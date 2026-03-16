Описание тура
Ликийская тропа, она же — Ликийка, легендарный маршрут Турции и одна из самых красивых троп Европы. Протянулась вдоль побережья Средиземного моря от Фетхие до Антальи — 540 км тёплого ветра, оливковых деревьев и античных руин.
Конечно, весь путь проходить не обязательно! Мы выбрали для вас самый живописный отрезок от Антальи до Каша, где горы встречаются с морем, и каждый вечер заканчивается под шум волн.
Поход Lite — среднего уровня сложности с проживанием в кемпингах. За 8 дней пройдём около 40 км и поднимемся на высоту 458 м.
Что вас ждёт
Анталья и Демре: древний город Миры, храм Святого Николая и первые ароматы Средиземного моря. Учагыз и затонувший город Кекова: бухта, где под прозрачной водой видны руины античных домов. Отсюда отправляемся в морское путешествие и купаемся прямо с лодки. Бирюзовые пляжи и кемпинги у моря: ночи под звёздами, шелест волн и горячий чай у костра. Долина с руинами древних Ликийских городов: каменные саркофаги и следы цивилизации, которой более двух тысяч лет. Деревни Ликийской тропы: простая жизнь местных, апельсиновые рощи и кафе, где пьют свежевыжатый гранатовый сок. Каньоны и горные тропы: лёгкие наборы высот, панорамы моря и аромат тимьяна на ветру. Город Каш: белые домики, рынки с оливковым маслом и лаванда в глиняных горшках. Идеальное место, чтобы завершить поход, сидя с чашкой кофе у моря.
Главное отличие нашего маршрута от других
Большинство маршрутов разделены на следующие сектора: центральная, восточная и западная часть тропы. Мы же выбрали для вас один из самых живописных отрезков, добавив морскую прогулку над затонувшим городом Кекова и отдых в Каше. В этом походе турлидером будет Александр, опытный альпинист и инструктор горного туризма.
- Море,кемпинги,кухня,прогулка на яхте,палатки.
Программа тура по дням
День 1 Встреча в Анталье и переезд в Демре
Добро пожаловать в Турцию! До 10 утра встречаемся на автовокзале Антальи — городе, где воздух пахнет солью и кофе. После знакомства едем вдоль побережья в Демре — древний город Миры Ликийской, где проповедовал Святой Николай. Прогуляемся по руинам античного театра, увидим высеченные в скалах ликийские гробницы. Вечером заселяемся в уютный отель, проверяем снаряжение и собираем рюкзаки. Впереди неделя приключений вдоль моря. Ночёвка в отеле Питание —
Начало пешего маршрута
После завтрака выезжаем к старту Ликийской тропы. Первые километры — адаптация к рюкзаку и ритму переходов. По пути встречаем апельсиновые сады, маленькие кафе, где подают свежевыжатый гранатовый сок. К обеду выходим к морю и ставим лагерь прямо на пляже. Вечером ужинаем у костра. Переход: 8 кмночёвка в палатках на берегу моряпитание: завтрак в отеле, обеденный перекус на маршруте, ужин
Учагыз и затонувший город Кекова
Сегодня нас ждёт один из самых живописных дней. Идём вдоль побережья к деревне Учагыз — тихой гавани с лодками, рыбными ресторанами и их улыбчивыми хозяевами. Здесь пополним запасы воды, пообедаем свежей дорадой и отправимся на морскую прогулку к затонувшему городу Кекова. Под водой видны руины античных домов и лестниц — целый город, ушедший под воду после землетрясения. После купания и отдыха лодка доставит нас прямо в кемпинг у моря. Там устанавливаем палатки, готовим ужин, поедаем заранее купленный арбуз (или другие сезонные фрукты), делимся впечатлениями от последних трёх дней. Переход: 6 кмночёвка в кемпинге у моряпитание: завтрак, обеденный перекус на маршруте, ужин
День отдыха на берегу Средиземного моря
Сегодня без рюкзаков. Завтракаем под шум прибоя, желающие купаются (температура воды весной 16 — 19 C), отдыхаем на пляже. Можно взять каяк и проплыть вдоль побережья, сделать фото, почитать или просто ничего не делать. Этот день выделен для того, чтобы почувствовать: ты наконец-то никуда не спешишь. Ночёвка в кемпинге у моряпитание: завтрак, обеденный перекус, ужин
Путь к новым берегам
Собираем лагерь и выходим на маршрут. Сегодня тропа идёт по холмам, открывая виды на бирюзовое море и острова. Пройдём 14 км, набор высоты около 450 м. По пути встречаем пастухов, кафе с домашним айраном и оливковые рощи. К вечеру ставим палатки на уютной поляне, варим ужин и встречаем закат. Переход: 14 км, 450 мночёвка в палаткахпитание: завтрак, обеденный перекус на маршруте, ужин
Переход в Каш
Сегодня нам предстоит финальный переход: около 9 км, перепад высот до 380 м. На последнем спуске открывается вид на город Каш — белые домики, море и пристань с яхтами. У последнего пляжа нас встречает морское такси, и мы плывём вдоль скал к Кашу. Заселяемся в кемпинг, отдыхаем, гуляем по вечернему городу. Переход: 9 км, 380 мночёвка в кемпингепитание: завтрак, обеденный перекус на маршруте, ужин
Каш
Каш — сердце Ликийки. Утром гуляем по городу, заходим в лавки с оливковым маслом и специями, покупаем гранаты и магниты. Можно посидеть в кафе у моря или искупаться на пляже Лимана. Вечером ужинаем с видом на закат и делимся своими впечатлениями от пройденного маршрута. Ночёвка в кемпингепитание: завтрак
Возвращение в Анталью
После завтрака выезжаем в Анталью. По пути увидим горные серпантины и апельсиновые поля. Прощаемся со Средиземным морем и обещаем себе вернуться, ведь Ликийка не заканчивается, она длиной аж 540 километров. Переезд: 34 часа
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Что Включено:
- Трансфер все местные переезды
- Питание Горячее и сытное 2-х разовое
- Котловое питание
- Перекусы в обед
- Морское такси До города Каш
- Проживание в отеле в Демре
- Проживание в палатках на берегу моря
- Проживание в кемпингах (есть душ и свет)
- Гид Русскоязычный
- Газ, горелки, котелки
- Морская прогулка Над затонувшим городом Кекова
- Палатки
- 2-х местное размещение
- Фирменный подарок от нашей компании
- Консультация По подбору снаряжения
Что не входит в цену
- Перелёт до/из Антальи
- Личное снаряжение (кроме палатки)
- Питание в кафе (зависит от ваших вкусов, 100$ вполне может хватить)
- Чаевые гиду
- Сувениры
Пожелания к путешественнику
Активные,желающие увидеть мир и наслаждаться видами)