Описание экскурсии

Что вас ожидает:Ваше приключение начнется с комфортабельного трансфера из вашего отеля в Антальи к месту отправления горячего воздушного шара. Поднимитесь в небо, чтобы увидеть величественные белоснежные террасы Памуккале с высоты птичьего полета. Воздушное путешествие над этими удивительными террасами, образованными природными термальными источниками, обеспечит вам незабываемые виды и возможность сделать потрясающие фотографии. После воздушного приключения вас ждет экскурсия в древний город Памуккале, где вы сможете увидеть исключительные античные руины и исторические места. Погрузитесь в мир археологии и узнайте больше о богатой истории этого удивительного места. В конце дня вас вернут в ваш отель в Антальи, оставив вам незабываемые впечатления и богатый опыт путешествия. Не упустите возможность совместить воздушное приключение над Памуккале с исследованием древнего города. Забронируйте свое место уже сегодня и отправьтесь в увлекательное путешествие, которое оставит вас в восторге от невероятной природной и исторической красоты Турции!