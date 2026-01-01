Удовольствие по-турецки: путешествие «всё включено» по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отелями 5
Увидеть руины Иераполиса, неземные пейзажи и долины и вдоволь отдохнуть у моря и бассейна
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
25 фев в 08:00
€400 за человека
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
2 мая в 03:00
6 мая в 03:00
$303 за человека
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
3 мая в 14:00
10 окт в 14:00
€950 за человека
Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием
Искупаться в лазурных бухтах, погостить у местной семьи, погулять в Каше и исследовать древности
Начало: Автовокзал Антальи, 12:00
16 мая в 12:00
1 окт в 12:00
99 000 ₽ за человека
