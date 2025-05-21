Мини-группа
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Тур по Анталии с адреналином
Погрузитесь в приключение с рафтингом, джиппингом и зиплайном в Анталии. Незабываемые эмоции и живописные виды ждут вас
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:00.
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
$45 за человека
Водная прогулка
Рафтинг из Антальи - захватывающее приключение
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
$21 за человека
Водная прогулка
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
$40 за человека
Групповая
Сафари на внедорожниках, каньоны и рафтинг из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 8:30
22 июн в 08:30
24 июн в 08:30
$38 за человека
Водная прогулка
3 в 1 Тазы каньон + Рафтинг + Джиппинг
Погрузитесь в мир приключений в Анталье! Рафтинг по бурной реке, джиппинг через горы и величественные виды каньона Тазы ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
21 июн в 08:30
$28 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья21 мая 2025Всë прошло отлично! Увлекательная программа. Однозначно стоит своих денег👍
- AAdilbek16 мая 2025Благодарю, все было прекрасно! Было весело и интересно! 👍🏼👍🏼👍🏼 Советую всем не пожалеете молодцы организаторы и команда👍🏼👍🏼👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каньон Кепрюлю»
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