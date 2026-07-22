Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

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2 в 1: Памуккале и древний Иераполис

Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Представьте себе место, где белоснежные травертины переливаются под лучами солнца, а история древнего мира оживает перед вашими глазами.

Экскурсия в Памуккале и Иераполис из Анталии - это не просто путешествие, это
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погружение в мир красоты и древних легенд. Вы увидите, как природа и человек создали уникальные памятники, которые веками восхищают и лечат.

Погуляйте по травертинам, искупайтесь в легендарном бассейне Клеопатры и пройдитесь по древним улицам Иераполиса, где каждый камень хранит тайны прошлого

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные пейзажи Памуккале
  • 🏛️ Исторические руины Иераполиса
  • 💧 Лечебные термальные воды
  • 🕰️ Путешествие в древние времена
  • 🌿 Природные и культурные достопримечательности
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис

Что можно увидеть

  • Памуккале
  • Иераполис
  • Римские термы
  • Амфитеатр
  • Храмы
  • Гимназия
  • Агора
  • Бассейн Клеопатры

Описание экскурсии

Памуккале и бассейн Клеопатры

Вы погуляете по травертинам — белоснежным причудливым террасам с термальными бассейнами в виде устричных раковин. Раскроете, как они образовались, какие элементы таблицы Менделеева в них содержатся и почему они начали менять цвет в 90-е годы прошлого века. А также искупаетесь в античном бассейне Клеопатры с чистой, прозрачной, пузырящейся водой и узнаете, при каких заболеваниях это особенно полезно.

Иераполис — путешествие сквозь века

Расположенный на вершине Белой террасы, Иераполис насчитывает 14 тысяч лет. Вы исследуете руины общественных зданий, римских терм, амфитеатра, храмов, гимназии и агоры. А я расскажу, что разрушило некогда процветающий город, почему люди покинули его навсегда и кто и когда решил провести здесь археологические раскопки. Кроме того, напомню античные легенды, поделюсь историей жизни одного из апостолов Христа и раскрою секрет «Ворот Ада».

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в Памуккале — 1050 лир (или 30 евро, детям до 6 лет бесплатно), в бассейн Клеопатры — 200 лир, завтрак и обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат
Фырат — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4183 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
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Копаем глубже путеводителей, добавляем детали из архивов, секреты и легенды от местных жителей. Мы делаем экскурсии ради живого знакомства с городом, а не заученного текста. Показываем места так, чтобы после прогулки хотелось вернуться снова. Я подбираю гидов индивидуально под вас: смотрю, сколько человек в группе, есть ли дети, на чём именно хотите сделать акцент. Благодаря этому получается подстроить маршрут под ваши интересы и темп. Если хочется дольше постоять у красивого здания или свернуть в атмосферную улочку мы легко меняем план. Так, каждая экскурсия получается разной, потому что она строится вокруг живого разговора с людьми.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
Антон
Экскурсия в индивидуальном формате для тех кто не хочет ждать остальных и не хочет тратить время в магазинах и фабриках, которые навязывают в групповых экскурсиях. Наш экскурсоврд Фэрат был очень внимателен к
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а
Все было отлично распланировано и рассчитано по времени, чтобы без особых пробок, жары и скопления людей посмотреть достопримечательности. Фырат очень интересно рассказывал о городе, об образовании травертин, практически без очередей
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мы посетили бассейн Клеопатры. Экскурсия оставила не изгладимые впечатления, это то место в которое хочется вернуться, на столько все красиво. По совету Фырата посетили на территории Памукалле археологический музей. Да, он не большой, но представленные экспонаты очень интересны. А еще было прекрасное озеро Сальдо. Это белоснежный,,песочек,, и красивая голубая вода. Не даром это место называют турецкими Мальдивами. Почему песочек в кавычках и почему он белый мы узнали от Фырата. Всем советую данную экскурсию именно у него.
И конечно же, наш гид позаботился об обеде. Ели мы традиционную турецкую кухню, очень вкусно и бюджетно.

Все было отлично распланировано и рассчитано по времени, чтобы без особых пробок, жары и скопления людей
Все было отлично распланировано и рассчитано по времени, чтобы без особых пробок, жары и скопления людей
Все было отлично распланировано и рассчитано по времени, чтобы без особых пробок, жары и скопления людей
Все было отлично распланировано и рассчитано по времени, чтобы без особых пробок, жары и скопления людей
Все было отлично распланировано и рассчитано по времени, чтобы без особых пробок, жары и скопления людей
Все было отлично распланировано и рассчитано по времени, чтобы без особых пробок, жары и скопления людей
Все было отлично распланировано и рассчитано по времени, чтобы без особых пробок, жары и скопления людей
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Ю
Вчера отлично провели день на экскурсии в Памуккале 2 в 1. Спасибо гиду, который очень хорошо организовал экскурсию, было много впечатлений. Очень рекомендуем!
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