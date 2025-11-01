Захватывающее путешествие по Анталии подарит вам рафтинг по бурным рекам в Национальном парке Кёпрюлю Каньон. По желанию, пролетите над рекой на зиплайне и участвуйте в турах на квадроциклах, багги и джипах. Вкусный обед на природе у реки добавит удовольствия. Все активности безопасны и со страховкой. Это идеальный выбор для любителей активного отдыха и природы
- 🚣♂️ Рафтинг по бурным рекам
- 🏞️ Живописные виды Кёпрюлю Каньона
- 🚙 Джиппинг и багги-сафари
- 🛵 Квадроциклы для адреналина
- 🍽️ Обед на природе
- 📸 Фото и видео на память
Что можно увидеть
- Кёпрюлю Каньон
Описание трансферЖивописные виды и захватывающие развлечения В нашем туре вы посетите Национальный парк Кёпрюлю Каньон для захватывающего приключения с рафтингом, зиплайном, квадроциклами, багги и джип-сафари со страховкой. Сплавляйтесь по бурным потокам на плоту и поплавайте в реке. Отдохните и насладитесь вкусным обедом. Пролетите над рекой на зиплайне и выберите между багги-сафари, поездкой на квадроцикле или джип-сафари (перед бронированием). В зависимости от выбранного варианта вас заберут прямо из отеля. Затем отправляйтесь на 14-километровый (8,6 мили) рафтинг-маршрут с 10 порогами, где вы испытаете бодрящий сплав по холодной воде. Приключение для смелых Почувствуйте прилив адреналина во время захватывающей поездки по зиплайну над рекой, сидя в специальном кресле, прикреплённом к металлическому тросу. Если вы выбрали багги-сафари, вы проедете по грязной горной трассе. Также доступна поездка на квадроцикле по дикой местности. Для джип-сафари отправляйтесь в путешествие по каменистым и грязным горным дорогам. В течение всего дня делайте незабываемые фото и видео своего приключения на память! В завершение дня мы доставим вас обратно в ваш отель. Важная информация:
- Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием.
- Необходимо иметь установленное приложение Whats.
- App, Telegram или Viber.
- Тур безопасный, со страховкой.
- Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы.
Ежедневно в 8:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
- Река Кёпрючай
- Каньоны и горные пейзажи
- Лесные тропы
- Горные дороги и деревни (во время джип-сафари)
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида-сопровождающего
- Рафтинг-тур с инструктором
- Оборудование и страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Видео и фотографии во время тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, обратите внимание на выбранный вами пакет перед бронированием
- Необходимо иметь установленное приложение WhatsApp, Telegram или Viber
- Тур безопасный, со страховкой
- Во время тура, пожалуйста, соблюдайте правила группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
1 ноя 2025
Великолепное приключение. Больше всего запомнился рафтинг по горной реке. Захватывающие виды. Обязательно берите с собой сменную одежду, плавки, тапочки, водонепроницаемый чехол.
K
Karolina
24 сен 2025
Д
Денис
15 сен 2025
Е
Елена
1 сен 2025
Автобус прибыл вовремя, рафтинг и зиплайн понравились.
K
Kuanish
18 авг 2025
Р
Роза
14 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, много впечатлений осталось. Все было безопасно, никаких рисков. Долго добираться до места проведения. Обед достойный.
Е
Елена
11 авг 2025
Очень классный тур на весь день. Из Анталии ехали 1,5-2 часа, назад были пробки большие. Сначала нас привезли на базу, раздали жилеты и каски, далее джип-сафари повёз на точку, где
Е
Евгения
27 июл 2025
Экскурсия классная 4 в 1, снимаю одну звезду за затянутость на локациях.
Е
Екатерина
23 июл 2025
Сама тур понравился. Инструкторы были прикольные! Остались под впечатлениями
Р
Роза
11 июл 2025
Замечательная экскурсия, быстрая смена событий, понравился рафтинг, багги. Джип сафари здесь не хватало экстрима.
И
Ирина
11 июл 2025
Замечательная экскурсия, быстрая смена событий, понравился рафтинг, багги. Джип сафари здесь не хватало экстрима.
A
Adilbek
16 мая 2025
Благодарю, все было прекрасно! Было весело и интересно! 👍🏼👍🏼👍🏼
