Откройте для себя волшебную Каппадокию во время двухдневного тура из Антальи с ночёвкой в атмосферном туфовом отеле.
Посетите древний подземный город (вход включён) и выберите дополнительные впечатления — от полёта на воздушном шаре до прогулки среди уникальных скальных формирований.
Описание тураСказочное путешествие в Каппадокию Этот тур — не просто экскурсия, а возможность подарить себе отдых и новые впечатления. В уютной атмосфере Каппадокии вас ждёт комфортное размещение в отеле, где можно восстановить силы и насладиться тишиной региона. Чудеса природы и дыхание истории Ландшафты Каппадокии напоминают декорации к волшебной сказке. Причудливые скальные образования, загадочные долины и древние крепости произведут на вас неизгладимое впечатление. В рамках тура вы посетите множество исторических достопримечательностей и знаковых мест от старинной деревни Чавушин до подземных городов и каменных долин, где можно прикоснуться к прошлому. Полёт мечты Восход солнца в Каппадокии — это особенный момент. Сотни воздушных шаров поднимаются в небо, и у вас будет возможность стать частью этого зрелища, увидев сказочные пейзажи с высоты. Вкус Каппадокии Регион славится своей кухней. Во время путешествия вы попробуете местные деликатесы, включая легендарный «тести-кебаб», приготовленный в глиняном горшочке. Двухдневный тур из Анталии в Каппадокию подарит вам гармонию: сочетание активного знакомства с историей и природой с полноценным отдыхом в тёплой атмосфере. Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перибаджалары
- Деревня Чавушин
- Крепость Ортахисар
- Долина Деверент (Долина Воображения)
- Долина Любви
- Крепость Учхисар
- Подземный город Каяшехир
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Страховой полис на время экскурсии
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле UPPER GREEK HOUSE
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе
Что не входит в цену
- Напитки, в том числе в отеле
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120-250€ /чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле - 30$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
5 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Гарику,очень внимательный,заботливый,веселил нас своими шутками,очень интересно рассказывал про все локации,подсказывал где выгоднее для туристов покупать сувениры,ничего лишнего не навязывал,благодаря ему мы увидели чудесную Каппадокию со всех сторон,эта экскурсия подарила невероятные эмоции и точно запомнится нам на всю жизнь.
Тур входит в следующие категории Антальи
