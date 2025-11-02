Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
Увидеть знаковые достопримечательности Старого города и насладиться водопадом в огнях подсветки
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€198
€220 за всё до 4 чел.
-
20%
Водная прогулка
Прогулка на сапборде в Анталье
Сап-сёрфинг для всех - легко, безопасно, незабываемо
Начало: На пляже Коньяалты
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€48
€60 за человека
- ЕЕлена2 ноября 2025Экскурсия прошла хорошо. Нашей семье и друзьям все понравилось.
- ССергей24 октября 2025Очень понравилась экскурсия! Гид просто потрясающий!!! Интересно, не напряжно рассказал историю страны и города!!! Очень рекомендую посетить с ним старый город, каждая улочка - это история,интересная и познавательная!!!
- ММарина14 октября 2025Нам очень понравилась организация экскурсии! Очень удобно, что Исмет так же организовал нашу доставку до места встречи и обратно. По дороге так же рассказывал об истории страны. Отвечал на все вопросы не по основной теме)) спасибо!
- ДДиана24 сентября 2025Измет - профессионал своего дела, великолепный рассказчик, историк, приятный и воспитанный человек. Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии, от подачи материала и от общества гида.
Спасибо от всего сердца!!!
- ЯЯна18 сентября 2025Исмет - великолепный гид с очень глубокими знаниями истории. Рассказывает много интересных фактов. Прекрасно говорит по-русски, комфортный собеседник. Не торопит, проводит экскурсию интересно и комфортно.
- ССветлана31 августа 2025Замечательное погружение в историю вообще, и в частности Анатолийское побережье.
Увлекательный рассказ Исмета, с пояснением простых казалось бы вещей и вовлечением нас, как жителей старых времен. Очень рекомендуем!!! Привет Исмету из Карелии!
- ЕЕвгений21 мая 2025Экскурсия понравилась всей семье. Интересный общительный гид с хорошим знанием русского языка.
- ШШани2 мая 2025К сожалению по нашей вине экскурсия не состоялась. Но Исмет очень тонко чувствующий группу человек. За что ему огромное спасибо
- ООльга23 ноября 2024Исмет оставил самое положительное впечатление от экскурсии. Таких обьемных знаний истории мы ещё не слышали ни от одного гида. Не пришлось скучать ни одной минуты, время просто пронеслось незаметно. Обязательно буду рекомендовать гида своим друзьям и знакомым👍
- ООльга6 ноября 2024Очень благодарны Исмету за интересную экскурсию! Исмет смог увлечь взрослых и детей) Сын увлекается историей и тем не менее, даже для него открылись новые факты. Время пролетело незаметно. Очень хочется побывать и на других экскурсиях Исмета!
- ССергей3 сентября 2024Нам очень повезло, что мы познакомились с Исметом! Он очень приятный человек, любящий историю и свой город. Нам было очень и интересно и познавательно. Рекомендуем Исмета, как профессионала, который относится к своей работе с душой и любовью!
- ААлексей22 июля 2024Исмет прекрасный рассказчик, провел чудесную экскурсию. Очень хорошая подача материала, отличный неутомительный маршрут.
- ИИнна1 июля 2024Очень рада, что выбрала Исмета в качестве нашего доверенного лица и гида по старой части города Анталия. Сердце не обмануло
- ММария28 июня 2024Очень понравился и маршрут и рассказ. Исмет очень хорошо говорит по-русски, знает историю. У него получатся интересное изложение как взрослым, так и детям. Нашёл что-то занимательное и для дочки 7 лет. Спасибо. Было здорово! Анталья очень интересная для посещения.
- ООльга18 июня 2024Исмет шикарный экскурсовод! Чувство юмора и доброжелательный подход к гостям) Рассказал много интересных и запоминающихся фактов про Турцию. Маршрут проложен
- ССергей20 декабря 2023Исмет большой знаток города, его истории и прекрасный рассказчик!
- ННаталья22 ноября 2023Исмет - замечательный рассказчик, а сама экскурсия - как прогулка со старым другом по городу его детства:)
- ЕЕлена31 октября 2023Отличный гид Исмет провел для нас замечательный тур.
- ННаталья19 октября 2023Отличный гид, интересное повествование.
Если хотите посмотреть старый город и не заметить прошедших 3х часов - вам к Исмету. Его рекомендация вкуснейшей шаурмы двум ЗОЖникам - отдельные благодарности 🤪
- ВВсеволод8 октября 2023Исмет - очень хороший гид, прекрасно знает историю, местность и замечательно говорит по-русски.
