Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

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2 в 1: Памуккале и древний Иераполис

Посетить символ Южной Турции, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить античный амфитеатр

Firat
Firat – Гид из Антальи
Памуккале недаром снискал славу «восьмого чуда света».

Вы насладитесь его сюрреалистическими пейзажами, погуляете по бело-голубым травертиновым террасам и испытаете на себе лечебный эффект теплых термальных вод.

А еще заедете в Иераполис и увидите руины римских терм, храмов и торговых площадей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €300 за экскурсию

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2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис

Что вас ожидает

Памуккале и бассейн Клеопатры
Вы погуляете по травертинам — белоснежным причудливым террасам с термальными бассейнами в виде устричных раковин. Раскроете, как они образовались, какие элементы таблицы Менделеева в них содержатся и почему они начали менять цвет в 90-е годы прошлого века. А также искупаетесь в античном бассейне Клеопатры с чистой, прозрачной, пузырящейся водой и узнаете, при каких заболеваниях это особенно полезно.

Иераполис — путешествие сквозь века
Расположенный на вершине Белой террасы, Иераполис насчитывает 14 тысяч лет. Вы исследуете руины общественных зданий, римских терм, амфитеатра, храмов, гимназии и агоры. А я расскажу, что разрушило некогда процветающий город 🏙️, почему люди покинули его навсегда и кто и когда решил провести здесь археологические раскопки. Кроме того, напомню античные легенды, поделюсь историей 📖 жизни одного из апостолов Христа и раскрою секрет «Ворот Ада».

Организационные детали

  • Завтрак и обед включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 в Памуккале — 80 лир, в бассейн Клеопатры — 100 лир
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Firat
Firat
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Закончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор, вот уже более 10 лет, провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.
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