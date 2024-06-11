Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи

Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Приготовьтесь очаровываться причудливыми скалами и романтическими пейзажами Каппадокии. Всего за два дня мы посетим несколько долин, каждая из которых имеет свою изюминку. Вы увидите каменного верблюда, Трубных фей, скальный монастырь и даже подземный город.

Побываем в ремесленном Аваносе и осмотрим крепость Учхисар, а желающие смогу полетать на воздушном шаре.
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание тура

Организационные детали

Время трансфера из отеля разное в зависимости от расположения вашего отеля. Время трансфера уточняем для вас за один день до экскурсии. Вылет из Антальи в 08:15. Прибытие в Кайсери через 1 час 15 минут — в 09:30.

Тур в Каппадокию на самолёте осуществляется по 100% предоплате.

При отмене тура с вашей стороны половина стоимости не возвращается (так как мы заранее бронируем авиабилеты и отель).
При отмене тура с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура мы вернем половину стоимости.
При отмене тура с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура оплата не возвращается.

Проживание. Двухместное размещение в отеле.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле, а также обеды (без напитков).

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Чудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и Аванос

Рано утром выезжаем из отелей и отправляемся в аэропорт. Уже в 09:30 прибудем в Каппадокию и начнём знакомиться с местными достопримечательностями. Первым делом посетим монастырский комплекс Зельве, расположенный прямо в скалах. Затем посетим долину Пашабаг, где увидим Трубы фей — уникальные образования, сформировавшиеся в процессе извержения вулканов и эрозии.

Далее побываем в долине Дервент и осмотрим скалу, напоминающую верблюда. Заглянем в долину Голубей, а ещё ощутим мощь крепости Учхисар. После обеда вас ждёт визит в Аванос — центр гончарства и ковроткачества. Также обязательно спустимся в подземный город Чардак.

Вечером встретим закат на смотровой площадке «Три красавицы», а потом пойдём в отель ужинать и отдыхать.

Чудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и АваносЧудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и Аванос
2 день

Возвращение в Анталью

Утром желающие смогут полетать на воздушном шаре. Остальная часть группы сможет отправиться на панорамную площадку и насладиться потрясающими утренними пейзажами.

В 07:45 покидаем отель и выезжаем в аэропорт. Уже в 11:35 прибудем в Анталью, откуда развезём вас по местам проживания.

До новых встреч!

Возвращение в АнтальюВозвращение в АнтальюВозвращение в АнтальюВозвращение в АнтальюВозвращение в АнтальюВозвращение в АнтальюВозвращение в Анталью

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (обеды без напитков)
  • Трансфер из/до места проживания
  • Трансфер по маршруту (включая внутренние перелёты)
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Полёт на воздушном шаре
  • Проход на панорамную площадку с видом на воздушные шары
Где начинаем и завершаем?
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от расположения вашего отеля. Время трансфера уточняем для вас за день до начала тура. Вылет из Анталии - в 08:15. Прибытие в Кайсери - в 09:30
Завершение: Доставим вас в отель после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыКаппадокияВыездные

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