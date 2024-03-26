Главные экскурсионные места в Анталье

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Анталье, цены от $199. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
13 окт в 19:00
14 окт в 08:00
$560 за человека
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
1 день 7 часов
2 отзыва
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 02:00
12 июня в 02:00
$199 за человека
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Авторский тур
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
29 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$980 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    26 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
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    на самом деле. Это как будто ты попал в другую планету или в сказку. Там такие необычные формы гор и скал, которые напоминают замки и башни. А еще там можно полетать на воздушном шаре на рассвете - это незабываемые впечатления! И конечно же, стоит посетить подземные города - это просто удивительно, как люди могли создать такое много веков назад. Я очень рада, что побывала в Каппадокии и обязательно вернусь туда еще раз!

  • К
    Кодир
    1 августа 2023
    Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
    Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Популярные места»

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  1. Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
  2. Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
  3. Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Сколько стоит тур в Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 199 до 980. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
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