Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю

Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас

4.3
8 отзывов
Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас.

С нами вы отправитесь в живописный Кёпрюлю каньон.

Он привлекает не только любителей природы, но и любителей адреналина.

Здесь проводят рафтинг по горной реке с крутыми порогами.

Разнообразьте свой отдых — почувствуйте адреналин в крови.
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю

Что вы увидите 🤩

  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Римский Мост Бюгрюм
  • Река Эвромедонт (Кепрючай)
Безбашенный сплав по горной реке с крутыми порогами на надувных лодках — вот что такое рафтинг в Турции – одно из лучших экстремальных развлечений. Здесь не требуется опыт или длительная подготовка. Опытные гиды проводятт инструктаж на месте.
Рафтинг – это не только командная гребля это еще и водные баталии,, прыжки в воздух на порогах и попытки успешно пройти перекаты, а при неудачах – опрокидывания в холодную воду. В любом случае такой отдых не оставит вас равнодушным.
Что вас ждет?
  • 10:00 Прибытие на базу
  • Инструктаж, получение экипировки
  • Отправляемся на автобусах в Маленький Каньон, где находится Римский Мост Бюгрюм, 2 в нэ. Пешком проходим 200 м до начала паркура и начинаем сплав.
  • Продолжительность сплава 2 часа по горной реке Кепрючай Дистанция 12 км, сложность порогов 1-2-3 категории
  • Обед в перерыве между сплавами. Меню: Куриный шашлык, плов, макароны, салат, арбуз.
  • После завершения рафтинга Видео и Фото шоу.
  • Возвращение в отель (19:30)

Важно:

  • Возьмите с собой сменную одежду, обувь для сплава, крем от загара, полотенце и деньги на личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый билет 12+
$19.99
Детский 00-07
$10
Детский с 07-12
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рафтинг
  • Гид-инструктор
  • Обед
  • Трансфер
  • Страховка
  • Экипировка (каска, жилет)
Что не входит
  • Напитки
  • Тапочки для рафтинга (можно купить за 6$)
  • Каяк (можно арендовать за 10$)
  • Гидрокостюм (можно арендовать за 6$)
  • Видео и Фото
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Важная информация
  • Что взять с собой: Сменную одежду
  • обувь для сплава
  • крем от загара
  • полотенце
  • деньги на личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10:00 до 17:00

TurkeyTours
TurkeyTours
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