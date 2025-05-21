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Каньон Кепрюлю – экскурсии в Анталье

Найдено 5 экскурсий в категории «Каньон Кепрюлю» в Анталье, цены от $21. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Тур по Анталии с адреналином: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Джиппинг
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Тур по Анталии с адреналином
Погрузитесь в приключение с рафтингом, джиппингом и зиплайном в Анталии. Незабываемые эмоции и живописные виды ждут вас
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:00.
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
$45 за человека
Рафтинг из Антальи - захватывающее приключение
На автобусе
2 часа
Водная прогулка
Рафтинг из Антальи - захватывающее приключение
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
$21 за человека
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи
На автобусе
Багги
10 часов
Водная прогулка
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
$40 за человека
Сафари на внедорожниках, каньоны и рафтинг из Анталии
Джиппинг
На автобусе
12 часов
Групповая
Сафари на внедорожниках, каньоны и рафтинг из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 8:30
22 июн в 08:30
24 июн в 08:30
$38 за человека
3 в 1 Тазы каньон + Рафтинг + Джиппинг
Джиппинг
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
3 в 1 Тазы каньон + Рафтинг + Джиппинг
Погрузитесь в мир приключений в Анталье! Рафтинг по бурной реке, джиппинг через горы и величественные виды каньона Тазы ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
21 июн в 08:30
$28 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каньон Кепрюлю»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тур по Анталии с адреналином: рафтинг, джиппинг и зиплайн
  2. Рафтинг из Антальи - захватывающее приключение
  3. Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи
  4. Сафари на внедорожниках, каньоны и рафтинг из Анталии
  5. 3 в 1 Тазы каньон + Рафтинг + Джиппинг
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Башня Хыдырлык
  9. Дюденский водопад
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2025
Сейчас в Анталье в категории "Каньон Кепрюлю" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 21 до 45. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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