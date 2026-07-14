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Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю

Устали от отельного отдыха? Время для приключений в Каньоне Кепрюлю! Сплав по реке с порогами и командная работа подарят незабываемые эмоции
Если отельный отдых наскучил, пора на рафтинг в Каньоне Кепрюлю. Это место манит любителей природы и адреналина. Горная река с крутыми порогами подарит вам заряд энергии и эмоций.

Опытные гиды проведут инструктаж, и вы сможете насладиться командной греблей, прыжками на порогах и водными баталиями. Даже если лодка перевернется, это станет частью незабываемого приключения. Такой отдых не оставит равнодушным никого
4
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Адреналиновые пороги
  • 🏞 Живописный Каньон Кепрюлю
  • 👥 Командная работа
  • 📸 Фото и видео на память
  • 🍽 Вкусный обед на природе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для рафтинга в Каньоне Кепрюлю - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая, а уровень воды оптимален для сплава. В апреле и октябре тоже можно отправиться на рафтинг, но вода может быть прохладнее. В зимние месяцы сплавы не проводятся из-за низкой температуры и уровня воды.
Сейчас август — это идеальное время.
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю

Что можно увидеть

  • Римский Мост Бюгрюм

Описание экскурсии

Безбашенный сплав по горной реке с крутыми порогами на надувных лодках — вот что такое рафтинг в Турции – одно из лучших экстремальных развлечений. Здесь не требуется опыт или длительная подготовка. Опытные гиды проводятт инструктаж на месте. Рафтинг – это не только командная гребля это еще и водные баталии,, прыжки в воздух на порогах и попытки успешно пройти перекаты, а при неудачах – опрокидывания в холодную воду. В любом случае такой отдых не оставит вас равнодушным. Что вас ждет?
  • 10:00 Прибытие на базу • Инструктаж, получение экипировки • Отправляемся на автобусах в Маленький Каньон, где находится Римский Мост Бюгрюм, 2 в нэ. Пешком проходим 200 м. до начала паркура и начинаем сплав.
  • Продолжительность сплава 2 часа по горной реке Кепрючай Дистанция 12 км, сложность порогов 1-2-3 категории • Обед в перерыве между сплавами. Меню: Куриный шашлык, плов, макароны, салат, арбуз. После завершения рафтинга Видео и Фото шоу.
  • Возвращение в отель (19:30) Важно: Возьмите с собой сменную одежду, обувь для сплава, крем от загара, полотенце и деньги на личные расходы.

Ежедневно с 10:00 до 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Римский Мост Бюгрюм
  • Река Эвромедонт (Кепрючай)
Что включено
  • Рафтинг
  • Гид-инструктор
  • Обед
  • Трансфер
  • Страховка
  • Экипировка (каска, жилет)
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Тапочки для рафтинга (можно купить за 6$)
  • Каяк (можно арендовать за 10$)
  • Гидрокостюм (можно арендовать за 6$)
  • Видео и Фото
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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9
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2
2
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С
Мне очень понравилось все. Начиная с рафтинга, зип лайна и кончая поездкой на багах. Но конечно особенно хочу подчеркнуть сплав по горной освежающей в июльскую жару речке.
Очень хорошая организация тура, русскоязычный внимательный персонал.
В общем рекомендую всем
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Н
Мы впервые на рафтинге. Народу очень много, но ж о даже большой плюс, потому что по ходу сплава очень весело. Приезжайте с кремом от загара, обувью для купания и чехлом
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водонепроницаемым для телефона. Все телефоны и камеры оставляют в автобусе, потому что можно и с лодки упасть, и просто купаться либо тебя скинут с лодки. Вода ледяная, боялась, что заболею, ноги постоянно в холодной воде, но все нормально. Сначала приучают к воде, группой окунаетесь в этот ледяной ад, но потом привыкаешь. В лодке нас было 10 человек, всем хватило места. По ходу сплава обливаетесь холодной водой с соседними лодками. Я ждала худшего, но все прошло хорошо, пороги не большие, для не профи самое то. Если хотите экстрима, садитесь по одному, тогда вас точно размотает)) есть остановки, кормят хорошо. За отдельную плату воду и все остальное. Нам очень понравилось, прокатились бы ещё

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S
Экскурсия понравилась. Забрали вовремя, быстро довезли, автобус комфортный.
Везде покатали, потом покормили, потом отвезли домой.
Плоты хорошие. Весла хорошие. Речка спокойная и веселая.

P.S. Уважаемые организаторы. Донесите пожалуйста до гидов одну простую мысль
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- большинство туристов НЕНАВИДЯТ брызгаться. Это нравится только туркам и гидам. Это ХУДШАЯ часть экскурсии. Если они так хотят брызгаться - пусть брызгают друг друга. Мы орем не потому что нам нравится, а чтобы сдержаться и веслом им голову не проломить!

А так - экскурсия хорошая;)!

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Д
Всё супер. Перед отправкой продают резиновую обувь, перчатки и чехлы для телефона. Чехлы и обувь можно взять свои,перчатки не нужны. В лодке по 6 человек+организатор. Грести легко,маршрут легкий, больше обзорный.
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3 девушки в нашей лодке не гребли вообще:) время пофоткать и искупаться бцдеь.. Вода в августе свежая, не ледяная. Благодаря воде и ветру не жарко. Будьте готовы,что принято брызгаться веслами в соседние лодки, поэтому вы будете мокрыми. По маршруту есть остановка на платный перекус.

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A
Все прошло хорошо. За эти деньги просто отлично. Весело и безопасно. Течение быстрое. Есть небольшие пороги. Вода холодная, но немного поплавать можно. Из недостатков: в автобусе на задних сидениях было
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жарко. Вся поездка из Антальи около 10 часов. Около 5 часов на дорогу туда-обратно, час собственно сплав, остальное ожидание в разных локациях. Учитывайте, что во время остановок вам придется чем-то заниматься. Берите с собой инвентарь для развлечения.

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А
Все прошло хорошо. За эти деньги просто отлично. Весело и безопасно. Течение быстрое. Есть небольшие пороги. Вода холодная, но немного поплавать можно. Из недостатков: в автобусе на задних сидениях было
читать дальшеуменьшить

жарко. Вся поездка из Антальи около 10 часов. Около 5 часов на дорогу туда-обратно, час собственно сплав, остальное ожидание в разных локациях. Учитывайте, что во время остановок вам придется чем-то заниматься. Берите с собой инвентарь для развлечения.

Вам был полезен этот отзыв?

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