Приглашаем на и адреналиновую экскурсию 3 в 1: зиплайн, багги и рафтинг.
Вас ждут развлечения и экстрим одновременно — вы покатаетесь с ветерком на скоростных багги, преодолеете крутой спуск по горной реке и прокатитесь вниз по стальному канату на огромной высоте, попутно наслаждаясь окружающей природой.
Вас ждут развлечения и экстрим одновременно — вы покатаетесь с ветерком на скоростных багги, преодолеете крутой спуск по горной реке и прокатитесь вниз по стальному канату на огромной высоте, попутно наслаждаясь окружающей природой.
Описание экскурсии
Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном. Будьте готовы к наслаждению каждой минутой этого путешествия, повышающего уровень адреналина. Полюбуйтесь прекрасными видами и подарите себе заряд энергии.
Что вас ждет
В течение дня у вас будет возможность прокатиться на багги по пыльной и грязной тропе. Этот опыт только увеличит ваш энтузиазм и подарит вам потрясающие эмоции. Управляйте своим багги, соревнуйтесь с друзьями или семьей и будьте готовы заблудиться на трассе! Еще одно занятие, к которому следует присоединиться, — это рафтинг! От него вы получите незабываемые впечатления и крутые воспоминания! Пенистые и бурные воды реки сделают этот опыт невероятным. Важно отметить, что на маршруте сплава запланировано несколько перерывов, во время которых можно будет искупаться. Заряженные энергией и расслабленные, вы продолжите свой путь к еще одному невероятному приключению — зиплайну. Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
- Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Анталья
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
1. Зиплайн очень маленькая трасса 2. Багги это слезы… все не в очень хорошем состоянии, тормозов нет, многие сами не заводятся и самое что расстроило это катание не 40 обещанных
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Л
Экскурсия очень понравилась! Все очень организованно! Трансфер был на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Ездили с детьми 14 и 10 лет. Сначала было езда на багги. Молодые люди постоянно контролировали и
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Н
Очень насыщенная и интересная программа. Рафтинг легкий, никакого экстрима. Для детей и людей средних лет самое то.
По прошлым отзывам узнали, что нигде не дают воды, поэтому взяли с собой. Никаких
По прошлым отзывам узнали, что нигде не дают воды, поэтому взяли с собой. Никаких
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М
Экскурсия просто супер! Всё очень очень понравилось! Вкусный обед, шикарные виды на горы и отличный сплав по реке, только как мне кажется слишком долго сплавляться, мы прям устали гребсти, но отдых это никак не испортило. Советую!!
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E
Начнем с минусов, Все кроме обеда на вашем пути будет платным. В описании экскурсии нет информации о том, что с собой нужно брать специальную обувь. У меня были резиновые тапочки,
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Д
Красота природы вокруг вас необычайная, вода лазурно-голубого цвета, преодоление порогов то еще приключение, главное крепко держитесь. Вообщем сплав достаточно безопасный, даже были люди с маленькими детьми. Рекомендую.
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Входит в следующие категории Антальи
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