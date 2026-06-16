Подарите себе вечер ярких эмоций и восточной магии на грандиозном шоу Turkish Legends Show! Вас ждёт красочное представление с танцами, акробатикой, музыкой, лазерными эффектами и впечатляющими сценическими постановками. Это возможность окунуться в атмосферу современной сказки, где турецкие традиции встречаются с современными технологиями, а каждый номер поражает масштабом и зрелищностью.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание трансфер

Трансфер из отеля

В назначенное время вас заберут из отеля в Кемере и доставят к месту проведения шоу на комфортабельном транспорте.

Вечерняя атмосфера праздника

До начала представления вы сможете прогуляться по территории комплекса, полюбоваться вечерней подсветкой, фонтанами и сделать красивые фотографии.

Грандиозное шоу Turkish Legend

Главная часть вечера — масштабная постановка с участием профессиональных артистов, танцоров и акробатов. Вас ждут:

эффектные танцевальные номера

лазерное и световое шоу

музыкальные постановки

выступления акробатов

современные спецэффекты

атмосфера восточной сказки и волшебства

Возвращение в отель

После завершения шоу вас доставят обратно в отель с яркими впечатлениями, красивыми фотографиями и воспоминаниями о незабываемом вечере в Турции.

Организационные детали