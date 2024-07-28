Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Анталье, цены от $1 225. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 8 дней В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре Начало: Анталья, аэропорт, утро «Совершим морскую прогулку к затонувшему городу Кекова» $ 1 830 за человека Пешая 8 дней Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море Начало: Анталья, аэропорт, 16:00 «Далее отправимся в путешествие на корабле по Средиземному морю» $ 1 225 за человека Пешая Прогулки на каяках 8 дней Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт... $ 1 440 за человека Все туры Антальи

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водные развлечения»

Водные туры в Анталье на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024