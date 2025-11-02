читать дальше

ведёт на великолепном русском языке, что очень важно для восприятия информации. А интересной информации за 2 дня экскурсии Сердар рассказывает очень много не только про Каппадокию, но и про Турцию. На экскурсии помимо исторических фактов о Каппадокии мы узнали правду про ювелирные украшения, которые султан Сулейман дарил своим женщинам, послушали сказку про фею, живущую в дымоходах в долинах Каппадокии, по инструкции Сердара загадали свои заветные желания в самом волшебном месте Каппадокии, станцевали ламбаду всей группой и сделали миллион инстаграмных фото в самых красивых локация Каппадокии, которые показал нам Сердар и даже сам пофотографировал нас. И, конечно, полет шаров на рассвете превзошел все ожидания. Это незабываемые впечатления, от которых слезы счастья на глазах. И не бойтесь толп туристов в Каппадокии. Сердар знает в какое время и в какую локацию нужно приехать, чтобы другие люди не лезли к вам в кадр и у вас была возможность сделать самые красивые фото, спокойно насладиться видами Каппадокии. На экскурсии было очень весело и легко, несмотря на ранние подъемы и длинную дорогу, Сердар умеете создавать позитивную атмосферу в такой большой группе и уделить внимание каждому человеку в группе. А финальная песня в автобусе просто разрыв сердечка. Грустно было прощаться в конце экскурсии, поэтому мы обязательно вернемся. Спасибо Sultan Travel и лично гиду Сердару за организацию экскурсии, за профессионализм и ответственность, за великолепное чувство юмора и позитив на протяжении этих двух дней. Жаль, что такого классного гида нельзя забрать с собой в другие страны. Экскурсию в Каппадокию от Sultan Travel с гидом Сердаром теперь будем советовать всем своим друзьям, которые собираются в Турцию.