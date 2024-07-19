Воздушное путешествие над Памуккале и экскурсия в древний город Памуккале с трансфером из Антальи.
Приготовьтесь к незабываемой атмосферной экскурсии, включающей воздушное путешествие над чудесами Памуккале и осмотр древних чудес города Памуккале, с удобным трансфером из Антальи!
Приготовьтесь к незабываемой атмосферной экскурсии, включающей воздушное путешествие над чудесами Памуккале и осмотр древних чудес города Памуккале, с удобным трансфером из Антальи!
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Ваше приключение начнется с комфортабельного трансфера из вашего отеля в Антальи к месту отправления горячего воздушного шара. Поднимитесь в небо, чтобы увидеть величественные белоснежные террасы Памуккале с высоты птичьего полета. Воздушное путешествие над этими удивительными террасами, образованными природными термальными источниками, обеспечит вам незабываемые виды и возможность сделать потрясающие фотографии. После воздушного приключения вас ждет экскурсия в древний город Памуккале, где вы сможете увидеть исключительные античные руины и исторические места. Погрузитесь в мир археологии и узнайте больше о богатой истории этого удивительного места. В конце дня вас вернут в ваш отель в Антальи, оставив вам незабываемые впечатления и богатый опыт путешествия. Не упустите возможность совместить воздушное приключение над Памуккале с исследованием древнего города. Забронируйте свое место уже сегодня и отправьтесь в увлекательное путешествие, которое оставит вас в восторге от невероятной природной и исторической красоты Турции!
Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Русскоязычный гид-историк
- Завтрак
- Обед
- Полет на воздушном шаре
- Сертификат о первом полете на воздушном шаре
- Шампанское после полета
- Корзина (20 Человек)
- Страховка
Что не входит в цену
- Входной билет в античный город Иераполис Памуккале - 700 лир
- Входной билет в бассейн Клеопатры - 11$
- Личные расходы
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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