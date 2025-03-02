Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах

Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Весь путь нас сопровождают Средиземное море и горы, а по дороге ждут дикие бухты с шикарными пляжами и сосновые леса. Все вещи поедут на машине — идём налегке и наслаждаемся
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пейзажами вокруг. Будем жить в палатках на территории оборудованных кемпингов, где есть душ и туалет.

Максимум комфорта с сохранением походной романтики! Увидим заброшенные города, искупаемся в природных ваннах водопадов, полюбуемся морскими просторами и отдохнём на белоснежном пляже.

Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Ближайшие даты:
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мар30
мар6
апр13
апр
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет палатки, спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляются за доплату.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт. Виза гражданам РФ не требуется. С собой нужно иметь распечатанную страховку с покрытием активного отдыха.

На маршруте важно следовать всем указаниям инструктора. По технике безопасности, не стоит трогать незнакомые растения, ягоды, грибы, не нужно пытаться поймать животных/рыбок/насекомых. Если вас укусит насекомое, об этом срочно нужно сообщить инструктору. О всех проблемах со здоровьем и недомогании сразу же нужно сообщать инструктору. Важно бережно относится к природе, не оставлять мусор.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, накидку от дождя на рюкзак, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, полотенце, средство от насекомых, сидушку-пенку, головной убор, маленький рюкзак для радиальных выходов, бутылку для воды, налобный фонарик. Важно ответственно подойти к выбору обуви. Рекомендуем треккинговые ботинки с фиксацией голеностопа (не кроссовки, разношенные до похода). Также возьмите обувь для лагеря и лёгкие сандалии. Если у вас есть проблемы с коленями или лишний вес, важно обзавестись треккинговыми палками.

Проживание. В палатках на территории оборудованных кемпингов (есть летний душ, туалет). Палатки необходимо взять свои. Либо можно арендовать на месте со спальниками и ковриками.

Питание. Включены завтраки со второго дня и ужины с первого по шестой дни (на активной части маршрута). Совместное приготовление на горелках. Перекусы (обеды) во время переходов вам необходимо организовать самостоятельно. Рекомендуем взять орешки, сухофрукты, батончики.

Транспорт. Тур пешеходный. Переезды на минивэне/микроавтобусе.

Дети. Рекомендуем не брать детей младше 7 лет. Но бывают исключения, когда ребёнок активный, спортивный и выносливый. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Уровень сложности. Это активный тур с треккингами налегке (с собой маленькие рюкзаки с самым необходимым во время пешего перехода). За 5 дней пройдём 70 км. Перепад высоты до 750 м в день. Опыт горных походов не требуется. Маршрут подойдёт людям в хорошей форме, готовым к длительным пешим прогулкам с подъёмами и спусками. Если у вас есть проблемы с коленями, важно взять с собой треккинговые палки и наколенники.

Связь и интернет. В некоторых кемпингах и кафе по пути будет Wi-Fi. В горах связь пропадает.

Программа тура по дням

1 день

К точке старта маршрута

Встречаемся на автовокзале Антальи в 13:00. Время прилёта — не позднее 12:00.

Загружаемся в микроавтобус и отправляемся к старту маршрута в окрестности Олюдениза (переезд 3,5 часа). Разместимся на территории оборудованного кемпинга, вместе приготовим ужин и познакомимся.

К точке старта маршрутаК точке старта маршрутаК точке старта маршрутаК точке старта маршрута
2 день

Треккинг вдоль моря от места, где начинается тропа

Постепенно вводим нагрузку. Сегодня пройдём всего 10 км. Набор высоты — 300 м.

Начнём с самого известного места на Ликийской тропе — вывески с названием. Здесь начинается знаменитый путь вдоль моря. Далее будет много морских панорам. Идём в комфортном темпе, наслаждаемся видами, к вечеру вернёмся в кемпинг.

Треккинг вдоль моря от места, где начинается тропаТреккинг вдоль моря от места, где начинается тропаТреккинг вдоль моря от места, где начинается тропаТреккинг вдоль моря от места, где начинается тропа
3 день

Горы и море

После завтрака отправимся в город-призрак в горах — Каякёй. А после по лесным тропам дойдём до лагуны Олюдениз. Общая протяжённость треккинга — 13 км. Перепад высот около 300-400 м.

Сегодня вас ждут горные и морские виды, шикарные пляжи и лесистая местность — маршрут весьма живописный и разнообразный. Вдоволь нагуляемся, накупаемся и нафотографируемся. Также устроим обед-пикник.

К вечеру вернёмся в кемпинг, вновь вместе приготовим ужин и поделимся впечатлениями.

Горы и мореГоры и мореГоры и мореГоры и море
4 день

Водопады

После завтрака отправимся в ущелья к водопадам, куда нельзя добраться на транспорте. Всего пройдём 9 км и наберём 200 м высоты.

Увидим потаённые места-оазисы и стекающие по скалам каньона водопады. Здесь образуются чистейшие природные ванны, в которых можно искупаться.

К вечеру вернёмся в кемпинг.

ВодопадыВодопадыВодопадыВодопады
5 день

Бухты Бабочек и Кабак, пляж Акташ

Сегодня пройдёмся вдоль моря по лесным тропам — всего 14 км.

Маршрут лежит через бухту Бабочек, выходит к пляжу Акташ, где мы остановимся на отдых на час-два. Искупаемся и позагораем, а завершим путь в бухте Кабак. Насладимся видами на море и горы.

Бухты Бабочек и Кабак, пляж АкташБухты Бабочек и Кабак, пляж АкташБухты Бабочек и Кабак, пляж Акташ
6 день

Отдых на пляже

После завтрака отправимся в бухту, где остановимся на 3-4 часа. Дополним активный отдых пляжным и насладимся купанием в чистейшем море. Здесь нет инфраструктуры и отелей — уединённое и живописное место с белым песком и бирюзовой водой.

Пройдём около 6 км. Перепад высот незначительный.

Отдых на пляжеОтдых на пляжеОтдых на пляжеОтдых на пляже
7 день

Возвращение в Анталью

Бухта Кабак — конечная точка нашего похода по Ликийской тропе. Выспимся, позавтракаем, соберём вещи и в 12:00 отправимся обратно в Анталью на автовокзал.

Возвращение в АнтальюВозвращение в Анталью

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Оплата стоянок в кемпингах
  • Завтраки и ужины на активной части маршрута
  • Групповой трансфер от автовокзала Антальи до старта маршрута и обратно от финиша
  • Машина для перевозок вещей на протяжении всего маршрута
  • Аренда кострового оборудования
  • Экосборы
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение инструкторами-проводниками
Что не входит в цену
  • Билеты до Антальи и обратно в ваш город
  • Обеды и перекусы на маршруте
  • Прокат личного снаряжения (палаток, спальников, ковриков) - по запросу
  • Летний душ в кемпингах
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
Завершение: Автовокзал Антальи, рекомендуем планировать вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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