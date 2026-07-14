Если отельный отдых наскучил, пора на рафтинг в Каньоне Кепрюлю. Это место манит любителей природы и адреналина. Горная река с крутыми порогами подарит вам заряд энергии и эмоций.



Опытные гиды проведут инструктаж, и вы сможете насладиться командной греблей, прыжками на порогах и водными баталиями. Даже если лодка перевернется, это станет частью незабываемого приключения. Такой отдых не оставит равнодушным никого

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для рафтинга в Каньоне Кепрюлю - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая, а уровень воды оптимален для сплава. В апреле и октябре тоже можно отправиться на рафтинг, но вода может быть прохладнее. В зимние месяцы сплавы не проводятся из-за низкой температуры и уровня воды.

Сейчас август — это идеальное время.