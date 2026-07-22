Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Представьте себе место, где белоснежные травертины переливаются под лучами солнца, а история древнего мира оживает перед вашими глазами.Экскурсия в Памуккале и Иераполис из Анталии - это не просто путешествие, это

погружение в мир красоты и древних легенд. Вы увидите, как природа и человек создали уникальные памятники, которые веками восхищают и лечат. Погуляйте по травертинам, искупайтесь в легендарном бассейне Клеопатры и пройдитесь по древним улицам Иераполиса, где каждый камень хранит тайны прошлого

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Памуккале и бассейн Клеопатры

Вы погуляете по травертинам — белоснежным причудливым террасам с термальными бассейнами в виде устричных раковин. Раскроете, как они образовались, какие элементы таблицы Менделеева в них содержатся и почему они начали менять цвет в 90-е годы прошлого века. А также искупаетесь в античном бассейне Клеопатры с чистой, прозрачной, пузырящейся водой и узнаете, при каких заболеваниях это особенно полезно.

Иераполис — путешествие сквозь века

Расположенный на вершине Белой террасы, Иераполис насчитывает 14 тысяч лет. Вы исследуете руины общественных зданий, римских терм, амфитеатра, храмов, гимназии и агоры. А я расскажу, что разрушило некогда процветающий город, почему люди покинули его навсегда и кто и когда решил провести здесь археологические раскопки. Кроме того, напомню античные легенды, поделюсь историей жизни одного из апостолов Христа и раскрою секрет «Ворот Ада».

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в Памуккале — 1050 лир (или 30 евро, детям до 6 лет бесплатно), в бассейн Клеопатры — 200 лир, завтрак и обед (по желанию)