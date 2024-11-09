Погуляем не только по неземным ландшафтам Каппадокии, но и посетим 2 живописных каньона, огромный амфитеатр и «золотую колыбель» по пути из Антальи.Прокатимся на лодке по самому большому пещерному озеру Турции,

проедем по построенному римлянами мосту и отдохнём на побережье в Сиде. Каппадокию исследуем всю вдоль и поперёк — от долин с изрезанными холмами и причудливыми природными изваяниями до пещерных городов со сложной системой ходов. Желающие смогут встретить первые лучи солнца на воздушном шаре.

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.

В случае отмены тура:

более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;

менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.

Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.

Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать заранее. Если вы хотите полетать, сообщите, пожалуйста, организатору.