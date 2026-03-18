Каппадокия считается одним из самых красивых мест не только Турции, но и всего мира.
Это место, которое можно посещать все четыре сезона в году. Мы приглашаем Вас в Каппадокию, если Вы путешествуете с семьей, друзьями или в одиночку, чтобы открыть новые места, и провести время в необыкновенной красоте.
Это место, которое можно посещать все четыре сезона в году. Мы приглашаем Вас в Каппадокию, если Вы путешествуете с семьей, друзьями или в одиночку, чтобы открыть новые места, и провести время в необыкновенной красоте.
Описание тура
Вы узнаете:
- Как получилось, что Воздушные Шары стали визитной карточкой Каппадокии?
- Когда стартовал первый коммерческий туризм?
- О первом и единственном ресторане Revithia в Каппадокии, отмеченным звездой Мишлен • О подземной цивилизации • О том, что Национальный Парк Гёреме и подземные города внесены в перечень наследия ЮНЕСКО • О ключевых геологических особенностях • Что Каппадокия – это не город, а регион.
Ежедневно: утром в 05:00 и вечером в 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таврские горы
- Г. Конья
- Г. Аксарай
- Г. Невшехир
- Один из двухста подземных городов
- Долина Голубей
- Скальная крепость Учхисар
- Панорамная площадка с видом на посёлок Гёреме
- Скальный город Чавушун
- Пещерная церковь Св. Иоанна Крестителя
- Долина Фантазий
Что включено
- Трансфер
- Вода
- Страховка
- Услуги гида
- Вход в подземный город
- Проживание в отеле (обычный номер)
- Ужин (1й день экскурсии) кроме напитков
- Завтрак (2й день экскурсии) кроме напитков
Что не входит в цену
- Завтрак (1й день экскурсии) - 5€
- Размещение в одноместном номере (доплата к стандартной стоимости) + 20€
- Размещение в пещерном отеле - 35€
- Обед в первый день - 15€ обед второй день - 15€ (напитки не включены в стоимость)
- Закат в / «Красной долине/» - 10€
- Конная прогулка - 50€
- Поездка на квадроциклах - 50€
- Посещение шоу-программы / «Турецкая ночь/» - 40€
- Погоня за воздушными шарами на джипах - 50€
- Панорама воздушных шаров на рассвете 1.5 часа - 30€
- Фотосессия - 200€
- Полёт на воздушном шаре от 100€ до 400€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья (у Вашего отеля)
Завершение: У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: утром в 05:00 и вечером в 17:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
