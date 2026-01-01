Встречаемся на автовокзале Антальи в 10:00. В городе можно обменять валюту на турецкие лиры для карманных расходов. После этого отправимся в Фетхие — здесь начинается наше путешествие.

Посетим Ликийские гробницы — одну из главных достопримечательностей региона. Они высечены прямо в скалах и связаны с древним поверьем: считалось, что после смерти человек превращается в сирену и поднимается на небо, поэтому гробницы располагали как можно выше.

На обед заглянем в ресторан, а затем отправимся к Замку рыцарей. До наших дней сохранились лишь руины, но за ними стоит богатая история.

Вечером прогуляемся по одному из самых колоритных базаров Турции, где можно найти сувениры и местные товары.

Расстояние: 200 км (на машине) и 7 км (пешком).