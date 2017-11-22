Новогодний отдых в Анталии в 2021 году

Новогодний отдых в Анталии в 2021 году

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Турция - большая страна, и ее по праву называют дверью на восток, она является одной из немногих стран, расположенных на двух континентах. В то время как космополитичные города, такие как Стамбул, создают уникальное чувство смешения разных миров - современного и старого, некоторые другие регионы страны имеют другую репутацию. Одним из таких мест является Анталия.

В Турции не так много таких городов, которые могут предложить вам солнце, море, горы и красивые леса в одном месте. Анталия - один из самых красивых и посещаемых курортов в Турции. Многие туристы любят Анталию из-за прекрасных пляжей и чистой воды, но также, большое количество туристов посещают Анталию во время Рождества и Нового года.

Анталия в основном приморский курорт, и вы, несомненно, удивитесь, почему вы должны посетить Анталию в канун Нового года, когда погода прохладная и нет смысла идти на пляж. Представьте себе этот экзотический приморский курорт зимой - нет снега, только вершины окружающих гор красиво заснежены, они дают городу особое зимнее настроение. Встреча нового года в Анталии – незабываемое приключение, на которое стоит потратить все до последней копеечки. В это время вы можете прекрасно сочетать экскурсии и отдых с бурной новогодней вечеринкой.

Анталия - современный курорт с роскошными отелями, изысканными ресторанами и шикарными ночными клубами. Если вы интересуетесь, где остановиться в канун Нового года, это ваше право, можно сказать только одно - все отели на курорте замечательные. Если вы хотите провести новый год в Анталии 2018 году, закажите себе место в отеле прямо сейчас, в течение недели или двух до Нового года, отели на курорте переполнены, и вы вряд ли найдете место для проживания. Туристические компании предлагают путевки на новогодние праздники в Анталию с лета, поэтому не удивляйтесь, но поспешите сейчас, если вы не сделали это заблаговременно.

В ресторанах города подают блюда всемирно известной турецкой кухни и фирменные блюда со всего мира. Если вы не любите ночные клубы, вы можете заказать новогодний ужин в одном из ресторанов города. Почти все рестораны предлагают специальные блюда в новогоднюю ночь, в том числе блюда местной кухни. В ресторанах готовят специальные программы, которые очень интересны и способствуют чудесному новогоднему настроению.

Однако, если вы любите ночные клубы и дискотеки, у Антальи есть что предложить. Есть много диско-клубов, которые работают до самого рассвета. Большинство из них расположены вдоль побережья Средиземного моря, что делает вечеринку в них незабываемой. Крупнейшим клубом в Анталии является Клуб 29, который имеет вместимость около 2000 человек и является одним из самых жарких мест в новогоднюю ночь. Клуб - это ресторан, бар и дискотека - все в одном. Вы можете перекусить там за новогодним столом и сразу присоединиться к вечеринке в честь Нового года. После боя часов, ресторан превращается в культовую дискотеку города.

Новый год в Анталии - незабываемое и неописуемое приключение. Дух Анталии нужно просто почувствовать, ведь не напрасно тысячи туристов выбирают в 2018 году именно этот средиземноморский курорт для своей праздничной новогодней ночи.

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