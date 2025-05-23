Уважаемые путешественники, представьте себе момент, когда вы вместе с опытным инструктором и командой единомышленников смело садитесь в рафты и попадаете в буйствующую реку, слушая при этом звуки природы вокруг, ощущая свежий ветер и брызги воды на лице! Это не просто экскурсия, это настоящее приключение, которое запомнится вам на всю жизнь!
Описание водной прогулкиКёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай. Река Кёпрючай, окруженная деревьями по обоим берегам, идеально подходит для рафтинга. Каньон образует долину между селами Боласан и Бешконак, которая простирается на 12 км, а глубина которой достигает 100 м. Сосновые, кипарисовые и кедровые деревья образуют экосистему региона. Сейчас в дикой природе встречаются чаще всего олени, горные козлы, медведи, лисы, волки, кролики и барсуки. Разные рукава реки Кёпрюлю полны форели. Именно на этой горной реке, в каньоне Кёпрюлю всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия Рафтинг. Пороги имеют 2-ю категорию сложности. (Вторая категория создана для любителей. В этом случае можно преодолеть прямолинейные пороги с чистыми и широкими проходами между камнями. Удастся повстречать «сливы» и «бочки».) Важная информация: Вам понадобится:
- Купальник (можно арендовать гидрокостюм);
- Закрытая обувь (можно купить на месте);
- Полотенце;
- Средства защиты от солнечных лучей.
Ежедневно в 08:30
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю каньон
- Римский мост Бюгрюм
- Река Эвромедонт (Кепрючай)
Что включено
- Профессиональные инструкторы
- Трансфер от/до отеля
- Рафтинг-оборудование
- Обед.
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки и др.)
- Дополнительные экскурсии.
- Фото, видео.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель или местоположение, в котором вы остановились
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sveta
23 мая 2025
Очень понравилось, гиды профессионалы. Большое спасибо Карлосу за прекрасный день. Приеду еще раз 👍🏼
