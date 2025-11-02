Мои заказы

Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Анталии

Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.

В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
Описание тура

Потрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций.
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
  • Безлимитная вода в автобусе
  • Входной билет в подземный город
  • Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
  • Проживание в отеле 1 ночь
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Услуги гида историка (русский, английский)
  • Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
  • Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
  • Прогулка на квадроциклах - 50$
  • Ночевка на одноместном номере - 15$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре)
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
С
Светлана
2 ноя 2025
Отлично организована экскурсия. Забрали из отеля вовремя, везде кормили вкусно, сытно. Я попробовала традиционные Турецкие блюда. Пока ехали, гид Султан очень интересно рассказывал про Турцию. Давал время и отдохнуть и
читать дальше

насладиться красотами тех мест, где мы останааливались. Скучать не пришлось от слова совсем. Мы посмотрели подземный город, Долину любви, покатались на лошадях. В Каппадокии разместили в гостиницу в пещере, эмоции не забываемые. Необычные. Гостиница очень понравилась, там попробовала местное вино. Завтрак и ужин шведский стол. Номер с джакузи. Утром поехали на шары. Тут просто дух захватило от эмоций и впечатлений. Приехали шар уже был почти готов, нас посадили в корзину (человек 20 пассажиров и 2 пилота). Незабываемые впечатления. Час примерно полетали, затем шампанское, сертификат, отель, и дорога обратно. Всë прошло супер, как по маслу. Всем рекомендую. Не пожалеете.

Н
Надежда
28 июн 2025
Недавно я побывала в Каппадокии, и эта поездка оставила самые яркие впечатления! Экскурсии были невероятными — особенно подземный город, где я смогла почувствовать атмосферу древности и узнать много интересных историй.
читать дальше

Но, конечно, самыми запоминающимися моментами стали полет на воздушных шарах и захватывающий вид на уникальные ландшафты Каппадокии с высоты! Также не могу не отметить "Турецкую ночь", где мы наслаждались традиционными танцами и вкусной кухней. Наш гид Сердар был просто замечательным — внимательный, заботливый и настоящий профессионал. Его рассказы были такими увлекательными, что путешествие стало еще более захватывающим. Очень рекомендую эту поездку всем!

Н
Надежда
11 мая 2025
Это была лучшая экскурсия в нашей жизни. Четкая организация экскурсии, комфортный автобус, интересная насыщенная программа, отличный отель в Каппадокии и потрясающий гид Сердар - настоящий профессионал своего дела. Экскурсию он
читать дальше

ведёт на великолепном русском языке, что очень важно для восприятия информации. А интересной информации за 2 дня экскурсии Сердар рассказывает очень много не только про Каппадокию, но и про Турцию. На экскурсии помимо исторических фактов о Каппадокии мы узнали правду про ювелирные украшения, которые султан Сулейман дарил своим женщинам, послушали сказку про фею, живущую в дымоходах в долинах Каппадокии, по инструкции Сердара загадали свои заветные желания в самом волшебном месте Каппадокии, станцевали ламбаду всей группой и сделали миллион инстаграмных фото в самых красивых локация Каппадокии, которые показал нам Сердар и даже сам пофотографировал нас. И, конечно, полет шаров на рассвете превзошел все ожидания. Это незабываемые впечатления, от которых слезы счастья на глазах. И не бойтесь толп туристов в Каппадокии. Сердар знает в какое время и в какую локацию нужно приехать, чтобы другие люди не лезли к вам в кадр и у вас была возможность сделать самые красивые фото, спокойно насладиться видами Каппадокии. На экскурсии было очень весело и легко, несмотря на ранние подъемы и длинную дорогу, Сердар умеете создавать позитивную атмосферу в такой большой группе и уделить внимание каждому человеку в группе. А финальная песня в автобусе просто разрыв сердечка. Грустно было прощаться в конце экскурсии, поэтому мы обязательно вернемся. Спасибо Sultan Travel и лично гиду Сердару за организацию экскурсии, за профессионализм и ответственность, за великолепное чувство юмора и позитив на протяжении этих двух дней. Жаль, что такого классного гида нельзя забрать с собой в другие страны. Экскурсию в Каппадокию от Sultan Travel с гидом Сердаром теперь будем советовать всем своим друзьям, которые собираются в Турцию.

Тур входит в следующие категории Антальи

