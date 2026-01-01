Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€1000 за всё до 6 чел.
Индивидуально из Антальи в Памуккале: травертины, античность, вина
Отдохнуть на термальном курорте, погулять по амфитеатру и пещере, подняться к винодельне в горах
Начало: Ваш отель в Анталье, 8:00
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€1500 за всё до 10 чел.
Нетипичная Турция: персональный тур из Антальи в Афьон термальный, культурный и гастрономический
Отдохнуть у озера Эгирдир, прогуляться по историческому центру города, заглянуть на старинные базары
Начало: Анталья, ваш отель, 8:00 (возможна корректировка в...
«Древний город Афьонкарахисар, расположенный в центральной части Турции, известен не только термальными курортами, но и богатым культурным и гастрономическим наследием»
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
€1400 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Анталье
Сколько стоит тур в Анталье в январе 2026
Сейчас в Анталье в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 1000 до 1500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Антальи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026