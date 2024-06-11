Приготовьтесь очаровываться причудливыми скалами и романтическими пейзажами Каппадокии. Всего за два дня мы посетим несколько долин, каждая из которых имеет свою изюминку. Вы увидите каменного верблюда, Трубных фей, скальный монастырь и даже подземный город. Побываем в ремесленном Аваносе и осмотрим крепость Учхисар, а желающие смогу полетать на воздушном шаре.

Описание тура

Организационные детали

Время трансфера из отеля разное в зависимости от расположения вашего отеля. Время трансфера уточняем для вас за один день до экскурсии. Вылет из Антальи в 08:15. Прибытие в Кайсери через 1 час 15 минут — в 09:30.

Тур в Каппадокию на самолёте осуществляется по 100% предоплате.

При отмене тура с вашей стороны половина стоимости не возвращается (так как мы заранее бронируем авиабилеты и отель).

При отмене тура с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура мы вернем половину стоимости.

При отмене тура с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура оплата не возвращается.