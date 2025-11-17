Отправьтесь в незабываемое путешествие в сердце Турции — в легендарный Стамбул! Этот город соединяет два континента и хранит в себе богатейшее наследие империй — от Византии до Османов.
Вас ждут величественные мечети, дворцы, восточные базары и улочки, наполненные ароматами пряностей и звуками истории.
Описание водной прогулкиВ сердце Турции Откройте для себя величие Стамбула во время однодневного тура из Антальи — это В течение одного дня вы увидите главные символы многовековой истории и прогуляетесь по улочкам, по которым когда-то проходили императоры и султаны. Исторический Стамбул Ваше путешествие начнётся ранним утром — вас заберут прямо из отеля и доставят в аэропорт. Уже через пару часов вы окажетесь в Стамбуле, где начнётся увлекательная экскурсия. В программе — площадь Ипподром, Голубая мечеть, древний собор Святой Софии (по желанию), дворец Топкапы с его роскошными залами (по желанию), а также свободное время, которое вы сможете провести на шумных базарах или в уединённых уголках города. Особый момент экскурсии — прогулка на катере по Босфору. Вы увидите Стамбул с воды: с его дворцами, мечетями и мостами, соединяющими два континента. Это зрелище по-настоящему завораживает и остаётся в памяти надолго. Важная информация:
- Не забудьте паспорт!
- Одевайтесь удобно и по сезону, возьмите защиту от солнца.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами).
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ипподром
- Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть)
- Дворец Топкапы
- Собор Святой Софии
- Египетский базар или рынок Араста
- Босфор
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Внутренние авиабилеты (Анталия-Стамбул-Анталия)
- Гид-историк
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Ужин (оплачивается отдельно)
- Экскурсия во дворец Топкапы (13:00-14:45) - доп. плата (по желанию)
- Экскурсия в собор Святой Софии (15:00-16:00) - доп. плата (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
