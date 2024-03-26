1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
13 окт в 19:00
14 окт в 08:00
$560 за человека
Авторский тур
1 день 7 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 02:00
12 июня в 02:00
$199 за человека
Авторский тур
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
29 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$980 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра26 марта 2024Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
- ТТатьяна15 марта 2024Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
- ККодир1 августа 2023Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 199 до 980. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
Забронируйте тур в Анталье на 2024 год по теме «Популярные места», 4 ⭐ отзыва, цены от $199. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август