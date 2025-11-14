Морское приключение Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на пиратской яхте — это будет день, наполненный приключениями, смехом и красивейшими морскими пейзажами! Вас ждёт уникальная атмосфера: корабль стилизован под настоящий пиратский фрегат, и вы почувствуете себя героем морской саги — только без опасностей, ведь настоящих пиратов здесь не бывает! Маршрут проходит по самым живописным бухтам побережья Кемера, до которых невозможно добраться по суше. Мы сделаем остановки в таких уголках, как: древний город Фазелис с его заливом с прозрачной водой, знаменитая бухта Клеопатры, уютная Кемерская гавань и действительно сказочный Райский залив. Незабываемые эмоции Во время плавания у вас будет возможность искупаться в кристально чистых водах, понежиться на солнце на верхней палубе, сделать яркие фото на фоне моря и скал, а также повеселиться на пенной вечеринке с веселой анимацией. На борту вас ждёт живая атмосфера: конкурсы, музыка, танцы и хорошее настроение! Также работает бар, где можно перекусить или заказать прохладительные напитки. Важная информация:

Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и, если есть, снаряжение для снорклинга.