Путешествие на пиратской яхте в Кемере из Анталии

Приглашаем вас в захватывающее морское приключение на борту пиратской яхты! Поднимайтесь на борт и отправляйтесь навстречу солнцу, морю и веселью.

Впереди — живописные пейзажи Средиземного побережья, остановки у бухты Клеопатры и древнего города Фазелис, зажигательная анимация, пенная вечеринка и вкусный обед. Почувствуйте себя пиратом на отдыхе — будет весело!
Описание водной прогулки

Морское приключение Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на пиратской яхте — это будет день, наполненный приключениями, смехом и красивейшими морскими пейзажами! Вас ждёт уникальная атмосфера: корабль стилизован под настоящий пиратский фрегат, и вы почувствуете себя героем морской саги — только без опасностей, ведь настоящих пиратов здесь не бывает! Маршрут проходит по самым живописным бухтам побережья Кемера, до которых невозможно добраться по суше. Мы сделаем остановки в таких уголках, как: древний город Фазелис с его заливом с прозрачной водой, знаменитая бухта Клеопатры, уютная Кемерская гавань и действительно сказочный Райский залив. Незабываемые эмоции Во время плавания у вас будет возможность искупаться в кристально чистых водах, понежиться на солнце на верхней палубе, сделать яркие фото на фоне моря и скал, а также повеселиться на пенной вечеринке с веселой анимацией. На борту вас ждёт живая атмосфера: конкурсы, музыка, танцы и хорошее настроение! Также работает бар, где можно перекусить или заказать прохладительные напитки. Важная информация:
Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и, если есть, снаряжение для снорклинга.

Ежедневно в 8:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древний город Фазелис
  • Бухта Клеопатры
  • Кемерская гавань
  • Райский залив
Что включено
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте целый день
  • Обед
Что не входит в цену
  • Все напитки на яхте
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой полотенце
  • Купальник
  • Солнцезащитный крем
  • Головной убор
  • Очки и
  • Если есть
  • Снаряжение для снорклинга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Антальи

