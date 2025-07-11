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вы будете сплавляться столько же как и все. Просто будите джать пока все накатаются. Всех привезут в одно и тоже место к одним и тем же людям. Выбирая данную экскурсию, только сплав, я надеялась что все пройдёт быстро, без заминок, без лишних движений и лишнего времени. Однако! Организация поезди на 5, ровно как обозначено в экскурсии. Привезли и высадили нас в место сплава, и вот тут мы начали ждать пока подтянутся туристы с остальных автобусов, чтобы посадить нас - русскоговорящих в один рафт, плюс это должны были быть люди, которые тоже выбрали без доп опций экскурсию. Далее нам начали впаривать по завышенным ценам: обувь, чехлы для телефонов, гидрокостюм (он совершенно не нужен). И вот наступает главный момент определения кто вас заберёт, кто будет сопровождать всю вашу поездку- сплав. Нашей группе не повезло, человек даже не представился, был угрюмым и всю дорогу от места сбора и до реки он втыкивал в телефон, переговаривался со своими сотрудниками, а нам показывал все жестами и махал рукой как стаду овец, уж извините, он был наш пастух), а мы соответственно… От нашего сопровождающего мы слышали только "гребем" и "стоп". Общения не было никакого с этим человеком, а это очень важно для команды в 14 человек которая оказалась в одной "лодке"). Он не разговаривал с нами ни по русски ни по английски). В других рафтах на раз два три, все слаженно гребли веслами и даже успели придумать какие-то речевки и кричалки. Но, мы не теряли бодрости духа, сами между собой шутили, смеялись и сами старались гребсти в "унисон". Нас завозили на остановки и уже за доп плату предлагали зиплайн и конечно же кто-то из группы согласился и мы опять ждали. Поэтому как не крути, какую бы вы не выбрали экскурсию с доп или без, времени вы потратите столько же, остановки те же. Кукуруза на остановках 75 лир, пиво 150 лир.

Подводя итог: виды шикарные (если не брать в расчет грязь от турков и туристов по берегам и в воде), сплав долгий, настроение отличное!

Всем удачи!