Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Что вас ожидает

Памуккале и бассейн Клеопатры

Вы погуляете по травертинам — белоснежным причудливым террасам с термальными бассейнами в виде устричных раковин. Раскроете, как они образовались, какие элементы таблицы Менделеева в них содержатся и почему они начали менять цвет в 90-е годы прошлого века. А также искупаетесь в античном бассейне Клеопатры с чистой, прозрачной, пузырящейся водой и узнаете, при каких заболеваниях это особенно полезно.

Иераполис — путешествие сквозь века

Расположенный на вершине Белой террасы, Иераполис насчитывает 14 тысяч лет. Вы исследуете руины общественных зданий, римских терм, амфитеатра, храмов, гимназии и агоры. А я расскажу, что разрушило некогда процветающий город 🏙️, почему люди покинули его навсегда и кто и когда решил провести здесь археологические раскопки. Кроме того, напомню античные легенды, поделюсь историей 📖 жизни одного из апостолов Христа и раскрою секрет «Ворот Ада».

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