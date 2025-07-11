Живописный маршрут мимо заросших зеленью скал, виды на горы и каньоны, взрывные
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Сплав по горной реке
- 🏞 Живописные виды
- 💦 Остановка для купания
- 🍽 Обед на берегу
- 🚍 Включён трансфер
- 📸 Возможность фото и видео
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Горы
- Каньоны
- Известняковые скалы
Описание экскурсии
Мы с вами приедем в заповедную зону с поразительно красивым природным ландшафтом — Бешконак. После инструктажа займём места на рафтах и отправимся в незабываемое приключение по горной реке Кёпрючай. По пути вы полюбуетесь живописными видами на горы, каньоны и покрытые зельнью известняковые скалы, подышите свежим воздухом в окружении кедров и сосен. Экстрим тоже будет — ведь на нашем маршруте есть пороги! Затем сделаем остановку для купания: вы отдохнёте и взбодритесь, окунувшись в прохладные воды реки. Ну а потом — заслуженный обед прямо на берегу.
Подробный тайминг
08:00 — Встреча у вашего отеля.
10:00 — Прибытие на место старта.
10:30 — Выдача снаряжения, инструктаж.
11:00 — Начало сплава.
14:30 — Остановка для купания, обед.
16:00 — Выезд обратно.
17:30 — Возвращение в отели.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, рафт, жилет, каска и обед (без напитков)
- По желанию за дополнительную плату можете приобрести фото и видео, а также арендовать аквашузы и гидрокостюм (в холодное время года)
- Возьмите с собой бутылку воды, сменную одежду, полотенце, купальный костюм и солнцезащитный крем. Не забудьте хорошее настроение и улыбайтесь как можно чаще, ведь мы будем вас снимать!
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Протяжённость маршрута — 14 км
- Можете взять с собой детей от 3 лет
- Рекомендуем надеть удобную спортивную одежду и обувь, а лучше аквашузы, так как большую часть времени вы будете на воде, в воде или рядом с водой
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Русскоговорящий инструктаж.
Всё четко по времени прошло и даже быстрее. Обед входит шведский стол-
Какой бы вы не выбрали рафтинг с дополнительными опциями (джипинг/багги, зиплан) или без, у данного организатора или иного, стоимость практически у всех одинакова +-10 $/€ и по времени