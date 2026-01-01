После переходов вы сможете
Описание тура
Организационные детали
Снаряжение:
• Рюкзак/чемодан/сумка для транспортировки вещей
• Маленький рюкзак 25–30 л для переходов
• Трекинговые палки
• Сидушка на резинке
• Налобный фонарь и запасные батарейки
Одежда и обувь:
• Трекинговые кроссовки
• Сандалии или сланцы
• Ветро- и влагозащитная куртка
• Ветро- и влагозащитные штаны
• Лёгкая утеплённая куртка или жилетка
• Дождевик
• Флисовая кофта
• Лонгслив или рубашка с длинным рукавом
• 1–2 футболки (синтетические)
• Лёгкие штаны и шорты
• Комплект термобелья
• Панама / кепка / бафф
• Трекинговые носки (2 пары) и обычные носки
• Нижнее бельё
• Купальные принадлежности
• Яркая одежда для фото
Что ещё взять:
• Термос 0,5–1 л
• Средства личной гигиены
• Спортивное полотенце
• Личная аптечка
• Солнцезащитные очки
• Крем SPF 50
• Гигиеническая помада
• Бутылка для воды
• Фото- и видеотехника
Документы:
• Загранпаспорт
• Страховой полис
• Наличные деньги на дополнительные расходы (от $300)
Программа тура по дням
Ликийские гробницы, Замок рыцарей
Встречаемся на автовокзале Антальи в 10:00. В городе можно обменять валюту на турецкие лиры для карманных расходов. После этого отправимся в Фетхие — здесь начинается наше путешествие.
Посетим Ликийские гробницы — одну из главных достопримечательностей региона. Они высечены прямо в скалах и связаны с древним поверьем: считалось, что после смерти человек превращается в сирену и поднимается на небо, поэтому гробницы располагали как можно выше.
На обед заглянем в ресторан, а затем отправимся к Замку рыцарей. До наших дней сохранились лишь руины, но за ними стоит богатая история.
Вечером прогуляемся по одному из самых колоритных базаров Турции, где можно найти сувениры и местные товары.
Расстояние: 200 км (на машине) и 7 км (пешком).
Город-призрак Каякёй, курорт Олюдениз
После раннего завтрака возьмём небольшие рюкзаки с необходимыми вещами для перехода, а основной багаж отправим на автобусе.
Первой точкой станет Каякёй. Его построили греки в 18 веке, но после греко-турецкой войны жители покинули эти места. Позже город не заселили вновь, и со временем он превратился в заброшенное поселение, пострадавшее от землетрясений. С 1932 года Каякёй остаётся «призраком», но привлекает путешественников атмосферой.
После прогулки по руинам отправимся в сторону курорта Олюдениз. Маршрут пройдёт через хвойный лес по склону с видами на лагуну и город.
По прибытии заселимся в отель. Вечером соберёмся за ужином и обсудим впечатления от первого перехода.
Расстояние: 14 км (пешком).
Гора Бабадаг
После завтрака отправимся к горе Бабадаг, известной ещё со времён древней Ликии. Поднимемся по старинным тропам, откуда открываются виды на Средиземное море.
Дойдём до вершины, сделаем остановку, пообедаем в кафе и проведём время на высоте. Спуститься обратно можно разными способами: пешком, по канатной дороге или на параплане.
Вернёмся в Олюдениз, заберём вещи из отеля и поедем к Долине бабочек. Название она получила благодаря большому количеству бабочек вида тигровый мотылёк.
Вечером отправимся к морю: искупаемся и встретим закат на пляже.
Расстояние: 10 км (на машине) и 15 км (пешком).
Гелемиш, Патара
Утром отправимся в путь через оливковые рощи и вдоль средиземноморских бухт. По дороге остановимся для купания.
В Джумхуриете нас встретит автобус и отвезёт в Гелемиш. После заселения в отель прогуляемся к пляжу Патара — широкому песчаному берегу с дюнами и нетронутой природой.
Затем отправимся в древний город Патара — археологический комплекс под открытым небом, частично занесённый песком. Увидим святилище бога Патара, римские бани, театр и другие постройки.
Расстояние: 40 км (на машине) и 15 км (пешком).
Калкан, Каш
После завтрака отправим вещи и выйдем на маршрут. Проследуем через оливковые рощи и лес к рыбацкому городку Калкан. По пути сделаем остановку для перекуса.
В Калкане прогуляемся по узким улочкам, заглянем в сувенирные лавки и выпьем турецкий кофе.
Затем поедем в Каш — город с атмосферой рыбацкой деревни, греческим колоритом и историческим наследием. После заселения в отель отправимся гулять. При желании можно зайти в амфитеатр древнего Антифеллоса.
Вечером соберёмся на ужин и подведём итоги активной части путешествия.
Расстояние: 30 км (на машине) и 14 км (пешком).
Окончание тура
После завтрака будет свободное время: можно ещё раз сходить к морю, искупаться или отдохнуть на пляже.
Затем соберём вещи и отправимся в Анталью. По прибытии в аэропорт попрощаемся. Желающие могут остаться в Каше или Анталье и продолжить отдых.
Рекомендуется выбирать обратные рейсы с вылетом после 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€932
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и перекусы во время переходов
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты и водное такси в Долине бабочек
- Входные билеты на пляж в Патаре
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов и оформлению страховки
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Перелёт до Антальи и обратно
- Остальное питание
- Спуск на фуникулёре или параплане с Бабадага
- Прокат треккинговых палок
- Медицинская страховка