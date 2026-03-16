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Лёгкий трекинг по Ликийской тропе

Ликийская тропа, она же Ликийка, легендарный маршрут Турции и одна из самых красивых троп Европы
Лёгкий трекинг по Ликийской тропеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Лёгкий трекинг по Ликийской тропеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Лёгкий трекинг по Ликийской тропеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Ликийская тропа, она же — Ликийка, легендарный маршрут Турции и одна из самых красивых троп Европы. Протянулась вдоль побережья Средиземного моря от Фетхие до Антальи — 540 км тёплого ветра, оливковых деревьев и античных руин.

Конечно, весь путь проходить не обязательно! Мы выбрали для вас самый живописный отрезок от Антальи до Каша, где горы встречаются с морем, и каждый вечер заканчивается под шум волн.

Поход Lite — среднего уровня сложности с проживанием в кемпингах. За 8 дней пройдём около 40 км и поднимемся на высоту 458 м.

Что вас ждёт

Анталья и Демре: древний город Миры, храм Святого Николая и первые ароматы Средиземного моря. Учагыз и затонувший город Кекова: бухта, где под прозрачной водой видны руины античных домов. Отсюда отправляемся в морское путешествие и купаемся прямо с лодки. Бирюзовые пляжи и кемпинги у моря: ночи под звёздами, шелест волн и горячий чай у костра. Долина с руинами древних Ликийских городов: каменные саркофаги и следы цивилизации, которой более двух тысяч лет. Деревни Ликийской тропы: простая жизнь местных, апельсиновые рощи и кафе, где пьют свежевыжатый гранатовый сок. Каньоны и горные тропы: лёгкие наборы высот, панорамы моря и аромат тимьяна на ветру. Город Каш: белые домики, рынки с оливковым маслом и лаванда в глиняных горшках. Идеальное место, чтобы завершить поход, сидя с чашкой кофе у моря.

Главное отличие нашего маршрута от других

Большинство маршрутов разделены на следующие сектора: центральная, восточная и западная часть тропы. Мы же выбрали для вас один из самых живописных отрезков, добавив морскую прогулку над затонувшим городом Кекова и отдых в Каше. В этом походе турлидером будет Александр, опытный альпинист и инструктор горного туризма.

  • Море,кемпинги,кухня,прогулка на яхте,палатки.

Программа тура по дням

1 день

День 1 Встреча в Анталье и переезд в Демре

Добро пожаловать в Турцию! До 10 утра встречаемся на автовокзале Антальи — городе, где воздух пахнет солью и кофе. После знакомства едем вдоль побережья в Демре — древний город Миры Ликийской, где проповедовал Святой Николай. Прогуляемся по руинам античного театра, увидим высеченные в скалах ликийские гробницы. Вечером заселяемся в уютный отель, проверяем снаряжение и собираем рюкзаки. Впереди неделя приключений вдоль моря. Ночёвка в отеле Питание —

День 1 Встреча в Анталье и переезд в ДемреДень 1 Встреча в Анталье и переезд в Демре
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Начало пешего маршрута

После завтрака выезжаем к старту Ликийской тропы. Первые километры — адаптация к рюкзаку и ритму переходов. По пути встречаем апельсиновые сады, маленькие кафе, где подают свежевыжатый гранатовый сок. К обеду выходим к морю и ставим лагерь прямо на пляже. Вечером ужинаем у костра. Переход: 8 кмночёвка в палатках на берегу моряпитание: завтрак в отеле, обеденный перекус на маршруте, ужин

Начало пешего маршрутаНачало пешего маршрута
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Учагыз и затонувший город Кекова

Сегодня нас ждёт один из самых живописных дней. Идём вдоль побережья к деревне Учагыз — тихой гавани с лодками, рыбными ресторанами и их улыбчивыми хозяевами. Здесь пополним запасы воды, пообедаем свежей дорадой и отправимся на морскую прогулку к затонувшему городу Кекова. Под водой видны руины античных домов и лестниц — целый город, ушедший под воду после землетрясения. После купания и отдыха лодка доставит нас прямо в кемпинг у моря. Там устанавливаем палатки, готовим ужин, поедаем заранее купленный арбуз (или другие сезонные фрукты), делимся впечатлениями от последних трёх дней. Переход: 6 кмночёвка в кемпинге у моряпитание: завтрак, обеденный перекус на маршруте, ужин

Учагыз и затонувший город КековаУчагыз и затонувший город Кекова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

День отдыха на берегу Средиземного моря

Сегодня без рюкзаков. Завтракаем под шум прибоя, желающие купаются (температура воды весной 16 — 19 C), отдыхаем на пляже. Можно взять каяк и проплыть вдоль побережья, сделать фото, почитать или просто ничего не делать. Этот день выделен для того, чтобы почувствовать: ты наконец-то никуда не спешишь. Ночёвка в кемпинге у моряпитание: завтрак, обеденный перекус, ужин

День отдыха на берегу Средиземного моряДень отдыха на берегу Средиземного моря
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Путь к новым берегам

Собираем лагерь и выходим на маршрут. Сегодня тропа идёт по холмам, открывая виды на бирюзовое море и острова. Пройдём 14 км, набор высоты около 450 м. По пути встречаем пастухов, кафе с домашним айраном и оливковые рощи. К вечеру ставим палатки на уютной поляне, варим ужин и встречаем закат. Переход: 14 км, 450 мночёвка в палаткахпитание: завтрак, обеденный перекус на маршруте, ужин

Путь к новым берегамПуть к новым берегам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Переход в Каш

Сегодня нам предстоит финальный переход: около 9 км, перепад высот до 380 м. На последнем спуске открывается вид на город Каш — белые домики, море и пристань с яхтами. У последнего пляжа нас встречает морское такси, и мы плывём вдоль скал к Кашу. Заселяемся в кемпинг, отдыхаем, гуляем по вечернему городу. Переход: 9 км, 380 мночёвка в кемпингепитание: завтрак, обеденный перекус на маршруте, ужин

Переход в КашПереход в Каш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Каш

Каш — сердце Ликийки. Утром гуляем по городу, заходим в лавки с оливковым маслом и специями, покупаем гранаты и магниты. Можно посидеть в кафе у моря или искупаться на пляже Лимана. Вечером ужинаем с видом на закат и делимся своими впечатлениями от пройденного маршрута. Ночёвка в кемпингепитание: завтрак

КашКаш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Возвращение в Анталью

После завтрака выезжаем в Анталью. По пути увидим горные серпантины и апельсиновые поля. Прощаемся со Средиземным морем и обещаем себе вернуться, ведь Ликийка не заканчивается, она длиной аж 540 километров. Переезд: 34 часа

Возвращение в АнтальюВозвращение в Анталью
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Что Включено:
  • Трансфер все местные переезды
  • Питание Горячее и сытное 2-х разовое
  • Котловое питание
  • Перекусы в обед
  • Морское такси До города Каш
  • Проживание в отеле в Демре
  • Проживание в палатках на берегу моря
  • Проживание в кемпингах (есть душ и свет)
  • Гид Русскоязычный
  • Газ, горелки, котелки
  • Морская прогулка Над затонувшим городом Кекова
  • Палатки
  • 2-х местное размещение
  • Фирменный подарок от нашей компании
  • Консультация По подбору снаряжения
Что не входит в цену
  • Перелёт до/из Антальи
  • Личное снаряжение (кроме палатки)
  • Питание в кафе (зависит от ваших вкусов, 100$ вполне может хватить)
  • Чаевые гиду
  • Сувениры
Пожелания к путешественнику

Активные,желающие увидеть мир и наслаждаться видами)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Александр,занимаюсь организацией и созданием путешествий уже более 5 лет. Являюсь профессиональным альпинистом и посетил множество знаковых вершин в разных странах. Мое основное направление это восхождения,экспедиции скалолазные сборы. За более чем 5 лет создания путешествий,мне удалось собрать и обучить команду компетентных гидов,развить удаленные направления и разведать множество интересных локаций. Под нашей организацией было проведено более 600 поездок,изучено более 100 направлений. Время собирать эмоции)

Тур входит в следующие категории Антальи

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