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Увлекательный рафтинг в Анталье

Сплав на надувных плотах по реке Кёпрючай - это взрывные эмоции, живописные виды и свежий воздух. Присоединяйтесь к нашей группе и получите заряд адреналина
Это увлекательное приключение - сплав на надувных плотах - отличный отдых на природе для всей семьи или компании друзей.

Живописный маршрут мимо заросших зеленью скал, виды на горы и каньоны, взрывные
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эмоции и выброс адреналина - это всё рафтинг! Попробуйте - и вы точно останетесь довольны! Экскурсия включает трансфер, обед и всё необходимое снаряжение.

В заповедной зоне Бешконак вы полюбуетесь природными красотами, пройдёте инструктаж и отправитесь в незабываемое приключение по горной реке Кёпрючай. По пути вас ждут пороги, остановка для купания и обед на берегу. Не забудьте взять с собой сменную одежду и хорошее настроение

4.5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Сплав по горной реке
  • 🏞 Живописные виды
  • 💦 Остановка для купания
  • 🍽 Обед на берегу
  • 🚍 Включён трансфер
  • 📸 Возможность фото и видео

Лучшее время для посещения

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авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для рафтинга в Анталье - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, вода в реках тёплая, а солнечные дни позволяют насладиться всеми прелестями водной прогулки. В апреле, мае и октябре также можно отправиться на рафтинг, но температура может быть немного ниже, что добавляет свежести приключению. В остальное время года, хотя рафтинг возможен, прохладная погода и низкая температура воды могут ограничить комфорт, но всё же позволят получить удовольствие от активности.
Сейчас август — это идеальное время.
Увлекательный рафтинг в Анталье
Увлекательный рафтинг в Анталье
Увлекательный рафтинг в Анталье

Что можно увидеть

  • Горы
  • Каньоны
  • Известняковые скалы

Описание экскурсии

Мы с вами приедем в заповедную зону с поразительно красивым природным ландшафтом — Бешконак. После инструктажа займём места на рафтах и отправимся в незабываемое приключение по горной реке Кёпрючай. По пути вы полюбуетесь живописными видами на горы, каньоны и покрытые зельнью известняковые скалы, подышите свежим воздухом в окружении кедров и сосен. Экстрим тоже будет — ведь на нашем маршруте есть пороги! Затем сделаем остановку для купания: вы отдохнёте и взбодритесь, окунувшись в прохладные воды реки. Ну а потом — заслуженный обед прямо на берегу.

Подробный тайминг

08:00 — Встреча у вашего отеля.
10:00 — Прибытие на место старта.
10:30 — Выдача снаряжения, инструктаж.
11:00 — Начало сплава.
14:30 — Остановка для купания, обед.
16:00 — Выезд обратно.
17:30 — Возвращение в отели.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер, рафт, жилет, каска и обед (без напитков)
  • По желанию за дополнительную плату можете приобрести фото и видео, а также арендовать аквашузы и гидрокостюм (в холодное время года)
  • Возьмите с собой бутылку воды, сменную одежду, полотенце, купальный костюм и солнцезащитный крем. Не забудьте хорошее настроение и улыбайтесь как можно чаще, ведь мы будем вас снимать!
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата

  • Протяжённость маршрута — 14 км
  • Можете взять с собой детей от 3 лет
  • Рекомендуем надеть удобную спортивную одежду и обувь, а лучше аквашузы, так как большую часть времени вы будете на воде, в воде или рядом с водой

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или на другой оговоренной локации
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теране
Теране — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 765 туристов
Здравствуйте! Уже 18 лет мы заботимся о вашем комфорте, постоянно ищем и находим новые интересные локации для туров. Путешествуйте вместе с нами по живописнейшим уголкам и историческим местам Турции из Антальи!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
И
Это было здорово! Уже не первый раз заказываем экскурсии через трипстер. И опять довольны))) Транфер вовремя, маленькие группы.
Русскоговорящий инструктаж.
Всё четко по времени прошло и даже быстрее. Обед входит шведский стол-
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мясо кладут, а макороны, рис, салат, хлеб берешь сколько в тарелку войдет). Попить взять и еще перекусов. Можно купить чехол с собой или там 10&. Я пожалела, что не взяла, снимала. . но мало. Обувь. . можно в шлепках, хоть и говорят не удобно. Покупать не знаю по желанию. Вот в кросслвках не удобно точно, намокнут. В Рафте вода стоит всё мокрое и ноги в воде. Вода холодная. Брызги, пороги, тебя еще и брызнают). Были с 3-х леткой, всё хорошо.
Зиплайн- пролететь вдоль реки 10&.
Рекомендую.

Это было здорово! Уже не первый раз заказываем экскурсии через трипстер. И опять довольны))) Транфер вовремя, маленькие группы.
Это было здорово! Уже не первый раз заказываем экскурсии через трипстер. И опять довольны))) Транфер вовремя, маленькие группы.
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K
Всем добрый день!
Какой бы вы не выбрали рафтинг с дополнительными опциями (джипинг/багги, зиплан) или без, у данного организатора или иного, стоимость практически у всех одинакова +-10 $/€ и по времени
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вы будете сплавляться столько же как и все. Просто будите джать пока все накатаются. Всех привезут в одно и тоже место к одним и тем же людям. Выбирая данную экскурсию, только сплав, я надеялась что все пройдёт быстро, без заминок, без лишних движений и лишнего времени. Однако! Организация поезди на 5, ровно как обозначено в экскурсии. Привезли и высадили нас в место сплава, и вот тут мы начали ждать пока подтянутся туристы с остальных автобусов, чтобы посадить нас - русскоговорящих в один рафт, плюс это должны были быть люди, которые тоже выбрали без доп опций экскурсию. Далее нам начали впаривать по завышенным ценам: обувь, чехлы для телефонов, гидрокостюм (он совершенно не нужен). И вот наступает главный момент определения кто вас заберёт, кто будет сопровождать всю вашу поездку- сплав. Нашей группе не повезло, человек даже не представился, был угрюмым и всю дорогу от места сбора и до реки он втыкивал в телефон, переговаривался со своими сотрудниками, а нам показывал все жестами и махал рукой как стаду овец, уж извините, он был наш пастух), а мы соответственно… От нашего сопровождающего мы слышали только "гребем" и "стоп". Общения не было никакого с этим человеком, а это очень важно для команды в 14 человек которая оказалась в одной "лодке"). Он не разговаривал с нами ни по русски ни по английски). В других рафтах на раз два три, все слаженно гребли веслами и даже успели придумать какие-то речевки и кричалки. Но, мы не теряли бодрости духа, сами между собой шутили, смеялись и сами старались гребсти в "унисон". Нас завозили на остановки и уже за доп плату предлагали зиплайн и конечно же кто-то из группы согласился и мы опять ждали. Поэтому как не крути, какую бы вы не выбрали экскурсию с доп или без, времени вы потратите столько же, остановки те же. Кукуруза на остановках 75 лир, пиво 150 лир.
Подводя итог: виды шикарные (если не брать в расчет грязь от турков и туристов по берегам и в воде), сплав долгий, настроение отличное!
Всем удачи!

Всем добрый день!
Всем добрый день!
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Маруся
Благодарность тем, кто оставляет подробные отзывы🙏 Понимали что прийдется ждать тех, кто поедет на квадроциклах и багги, поэтому мы спокойно ждали на берегу реки. Отлично провели время👍в общем плыли по течению (в прямом и переносном смысле😊)
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Ирина
Были на сплаве 22 июля. Тайминг отличается от указанного в описании на сайте. Микроавтобус приехал к отелю в 9, по пути заехали еще в 3 отеля и до места добрались
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к 11. Там мы еще ждали другие группы. Жилеты и шлемы на этой локации оказались очень старые, но в целом носибельные и других не было. Группы формируются на берегу и назначается инструктор. Наш оказался не самым лучшим - группу не сплотил, толком не синхронизировал левый и правый борт, основная миссия была выбрать, какую соседнюю лодку обрызгать. Это и есть основное развлечение) Лодка плывет сама по течению, грести практически не надо, порогов почти нет, вода холодная, но в такую жару очень освежает. По пути остановка в неустроенном и грязном месте минут на 40 для покупки платных напитков и лепешек. Потом еще сплав примерно на час с купанием по дороге. К финишу приплыли около 14 часов. Обед предлагают по окончании сплава - булгур, салат, куриный шашлычок. Итог - мероприятие забавное и прикольное, но не полноценный рафтинг - есть с чем сравнить.

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