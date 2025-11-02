Мои заказы

Пляж Коньяалты – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж Коньяалты» в Анталье, цены от €48, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старая Анталья - путешествие в прошлое
Пешая
3 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
На машине
3.5 часа
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
Увидеть знаковые достопримечательности Старого города и насладиться водопадом в огнях подсветки
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€198€220 за всё до 4 чел.
Прогулка на сапборде в Анталье
SUP-прогулки
Сёрфинг
1.5 часа
-
20%
Водная прогулка
Прогулка на сапборде в Анталье
Сап-сёрфинг для всех - легко, безопасно, незабываемо
Начало: На пляже Коньяалты
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€48€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 ноября 2025
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Экскурсия прошла хорошо. Нашей семье и друзьям все понравилось.
  • С
    Сергей
    24 октября 2025
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Очень понравилась экскурсия! Гид просто потрясающий!!! Интересно, не напряжно рассказал историю страны и города!!! Очень рекомендую посетить с ним старый город, каждая улочка - это история,интересная и познавательная!!!
  • М
    Марина
    14 октября 2025
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Нам очень понравилась организация экскурсии! Очень удобно, что Исмет так же организовал нашу доставку до места встречи и обратно. По дороге так же рассказывал об истории страны. Отвечал на все вопросы не по основной теме)) спасибо!
  • Д
    Диана
    24 сентября 2025
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Измет - профессионал своего дела, великолепный рассказчик, историк, приятный и воспитанный человек. Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии, от подачи материала и от общества гида.
    Спасибо от всего сердца!!!
  • Я
    Яна
    18 сентября 2025
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет - великолепный гид с очень глубокими знаниями истории. Рассказывает много интересных фактов. Прекрасно говорит по-русски, комфортный собеседник. Не торопит, проводит экскурсию интересно и комфортно.
  • С
    Светлана
    31 августа 2025
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Замечательное погружение в историю вообще, и в частности Анатолийское побережье.
    Увлекательный рассказ Исмета, с пояснением простых казалось бы вещей и вовлечением нас, как жителей старых времен. Очень рекомендуем!!! Привет Исмету из Карелии!
  • Е
    Евгений
    21 мая 2025
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Экскурсия понравилась всей семье. Интересный общительный гид с хорошим знанием русского языка.
  • Ш
    Шани
    2 мая 2025
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    К сожалению по нашей вине экскурсия не состоялась. Но Исмет очень тонко чувствующий группу человек. За что ему огромное спасибо
  • О
    Ольга
    23 ноября 2024
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет оставил самое положительное впечатление от экскурсии. Таких обьемных знаний истории мы ещё не слышали ни от одного гида. Не пришлось скучать ни одной минуты, время просто пронеслось незаметно. Обязательно буду рекомендовать гида своим друзьям и знакомым👍
  • О
    Ольга
    6 ноября 2024
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Очень благодарны Исмету за интересную экскурсию! Исмет смог увлечь взрослых и детей) Сын увлекается историей и тем не менее, даже для него открылись новые факты. Время пролетело незаметно. Очень хочется побывать и на других экскурсиях Исмета!
  • С
    Сергей
    3 сентября 2024
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Нам очень повезло, что мы познакомились с Исметом! Он очень приятный человек, любящий историю и свой город. Нам было очень и интересно и познавательно. Рекомендуем Исмета, как профессионала, который относится к своей работе с душой и любовью!
  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет прекрасный рассказчик, провел чудесную экскурсию. Очень хорошая подача материала, отличный неутомительный маршрут.
  • И
    Инна
    1 июля 2024
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Очень рада, что выбрала Исмета в качестве нашего доверенного лица и гида по старой части города Анталия. Сердце не обмануло
    читать дальше

    меня, когда читала, с какой любовью Исмет описывает свой родной город. Когда человек делает своё дело от души, то это сразу чувствуется, и тоже испытываешь самые положительные эмоции, пропитываешься любовью и уважением к местной культуре и истории.
    Исмет - человек с большим кругозором, знает не только исторические факты, но и интересные истории, фольклор, шутки разных народов и умело эти знания интегрирует в своём рассказе. Вам однозначно не будет скучно, время пролетит быстро и захотите вернуться ещё и продолжить знакомство с Турцией в компании Исмета!

  • М
    Мария
    28 июня 2024
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Очень понравился и маршрут и рассказ. Исмет очень хорошо говорит по-русски, знает историю. У него получатся интересное изложение как взрослым, так и детям. Нашёл что-то занимательное и для дочки 7 лет. Спасибо. Было здорово! Анталья очень интересная для посещения.
  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет шикарный экскурсовод! Чувство юмора и доброжелательный подход к гостям) Рассказал много интересных и запоминающихся фактов про Турцию. Маршрут проложен
    читать дальше

    идеально, 3 часа пролетели очень быстро. Посоветовал вкусные и видовые рестораны. Хотели выбрать гида подешевле, но подкупило, что Исмет родился в Турции и не пожалели. Подросток в восторге, а это дорогого стоит)) спасибо!

  • С
    Сергей
    20 декабря 2023
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет большой знаток города, его истории и прекрасный рассказчик!
  • Н
    Наталья
    22 ноября 2023
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет - замечательный рассказчик, а сама экскурсия - как прогулка со старым другом по городу его детства:)
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Отличный гид Исмет провел для нас замечательный тур.
  • Н
    Наталья
    19 октября 2023
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Отличный гид, интересное повествование.
    Если хотите посмотреть старый город и не заметить прошедших 3х часов - вам к Исмету. Его рекомендация вкуснейшей шаурмы двум ЗОЖникам - отдельные благодарности 🤪
  • В
    Всеволод
    8 октября 2023
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет - очень хороший гид, прекрасно знает историю, местность и замечательно говорит по-русски.

