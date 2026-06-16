Подарите себе вечер ярких эмоций и восточной магии на грандиозном шоу Turkish Legends Show! Вас ждёт красочное представление с танцами, акробатикой, музыкой, лазерными эффектами и впечатляющими сценическими постановками.
Это возможность окунуться в атмосферу современной сказки, где турецкие традиции встречаются с современными технологиями, а каждый номер поражает масштабом и зрелищностью.
Это возможность окунуться в атмосферу современной сказки, где турецкие традиции встречаются с современными технологиями, а каждый номер поражает масштабом и зрелищностью.
Описание трансфер
Трансфер из отеля
В назначенное время вас заберут из отеля в Кемере и доставят к месту проведения шоу на комфортабельном транспорте.
Вечерняя атмосфера праздника
До начала представления вы сможете прогуляться по территории комплекса, полюбоваться вечерней подсветкой, фонтанами и сделать красивые фотографии.
Грандиозное шоу Turkish Legend
Главная часть вечера — масштабная постановка с участием профессиональных артистов, танцоров и акробатов. Вас ждут:
- эффектные танцевальные номера
- лазерное и световое шоу
- музыкальные постановки
- выступления акробатов
- современные спецэффекты
- атмосфера восточной сказки и волшебства
Возвращение в отель
После завершения шоу вас доставят обратно в отель с яркими впечатлениями, красивыми фотографиями и воспоминаниями о незабываемом вечере в Турции.
Организационные детали
- Трансфер — на комфортабельных седанах, минивэнах и микроавтобусах с кондиционером
- Детские кресла предоставляются по предварительному запросу при бронировании
- Что нужно указать при бронировании: название отеля, количество участников, возраст детей (если необходимы детские кресла), удобный способ связи
- С вами будет водитель из нашей команды
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€19
|Дети до 12 лет
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 14 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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