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По популярности
скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Групповая
9 часов
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€42 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€35 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Групповая
12 часов
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
Групповая
8 часов
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
12 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
12 часов
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Групповая
12 часов
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Групповая
10 часов
На скоростной лодке MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Групповая
9 часов
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда и пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Ваш отель. Не забудьте сообщить название
Расписание: Eжедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур в каньон Тазы с рафтингом и без из Анталии
Проведите незабываемый день, исследуя каньон Тазы с личным гидом и трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Вторник, пятница в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Мини-группа
6 часов
Рафтинг вдоль реки Кёпрючай
Исследовать «долину чудес» на групповом сплаве в одном из самых длинных каньонов Турции
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€31 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
- AAndrey29 мая 2024Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
- ДДенис27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
- ААлександра21 мая 2024За эти деньги - прекрасно. Посетили очень красивые места! Из отеля забрал комфортный микроавтобус. Связь с водителем на английском языке. Далее
- ААльбина16 мая 2024Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
- ААнастасия9 мая 20247 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
- SStanislav22 апреля 2024Экскурсия понравилась. Забрали вовремя, быстро довезли, автобус комфортный. Везде покатали, потом покормили, потом отвезли домой. Плоты хорошие. Весла хорошие. Речка спокойная и
- MMarianna20 апреля 2024Спасибо за увлекательное путешествие. Всё чётко сработано, водитель забрал пунктуально от отеля и так же привез обратно. Короткая и чёткая информация от оператора. Ездили второй раз в разных странах на экскурсии и оба раза отлично. Спасибо
- ААртем15 апреля 2024Многогранная экскурсия за свою стоимость! Заряд энергии обеспечен! А вокруг еще и бомбезная природа! Экипировка надежная.
- ККирилл13 апреля 2024Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Сплавы и рафтинг»
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