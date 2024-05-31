Сплавы по рекам на рафтах в Анталье

Найдено 26 экскурсий в категории «Сплавы и рафтинг» в Анталье, цены от €16, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Групповая
10 часов
9 отзывов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
35 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
70 отзывов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
12 часов
25 отзывов
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
29 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
8 часов
1 отзыв
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Рафтинг и багги-сафари
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
7 отзывов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
22 отзыва
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
5 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
12 часов
16 отзывов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
15 отзывов
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
На скоростной лодке MonsterJet 5в1
Групповая
10 часов
15 отзывов
На скоростной лодке MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда и пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Групповая
9 часов
4 отзыва
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Ваш отель. Не забудьте сообщить название
Расписание: Eжедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Трансфер-тур в каньон Тазы с рафтингом и без
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур в каньон Тазы с рафтингом и без из Анталии
Проведите незабываемый день, исследуя каньон Тазы с личным гидом и трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Вторник, пятница в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Рафтинг вдоль реки Кёпрючай
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
Рафтинг вдоль реки Кёпрючай
Исследовать «долину чудес» на групповом сплаве в одном из самых длинных каньонов Турции
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
31 за человека
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • A
    Andrey
    29 мая 2024
    Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
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    Да, определённо да. Всем советую всё супер! В конце отзыва напишу нюансы которые стоит учитывать. Длинная версия: Начал записывать отзыв ещё в начале поездки что бы ничего не забыть и точно описать происходящее на свежих эмоциях. Меня забрали из отеля на 20 минут позже договорённого, но это норм. С здешним трафиком и сложностью логистики в плане поиска отелей и главное - пассажиров в этих отелях. Всё понимаю, претензий нет. Дальше мы носились по городу собирая всех пассажиров - это тоже предсказуемо 😊. Первое интересное ощущение возникло когда мне захотелось пристегнутся в микро автобусе) но, не забываем что этот трип активного отдыха и адреналина - тут всё продумано!) ремней нет 😅 После 20 минут езды по городу - водитель подумал что нам наверное скучно, и решил включить музыку. Видимо колонки впереди не работали, по этому, что бы водителю было слышно он включил задние колонки на полную. Для понимания громкости, что бы поговорить с соседом по сиденью нужно было надрывать связки и кричать в ухо. Но через минут 20 приходит смирение и вы просто наслаждаетесь поездкой. Но не долго 😅 По началу водитель даже немного щадил нас и ставил английские песни. Однако ни одну мы не дослушали до конца. Где то на половине каждой песни они переставали нравиться водителю и он переключал на следующую 😅возможно он просто хотел что бы мы успели послушать все? 😅 Но тут пошли турецкие песни. Их мы слушали до конца а некоторые по два раза (а может нет? Звучат одинаково) 😅 Если вы не знаете что такое турецкая музыка - включите индийкую на ютубе и поставьте скорость воспроизведения на 0,25-0,75 (в зависимости от жанра). Тут хочется заметить что пишу всё это вообще без каких то претензий а просто как полный отчёт о поездке и пытаюсь передать всю палитру эмоций. Это другая культура и мы тут в гостях. Стиль вождения и люди везде разные и лично я приехал посмотреть как тут живут и получил интересный опыт 👍😅 Повторяю претензий ноль! Пока всё нравится) В какой то момент мы вышли на трассу и водитель закрыл окна. Что то зажужжало над головой… Это был турецкий кондиционер. От обычного он отличался гудением сломанных подшипников и теплым воздухом который он выдувал 😅. Тут я понял что о нашем здоровье тоже подумали и позаботились что бы мы не замёрзли 😅 Было бы очень тупо простудится в такой поездке 😓 В какой то момент мы приехали на небольшую стоянку где можно было сходить в туалет и купить воды, снеков, очки, головные уборы и всего остального по мелочи. Так же местный диджей ставил нам 50 centа и Akonа. 👍 Топ 😊 (Не - правда топ, хорошая музыка😊). После небольшой остановки мы тронулись дальше. Водитель тоже понял что открытые окна всё же эффективнее чем турецкий кондиционер - и открыл окна. Так же он нашел кнопку на магнитофоне, которая ставила песню на повтор. Он так же продолжал заботится о том что бы мы все отчётливо слышали музыку, переодически добавляя громкость. 👍😊 В дальнейшей поездке по горам - сложилось впечатление что мы сильно опаздываем. 🤔 По скольку мы шли на обгон в местах где можно и нельзя - дабы обогнать остальные туристические маршрутки и приехать первыми 👍😊 Нам удалось. Мы первые 💪. Сейчас чего то ждём 😅 Для тех кого беспокоит вопрос туалетов. Они есть, но я бы посоветовал сделать всё что бы они вам не понадобились 😅 Ну там не есть с прошлого вечера например😅 Но дальше… честно, вас просто затягивает в эпицентр эмоций. Да, как и везде в Турции вам непременно предложат доп. услуги, по типу аренды аква костюма или покупки очков и. т. д. Но об этом позже. Сначала вас покатают на сафари. Сафари это какая то машина без крыши и окон. Это весело) я и раньше катался на таких, но тут вопрос скорее какой водитель вам попадется. Наш включил музыку на полную и носился по горам. Дальше мы сделали остановку в живописных местах, по фоткались. Посмотрели на мост которому 2000 лет. Ну знаете, обычный Питерский мост 🤷‍♂️😅 Далее последовал Рафтинг. Надо понимать что туры устраивают разные операторы и этих операторов тьма тьмущая. Конкретно мне попался тур от Chill Out. Очень клёвые ребята, расскажу позже. Из минусов. Ни о каком русско говорящим гиде и речи не шло, да и в принципе вся наша группа была интернациональная. Всё. Минусы закончились. Сам рафтинг прям советую) вот он как выглядит на фото вот он именно такой. На лодке в общей сложности мы прошли около 10-12 километров. Если по фото не понятно интересно вам или нет, Ютуб вам в помощь. Опыт очень классный! На самом деле у каждого тура +/- хорошие гиды и примерно один и тот же маршрут. Остановки и порядок действий разный. Некоторые да, говорят по русски. Но по факту, вам это нафиг не надо. Всё понятно и без этого. Все гиды прикалываются и шутят всю дорогу. Вас могут внезапно столкнуть в низ с лодки, или начать водяную войну с рядом идущей 😅 Адреналина и эмоций масса. И все позитивные 👍😊 Далее была остановка. Тут мы пересели на багги. Можно было самому выбирать поедешь ты на багги или на квадриках. Тут все зависит от вашей группы. Если у вас в группе улитки, пожилые и дети, то вы будете двигаться с их скоростью. Однако если повезёт и у вас будет активная группа, будет возможность погонять. Катаетесь вы примерно 20 минут. Ни скажу что прям вау, примерно как картинг. Но как смена деятельности работает отлично. 👍😊 Дальше шел Зип Лайн. На вас надевают снаряжение, и дают проехать по Зип Лайну. Для меня не в новинку, по этому не вау, но в целом - это крутое ощущение полёта 😊👍 Всё безопасно. Можно поехать с ребёнком на руках 👍 Тут мы продолжили сплавляться на лодках по реке (Рафтинг). Ну и по прибытию на точку изначального отправления нас очень вкусно накормили! Напитки да, платные. Но цены завышены не сильно. Примерно в 1.2-1.5 раза от реальной цены в магазинах. Так что не критично. В конце концов, вы на отпуске, можно и позволить а не жмотиться! (Да, пиво тоже продаётся (5е/175 лир)😉) За эту поездку ваша группа постепенно сплочается и в конце все уже общаются друг с другом на любых языках. Все на эмоциях а водитель который оказался одним из наших сопровождающих становится «своим». На обратном пути, громкая музыка ни капли не напрягает и кто то даже просит поставить конкретную песню 😅. Но большинство спит от усталости 😅. Кондиционер дул не такой уж и тёплый воздух, можно и потерпеть. К тому же, скорее всего вы будете спать 😅 Короче. Эмоций вагон и маленькая тележка. Крайне советую) По поводу нюансов которые не были описаны в описании и других отзывах. Очень здорово что в описании написано взять полотенце, очки, головные уборы и сменную одежду. Если вы ломаете голову - а как я повезу с собой рюкзак, он же промокнет. Вы оставляете все не нужные вам вещи в машине на которой вы приезжаете 👍😊 Что я бы посоветовал взять с собой: - Водонепроницаемый чехол для телефона. Желательно на верёвке. Что бы он висел на шее и вы быстро могли взять его в руки для фото (продаётся на месте за 10е/350 лир) - Костюм или купальник в котором вы будете сплавляться. Ну или как минимум полотенце и сменные трусы. По скольку на месте можно арендовать гидро костюм за 5е/175 лир - Водные тапочки с ТОЛСТОЙ ПОДОШВОЙ. Продаются на месте за 10е/350лир. Ваши ботинки с вероятностью 300% намокнут. Если хотите на всякий случай вторую пару носков. - Возьмите с собой очки и бандану. По скольку катаясь на багги летит очень много пыли и грязи, порой крупные ошмётки грязи прилетают вам прямо в лицо и это очень не приятно и не безопасно (Прикрепил фото). Их так же можно купит на месте. Очки 4е/140 лир Бандана 4е/140е. - Запаситесь денежкой что бы иметь возможность купит напитки или доп. Услуги (цены могут измениться). Всю поездку вас будут снимать и фотографировать. Видео с фото можно купить за 30-40е. Файл скинут на Watsapp или эмейл. Деньги можно спокойно оставить в машине на время активностей. Подводя итог. Однозначно советую! Ездил не совсем в сезон (конец мая) за 35е. Оно однозначно того стоит! Конкретно мне попался команда Chill Out. Очень клёвые ребята. Дружелюбная атмосфера. Это их семейные и весь Трип прошел по семейному тепло и классно! Надеюсь вам тоже повезёт 👍😊

    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
    За эти деньги - прекрасно. Посетили очень красивые места! Из отеля забрал комфортный микроавтобус. Связь с водителем на английском языке. Далее
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    расформировали автобус кому куда. Меня соединили с другими туристами, нас пересадили на машины типа микро автобусов, но с открытым верхом. Сопровождающий был со знанием русского языка. В машине можно ехать стоя. Классные ощущения. Имейте в виду, что кепку/шляпу в этом случае надо снять, чтобы не сдуло. Поэтому, лучше на экскурсию надевать бандану или бафф. Было бы здорово это указать в описании экскурсии. Если у вас куплен только каньон без баги, тарзанки и прочих услуг, вполне вероятно, что вам нужно будет посидеть подождать остальных членов группы, пока они катаются. В итоге, поездкой осталась очень довольна. Благодарю!

  • А
    Альбина
    16 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
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    сопровождение! Рафтинг был потрясающий и очень веселый ✌🏼 Я бы сказала что это один из лучших туров, которые я посетила за отпуск🫶🏻

    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
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    выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях. Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️

    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
  • S
    Stanislav
    22 апреля 2024
    Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
    Экскурсия понравилась. Забрали вовремя, быстро довезли, автобус комфортный. Везде покатали, потом покормили, потом отвезли домой. Плоты хорошие. Весла хорошие. Речка спокойная и
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    веселая. P.S. Уважаемые организаторы. Донесите пожалуйста до гидов одну простую мысль - большинство туристов НЕНАВИДЯТ брызгаться. Это нравится только туркам и гидам. Это ХУДШАЯ часть экскурсии. Если они так хотят брызгаться - пусть брызгают друг друга. Мы орем не потому что нам нравится, а чтобы сдержаться и веслом им голову не проломить! А так - экскурсия хорошая;)!

  • M
    Marianna
    20 апреля 2024
    Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
    Спасибо за увлекательное путешествие. Всё чётко сработано, водитель забрал пунктуально от отеля и так же привез обратно. Короткая и чёткая информация от оператора. Ездили второй раз в разных странах на экскурсии и оба раза отлично. Спасибо
  • А
    Артем
    15 апреля 2024
    Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
    Многогранная экскурсия за свою стоимость! Заряд энергии обеспечен! А вокруг еще и бомбезная природа! Экипировка надежная.
  • К
    Кирилл
    13 апреля 2024
    Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
    Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
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  2. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
  3. Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
  4. Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
  5. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
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