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Описание тура

Ликийская тропа, она же — Ликийка, легендарный маршрут Турции и одна из самых красивых троп Европы. Протянулась вдоль побережья Средиземного моря от Фетхие до Антальи — 540 км тёплого ветра, оливковых деревьев и античных руин.

Конечно, весь путь проходить не обязательно! Мы выбрали для вас самый живописный отрезок от Антальи до Каша, где горы встречаются с морем, и каждый вечер заканчивается под шум волн.

Поход Lite — среднего уровня сложности с проживанием в кемпингах. За 8 дней пройдём около 40 км и поднимемся на высоту 458 м.

Что вас ждёт

Анталья и Демре: древний город Миры, храм Святого Николая и первые ароматы Средиземного моря. Учагыз и затонувший город Кекова: бухта, где под прозрачной водой видны руины античных домов. Отсюда отправляемся в морское путешествие и купаемся прямо с лодки. Бирюзовые пляжи и кемпинги у моря: ночи под звёздами, шелест волн и горячий чай у костра. Долина с руинами древних Ликийских городов: каменные саркофаги и следы цивилизации, которой более двух тысяч лет. Деревни Ликийской тропы: простая жизнь местных, апельсиновые рощи и кафе, где пьют свежевыжатый гранатовый сок. Каньоны и горные тропы: лёгкие наборы высот, панорамы моря и аромат тимьяна на ветру. Город Каш: белые домики, рынки с оливковым маслом и лаванда в глиняных горшках. Идеальное место, чтобы завершить поход, сидя с чашкой кофе у моря.

Главное отличие нашего маршрута от других

Большинство маршрутов разделены на следующие сектора: центральная, восточная и западная часть тропы. Мы же выбрали для вас один из самых живописных отрезков, добавив морскую прогулку над затонувшим городом Кекова и отдых в Каше. В этом походе турлидером будет Александр, опытный альпинист и инструктор горного туризма.