читать дальше

происходит катание на баггах (одевайтесь в то, во что не жалко: в грязи будете все и она так просто с одежды и обуви не отстирывается). Далее нас повезли чуть выше в горы, на подобие смотровой площадки. После спустили вниз, разбили на команды и усадили в лодки. Вода в реке леденющая! Путь был долгий: все обливаются водой, можно искупаться, обмазаться глиной, прыгнуть со скалы. По пути была остановка на зиплайн. Экскурсия однозначно стоит своих денег. В конце был вкусный обед и по гостиницам:) Ребята-капитаны отличные, приятные люди и профессионалы своего дела. Фотографии можно выкупить за 30 евро. Напитки на первой остановке от 3 до 5 евро. Вообще местность потрясающая, очень красиво в горах!