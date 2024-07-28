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8 дней
В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре
Начало: Анталья, аэропорт, утро
«Совершим морскую прогулку к затонувшему городу Кекова»
28 июля в 10:00
11 авг в 10:00
$1 830 за человека
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
«Далее отправимся в путешествие на корабле по Средиземному морю»
14 сен в 16:00
21 сен в 16:00
$1 225 за человека
8 дней
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
6 окт в 08:00
$1 440 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водные развлечения»
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