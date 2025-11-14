Приглашаем вас в захватывающее морское приключение на борту пиратской яхты! Поднимайтесь на борт и отправляйтесь навстречу солнцу, морю и веселью.
Впереди — живописные пейзажи Средиземного побережья, остановки у бухты Клеопатры и древнего города Фазелис, зажигательная анимация, пенная вечеринка и вкусный обед. Почувствуйте себя пиратом на отдыхе — будет весело!
Описание водной прогулки
Морское приключение Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на пиратской яхте — это будет день, наполненный приключениями, смехом и красивейшими морскими пейзажами! Вас ждёт уникальная атмосфера: корабль стилизован под настоящий пиратский фрегат, и вы почувствуете себя героем морской саги — только без опасностей, ведь настоящих пиратов здесь не бывает! Маршрут проходит по самым живописным бухтам побережья Кемера, до которых невозможно добраться по суше. Мы сделаем остановки в таких уголках, как: древний город Фазелис с его заливом с прозрачной водой, знаменитая бухта Клеопатры, уютная Кемерская гавань и действительно сказочный Райский залив. Незабываемые эмоции Во время плавания у вас будет возможность искупаться в кристально чистых водах, понежиться на солнце на верхней палубе, сделать яркие фото на фоне моря и скал, а также повеселиться на пенной вечеринке с веселой анимацией. На борту вас ждёт живая атмосфера: конкурсы, музыка, танцы и хорошее настроение! Также работает бар, где можно перекусить или заказать прохладительные напитки. Важная информация:
Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и, если есть, снаряжение для снорклинга.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний город Фазелис
- Бухта Клеопатры
- Кемерская гавань
- Райский залив
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте целый день
- Обед
Что не входит в цену
- Все напитки на яхте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой полотенце
- Купальник
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Очки и
- Если есть
- Снаряжение для снорклинга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
