Безбашенный сплав по горной реке с крутыми порогами на надувных лодках — вот что такое рафтинг в Турции – одно из лучших экстремальных развлечений. Здесь не требуется опыт или длительная подготовка. Опытные гиды проводятт инструктаж на месте.

Рафтинг – это не только командная гребля это еще и водные баталии,, прыжки в воздух на порогах и попытки успешно пройти перекаты, а при неудачах – опрокидывания в холодную воду. В любом случае такой отдых не оставит вас равнодушным.

Что вас ждет?

10:00 Прибытие на базу

Инструктаж, получение экипировки

Отправляемся на автобусах в Маленький Каньон, где находится Римский Мост Бюгрюм, 2 в нэ. Пешком проходим 200 м до начала паркура и начинаем сплав.

Продолжительность сплава 2 часа по горной реке Кепрючай Дистанция 12 км, сложность порогов 1-2-3 категории

Обед в перерыве между сплавами. Меню: Куриный шашлык, плов, макароны, салат, арбуз.

После завершения рафтинга Видео и Фото шоу.

Возвращение в отель (19:30)

Важно: