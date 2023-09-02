Покорить водную стихию, искупаться в горной реке и пообедать на берегу
Живописный маршрут мимо заросших зеленью скал, виды на горы и каньоны, взрывные эмоции и выброс адреналина — это всё рафтинг! Попробуйте — и вы точно останетесь довольны!
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Описание
Что вас ожидает
Мы с вами приедем в заповедную зону с поразительно красивым природным ландшафтом — Бешконак. После инструктажа займём места на рафтах и отправимся в незабываемое приключение по горной реке Кёпрючай. По пути вы полюбуетесь живописными видами на горы, каньоны и покрытые зельнью известняковые скалы, подышите свежим воздухом в окружении кедров и сосен. Экстрим тоже будет — ведь на нашем маршруте есть пороги! Затем сделаем остановку для купания: вы отдохнёте и взбодритесь, окунувшись в прохладные воды реки. Ну а потом — заслуженный обед прямо на берегу.
Подробный тайминг
08:00 — Встреча у вашего отеля.
10:00 — Прибытие на место старта.
10:30 — Выдача снаряжения, инструктаж.
11:00 — Начало сплава.
14:30 — Остановка для купания, обед.
16:00 — Выезд обратно.
17:30 — Возвращение в отели.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, рафт, жилет, каска и обед (без напитков)
- По желанию за дополнительную плату можете приобрести фото и видео, а также арендовать аквашузы и гидрокостюм (в холодное время года)
- Возьмите с собой бутылку воды, сменную одежду, полотенце, купальный костюм и солнцезащитный крем. Не забудьте хорошее настроение и улыбайтесь как можно чаще, ведь мы будем вас снимать!
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Протяжённость маршрута — 14 км
- Можете взять с собой детей от 3 лет
- Рекомендуем надеть удобную спортивную одежду и обувь, а лучше аквашузы, так как большую часть времени вы будете на воде, в воде или рядом с водой
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля или на другой оговоренной локации
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Какой бы вы не выбрали рафтинг с дополнительными опциями (джипинг/багги, зиплан) или без, у данного организатора или иного, стоимость практически у всех одинакова +-10 $/€ и по времени вы будете сплавляться столько же как и все. Просто будите джать пока все накатаются. Всех привезут в одно и тоже место к одним и тем же людям. Выбирая данную экскурсию, только сплав, я надеялась что все пройдёт быстро, без заминок, без лишних движений и лишнего времени. Однако! Организация поезди на 5, ровно как обозначено в экскурсии. Привезли и высадили нас в место сплава, и вот тут мы начали ждать пока подтянутся туристы с остальных автобусов, чтобы посадить нас - русскоговорящих в один рафт, плюс это должны были быть люди, которые тоже выбрали без доп опций экскурсию. Далее нам начали впаривать по завышенным ценам: обувь, чехлы для телефонов, гидрокостюм (он совершенно не нужен). И вот наступает главный момент определения кто вас заберёт, кто будет сопровождать всю вашу поездку- сплав. Нашей группе не повезло, человек даже не представился, был угрюмым и всю дорогу от места сбора и до реки он втыкивал в телефон, переговаривался со своими сотрудниками, а нам показывал все жестами и махал рукой как стаду овец, уж извините, он был наш пастух), а мы соответственно…
От нашего сопровождающего мы слышали только "гребем" и "стоп". Общения не было никакого с этим человеком, а это очень важно для команды в 14 человек которая оказалась в одной "лодке"). Он не разговаривал с нами ни по русски ни по английски). В других рафтах на раз два три, все слаженно гребли веслами и даже успели придумать какие-то речевки и кричалки. Но, мы не теряли бодрости духа, сами между собой шутили, смеялись и сами старались гребсти в "унисон". Нас завозили на остановки и уже за доп плату предлагали зиплайн и конечно же кто-то из группы согласился и мы опять ждали. Поэтому как не крути, какую бы вы не выбрали экскурсию с доп или без, времени вы потратите столько же, остановки те же. Кукуруза на остановках 75 лир, пиво 150 лир.
Подводя итог: виды шикарные (если не брать в расчет грязь от турков и туристов по берегам и в воде), сплав долгий, настроение отличное!
Всем удачи!