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Авторский тур
7 дней
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё...
8 окт в 08:00
16 окт в 08:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовок...
6 окт в 12:00
21 окт в 12:00
$400 за человека
Авторский тур
7 дней
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Посетить знаменитые центры восточной части страны и прикоснуться к древнейшей истории
Начало: Анталья, аэропорт, 04:45
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$830 за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «7-дневные туры»
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