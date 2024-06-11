Побываем в ремесленном Аваносе и осмотрим крепость Учхисар, а желающие смогу полетать на воздушном шаре.
Описание тура
Организационные детали
Время трансфера из отеля разное в зависимости от расположения вашего отеля. Время трансфера уточняем для вас за один день до экскурсии. Вылет из Антальи в 08:15. Прибытие в Кайсери через 1 час 15 минут — в 09:30.
Тур в Каппадокию на самолёте осуществляется по 100% предоплате.
При отмене тура с вашей стороны половина стоимости не возвращается (так как мы заранее бронируем авиабилеты и отель).
При отмене тура с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура мы вернем половину стоимости.
При отмене тура с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура оплата не возвращается.
Проживание. Двухместное размещение в отеле.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле, а также обеды (без напитков).
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Чудесные долины, крепость Учхисар, подземный Чардак и Аванос
Рано утром выезжаем из отелей и отправляемся в аэропорт. Уже в 09:30 прибудем в Каппадокию и начнём знакомиться с местными достопримечательностями. Первым делом посетим монастырский комплекс Зельве, расположенный прямо в скалах. Затем посетим долину Пашабаг, где увидим Трубы фей — уникальные образования, сформировавшиеся в процессе извержения вулканов и эрозии.
Далее побываем в долине Дервент и осмотрим скалу, напоминающую верблюда. Заглянем в долину Голубей, а ещё ощутим мощь крепости Учхисар. После обеда вас ждёт визит в Аванос — центр гончарства и ковроткачества. Также обязательно спустимся в подземный город Чардак.
Вечером встретим закат на смотровой площадке «Три красавицы», а потом пойдём в отель ужинать и отдыхать.
Возвращение в Анталью
Утром желающие смогут полетать на воздушном шаре. Остальная часть группы сможет отправиться на панорамную площадку и насладиться потрясающими утренними пейзажами.
В 07:45 покидаем отель и выезжаем в аэропорт. Уже в 11:35 прибудем в Анталью, откуда развезём вас по местам проживания.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (обеды без напитков)
- Трансфер из/до места проживания
- Трансфер по маршруту (включая внутренние перелёты)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Полёт на воздушном шаре
- Проход на панорамную площадку с видом на воздушные шары