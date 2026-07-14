Если отельный отдых наскучил, пора на рафтинг в Каньоне Кепрюлю. Это место манит любителей природы и адреналина. Горная река с крутыми порогами подарит вам заряд энергии и эмоций.
Опытные гиды проведут инструктаж, и вы сможете насладиться командной греблей, прыжками на порогах и водными баталиями. Даже если лодка перевернется, это станет частью незабываемого приключения. Такой отдых не оставит равнодушным никого
Опытные гиды проведут инструктаж, и вы сможете насладиться командной греблей, прыжками на порогах и водными баталиями. Даже если лодка перевернется, это станет частью незабываемого приключения. Такой отдых не оставит равнодушным никого
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Адреналиновые пороги
- 🏞 Живописный Каньон Кепрюлю
- 👥 Командная работа
- 📸 Фото и видео на память
- 🍽 Вкусный обед на природе
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для рафтинга в Каньоне Кепрюлю - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая, а уровень воды оптимален для сплава. В апреле и октябре тоже можно отправиться на рафтинг, но вода может быть прохладнее. В зимние месяцы сплавы не проводятся из-за низкой температуры и уровня воды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Римский Мост Бюгрюм
Описание экскурсииБезбашенный сплав по горной реке с крутыми порогами на надувных лодках — вот что такое рафтинг в Турции – одно из лучших экстремальных развлечений. Здесь не требуется опыт или длительная подготовка. Опытные гиды проводятт инструктаж на месте. Рафтинг – это не только командная гребля это еще и водные баталии,, прыжки в воздух на порогах и попытки успешно пройти перекаты, а при неудачах – опрокидывания в холодную воду. В любом случае такой отдых не оставит вас равнодушным. Что вас ждет?
- 10:00 Прибытие на базу • Инструктаж, получение экипировки • Отправляемся на автобусах в Маленький Каньон, где находится Римский Мост Бюгрюм, 2 в нэ. Пешком проходим 200 м. до начала паркура и начинаем сплав.
- Продолжительность сплава 2 часа по горной реке Кепрючай Дистанция 12 км, сложность порогов 1-2-3 категории • Обед в перерыве между сплавами. Меню: Куриный шашлык, плов, макароны, салат, арбуз. После завершения рафтинга Видео и Фото шоу.
- Возвращение в отель (19:30) Важно: Возьмите с собой сменную одежду, обувь для сплава, крем от загара, полотенце и деньги на личные расходы.
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Римский Мост Бюгрюм
- Река Эвромедонт (Кепрючай)
Что включено
- Рафтинг
- Гид-инструктор
- Обед
- Трансфер
- Страховка
- Экипировка (каска, жилет)
Что не входит в цену
- Напитки
- Тапочки для рафтинга (можно купить за 6$)
- Каяк (можно арендовать за 10$)
- Гидрокостюм (можно арендовать за 6$)
- Видео и Фото
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Мне очень понравилось все. Начиная с рафтинга, зип лайна и кончая поездкой на багах. Но конечно особенно хочу подчеркнуть сплав по горной освежающей в июльскую жару речке.
Очень хорошая организация тура, русскоязычный внимательный персонал.
В общем рекомендую всем
Очень хорошая организация тура, русскоязычный внимательный персонал.
В общем рекомендую всем
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Н
Мы впервые на рафтинге. Народу очень много, но ж о даже большой плюс, потому что по ходу сплава очень весело. Приезжайте с кремом от загара, обувью для купания и чехлом
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S
Экскурсия понравилась. Забрали вовремя, быстро довезли, автобус комфортный.
Везде покатали, потом покормили, потом отвезли домой.
Плоты хорошие. Весла хорошие. Речка спокойная и веселая.
P.S. Уважаемые организаторы. Донесите пожалуйста до гидов одну простую мысль
Везде покатали, потом покормили, потом отвезли домой.
Плоты хорошие. Весла хорошие. Речка спокойная и веселая.
P.S. Уважаемые организаторы. Донесите пожалуйста до гидов одну простую мысль
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Д
Всё супер. Перед отправкой продают резиновую обувь, перчатки и чехлы для телефона. Чехлы и обувь можно взять свои,перчатки не нужны. В лодке по 6 человек+организатор. Грести легко,маршрут легкий, больше обзорный.
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A
Все прошло хорошо. За эти деньги просто отлично. Весело и безопасно. Течение быстрое. Есть небольшие пороги. Вода холодная, но немного поплавать можно. Из недостатков: в автобусе на задних сидениях было
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А
Все прошло хорошо. За эти деньги просто отлично. Весело и безопасно. Течение быстрое. Есть небольшие пороги. Вода холодная, но немного поплавать можно. Из недостатков: в автобусе на задних сидениях было
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