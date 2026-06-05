Мы отвезём вас на ночное шоу The Land of Legends — одно из самых впечатляющих развлечений Турции! После захода солнца весь комплекс превращается в ожившую сказку: световые эффекты, завораживающая музыка, красочные танцы, парад фантастических героев создают по-настоящему магическое настроение. Такое нельзя пропускать!
Описание трансфер
Обратите внимание: формат поездки — не экскурсия, а трансфер в парк: он не предполагает сопровождения гида.
Мы заберём вас прямо из отеля в Анталье и после шоу безопасно доставим обратно. Вам не нужно беспокоиться о дороге — просто наслаждайтесь впечатлениями.
В парке Land of Legends вы увидите незабываемое водно-световое шоу, яркие выступления артистов и уникальные проекты, которые проводятся только здесь. Каждый момент в шоу продуман до мелочей, чтобы подарить вам чувство праздника и восторга!
Организационные детали
- Едем на комфортабельных микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
- Билет на шоу входит в стоимость
- Дорога в парк занимает от 20 мин до 90 мин, в зависимости от местонахождения вашего отеля
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
ежедневно в 18:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саит — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 92 туристов
Я много лет проживаю в Анталье и профессионально занимаюсь трансферными услугами. Вместе с командой опытных водителей организую поездки в The Land of Legends. В нашем распоряжении — собственный парк VIP-автомобилей Mercedes и Volkswagen.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Не было шоу в этот день,мы очень огорчились
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Забрали вовремя, привезли быстро и аккуратно, автобус чистый, удобный. Оплату взяли в лирах, кто-то платил долларами, для всех нашли сдачу. Водитель очень мил и предупредителен, мы на радостях сразу пошли в центр событий, так он всем в ватсап прислал фото с номером машины, чтобы вечером мы не потерялись среди одинаковых микроавтобусов. 10 из 10, рекомендасьён.
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Заказывали на 07.04.2026. Очень доброжелательный водитель, хочу отметить аккуратное вождение,быстро довез до места, быстро собрал людей и также развез по отелям по окончанию шоу-программы. Машина просторная и чистенькая. Рекомендую данную организацию для трансфера!)
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О
отвезли на вечернее представление и обратно, все хорошо организовано, вечернее шоу понравилось 😊
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Всё прошло отлично. Забрали вовремя, быстро отвезли. Обозначили место и время встречи. Мы нагулялись, отдохнули. По возвращению в машину угостили водой и сладостями. Также четко привезли обратно. Рекомендую.
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