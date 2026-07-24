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3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии

Адреналиновая экскурсия в Анталии: Рафтинг, багги и зиплайн в мини-группе
Приглашаем на и адреналиновую экскурсию 3 в 1: зиплайн, багги и рафтинг.

Вас ждут развлечения и экстрим одновременно — вы покатаетесь с ветерком на скоростных багги, преодолеете крутой спуск по горной реке и прокатитесь вниз по стальному канату на огромной высоте, попутно наслаждаясь окружающей природой.
4.6
50 отзывов
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии

Описание экскурсии

Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном. Будьте готовы к наслаждению каждой минутой этого путешествия, повышающего уровень адреналина. Полюбуйтесь прекрасными видами и подарите себе заряд энергии.

Что вас ждет

В течение дня у вас будет возможность прокатиться на багги по пыльной и грязной тропе. Этот опыт только увеличит ваш энтузиазм и подарит вам потрясающие эмоции. Управляйте своим багги, соревнуйтесь с друзьями или семьей и будьте готовы заблудиться на трассе! Еще одно занятие, к которому следует присоединиться, — это рафтинг! От него вы получите незабываемые впечатления и крутые воспоминания! Пенистые и бурные воды реки сделают этот опыт невероятным. Важно отметить, что на маршруте сплава запланировано несколько перерывов, во время которых можно будет искупаться. Заряженные энергией и расслабленные, вы продолжите свой путь к еще одному невероятному приключению — зиплайну. Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном.

Каждый день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Обед на берегу реки
  • Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
  • Страхование путешествий
  • Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Анталья
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
5
3
3
2
2
1
Д
1. Зиплайн очень маленькая трасса 2. Багги это слезы… все не в очень хорошем состоянии, тормозов нет, многие сами не заводятся и самое что расстроило это катание не 40 обещанных
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минут а 20 🤦♀️

Но рафтинг вытягивает все, это не реально круто 👍 крутые организаторы, сплав шикарный.

Хотя тоже есть свои минусы именно в подготовке, тапки надо купить, перчатки купить, очки купить, бандану купить… в итоге особо это все и не нужно было … но им денежки надо делать на нас

Обед после всего коло 16 часов и честно очень скудный, мы голодные ехали домой

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Л
Экскурсия очень понравилась! Все очень организованно! Трансфер был на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Ездили с детьми 14 и 10 лет. Сначала было езда на багги. Молодые люди постоянно контролировали и
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направляли поток туристов на багги, все действовали очень слажено,чтобы обеспечить безопасность езды. Далее был зиплайн. Для новичков -просто отлично! Очень понравилось всем!
Далее рафтинг. Было очень весело и интересно. Река Кепрючай относительно спокойная,но и пороги были.
Обед обычный, как и на всех экскурсиях: хлеб, салат, макароны и куриный шашлык. В целом хотела выразить благодарность за организацию такой экскурсии. Отдельная благодарность Санни и его команде, которая сопровождала нас на протяжении всей экскурсии. Все большие молодцы!

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Н
Очень насыщенная и интересная программа. Рафтинг легкий, никакого экстрима. Для детей и людей средних лет самое то.
По прошлым отзывам узнали, что нигде не дают воды, поэтому взяли с собой. Никаких
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проблем.
Единственное - когда кормили обедом, не предоставили никаких напитков. Можно было бы хотя бы турецкий чай или что-то в этом роде. А сам обед очень вкусный и вполне сытный.
Спасибо большое за организацию!

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М
Экскурсия просто супер! Всё очень очень понравилось! Вкусный обед, шикарные виды на горы и отличный сплав по реке, только как мне кажется слишком долго сплавляться, мы прям устали гребсти, но отдых это никак не испортило. Советую!!
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E
Начнем с минусов, Все кроме обеда на вашем пути будет платным. В описании экскурсии нет информации о том, что с собой нужно брать специальную обувь. У меня были резиновые тапочки,
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я думала, что подготовилась, но меня заставили купить специальные тапочки за 10 долларов. Также очень настойчиво сказали купить перчатки для гребли за 10 долларов за пару. Если вы захотите попить, воду лучше взять её с собой в лодку, потому что на остановках вода стоит минимум 3 доллара, а газировка минимум 5 долларов.

А так нам понравилось, экскурсия больше подойдет новичкам или семьям с детьми, рафтинг самое интересное, что было в экскурсии. Но сам маршрут простроен интересно. Входящий в экскурсию обед вкусный и большой. В принципе абсолютно стоит своих денег, только нужно подготовиться.

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Д
Красота природы вокруг вас необычайная, вода лазурно-голубого цвета, преодоление порогов то еще приключение, главное крепко держитесь. Вообщем сплав достаточно безопасный, даже были люди с маленькими детьми. Рекомендую.
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