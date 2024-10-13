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7 дней
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
13 окт в 11:00
17 ноя в 11:00
49 900₽ за человека
7 дней
Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
22 сен в 13:00
3 ноя в 13:00
36 500₽ за человека
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
14 сен в 16:00
21 сен в 16:00
$1 225 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Ликийская тропа»
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