Шаг за шагом по Ликийской тропе налегке (мини-группа)

Природа, атмосфера курортов, исторические локации и никаких тяжёлых рюкзаков
Утренний свет над гробницами, тропа через хвойный склон к Олюденизу, подъём на Бабадаг с видом на Средиземное море — маршрут соберёт ключевые точки западной части Ликийской тропы.

После переходов вы сможете
искупаться в бухтах, дойти до Долины бабочек и провести время на пляже Патары с песчаными дюнами.

В Калкане можно заглянуть в сувенирные лавки, а в Каше — прогуляться по улочкам и добраться до амфитеатра Антифеллоса. И всё это — без палаток, с проживанием в отелях!

Описание тура

Организационные детали

Снаряжение:
• Рюкзак/чемодан/сумка для транспортировки вещей
• Маленький рюкзак 25–30 л для переходов
• Трекинговые палки
• Сидушка на резинке
• Налобный фонарь и запасные батарейки

Одежда и обувь:
• Трекинговые кроссовки
• Сандалии или сланцы
• Ветро- и влагозащитная куртка
• Ветро- и влагозащитные штаны
• Лёгкая утеплённая куртка или жилетка
• Дождевик
• Флисовая кофта
• Лонгслив или рубашка с длинным рукавом
• 1–2 футболки (синтетические)
• Лёгкие штаны и шорты
• Комплект термобелья
• Панама / кепка / бафф
• Трекинговые носки (2 пары) и обычные носки
• Нижнее бельё
• Купальные принадлежности
• Яркая одежда для фото

Что ещё взять:
• Термос 0,5–1 л
• Средства личной гигиены
• Спортивное полотенце
• Личная аптечка
• Солнцезащитные очки
• Крем SPF 50
• Гигиеническая помада
• Бутылка для воды
• Фото- и видеотехника

Документы:
• Загранпаспорт
• Страховой полис
• Наличные деньги на дополнительные расходы (от $300)

Программа тура по дням

1 день

Ликийские гробницы, Замок рыцарей

Встречаемся на автовокзале Антальи в 10:00. В городе можно обменять валюту на турецкие лиры для карманных расходов. После этого отправимся в Фетхие — здесь начинается наше путешествие.

Посетим Ликийские гробницы — одну из главных достопримечательностей региона. Они высечены прямо в скалах и связаны с древним поверьем: считалось, что после смерти человек превращается в сирену и поднимается на небо, поэтому гробницы располагали как можно выше.

На обед заглянем в ресторан, а затем отправимся к Замку рыцарей. До наших дней сохранились лишь руины, но за ними стоит богатая история.

Вечером прогуляемся по одному из самых колоритных базаров Турции, где можно найти сувениры и местные товары.

Расстояние: 200 км (на машине) и 7 км (пешком).

2 день

Город-призрак Каякёй, курорт Олюдениз

После раннего завтрака возьмём небольшие рюкзаки с необходимыми вещами для перехода, а основной багаж отправим на автобусе.

Первой точкой станет Каякёй. Его построили греки в 18 веке, но после греко-турецкой войны жители покинули эти места. Позже город не заселили вновь, и со временем он превратился в заброшенное поселение, пострадавшее от землетрясений. С 1932 года Каякёй остаётся «призраком», но привлекает путешественников атмосферой.

После прогулки по руинам отправимся в сторону курорта Олюдениз. Маршрут пройдёт через хвойный лес по склону с видами на лагуну и город.

По прибытии заселимся в отель. Вечером соберёмся за ужином и обсудим впечатления от первого перехода.

Расстояние: 14 км (пешком).

3 день

Гора Бабадаг

После завтрака отправимся к горе Бабадаг, известной ещё со времён древней Ликии. Поднимемся по старинным тропам, откуда открываются виды на Средиземное море.

Дойдём до вершины, сделаем остановку, пообедаем в кафе и проведём время на высоте. Спуститься обратно можно разными способами: пешком, по канатной дороге или на параплане.

Вернёмся в Олюдениз, заберём вещи из отеля и поедем к Долине бабочек. Название она получила благодаря большому количеству бабочек вида тигровый мотылёк.

Вечером отправимся к морю: искупаемся и встретим закат на пляже.

Расстояние: 10 км (на машине) и 15 км (пешком).

4 день

Гелемиш, Патара

Утром отправимся в путь через оливковые рощи и вдоль средиземноморских бухт. По дороге остановимся для купания.

В Джумхуриете нас встретит автобус и отвезёт в Гелемиш. После заселения в отель прогуляемся к пляжу Патара — широкому песчаному берегу с дюнами и нетронутой природой.

Затем отправимся в древний город Патара — археологический комплекс под открытым небом, частично занесённый песком. Увидим святилище бога Патара, римские бани, театр и другие постройки.

Расстояние: 40 км (на машине) и 15 км (пешком).

5 день

Калкан, Каш

После завтрака отправим вещи и выйдем на маршрут. Проследуем через оливковые рощи и лес к рыбацкому городку Калкан. По пути сделаем остановку для перекуса.

В Калкане прогуляемся по узким улочкам, заглянем в сувенирные лавки и выпьем турецкий кофе.

Затем поедем в Каш — город с атмосферой рыбацкой деревни, греческим колоритом и историческим наследием. После заселения в отель отправимся гулять. При желании можно зайти в амфитеатр древнего Антифеллоса.

Вечером соберёмся на ужин и подведём итоги активной части путешествия.

Расстояние: 30 км (на машине) и 14 км (пешком).

6 день

Окончание тура

После завтрака будет свободное время: можно ещё раз сходить к морю, искупаться или отдохнуть на пляже.

Затем соберём вещи и отправимся в Анталью. По прибытии в аэропорт попрощаемся. Желающие могут остаться в Каше или Анталье и продолжить отдых.

Рекомендуется выбирать обратные рейсы с вылетом после 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€932
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и перекусы во время переходов
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты и водное такси в Долине бабочек
  • Входные билеты на пляж в Патаре
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов и оформлению страховки
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Перелёт до Антальи и обратно
  • Остальное питание
  • Спуск на фуникулёре или параплане с Бабадага
  • Прокат треккинговых палок
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Антальи, 10:00
Завершение: Аэропорт Антальи, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 7 туристов
В 2012 году командой единомышленников мы создали свой турклуб и с тех пор организуем самые интересные приключенческие туры по Уралу, Алтаю, Камчатке, Кавказу, Крыму, Саянам, Байкалу, Непалу, Марокко, Исландии и многих других интереснейших регионов. Более 10 000 человек со всей России уже успели с нами съездить в путешествие и остались довольны. Дерзай жить!

