Отличный гид Исмет провел для нас замечательный тур.

Н Наталья Старая Анталья - путешествие в прошлое Отличный гид, интересное повествование.

Если хотите посмотреть старый город и не заметить прошедших 3х часов - вам к Исмету. Его рекомендация вкуснейшей шаурмы двум ЗОЖникам - отдельные благодарности 🤪