На 7 дней – туры в Анталье

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Анталье, цены от $1 225. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Пешая
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
$1 225 за человека
Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пешая
7 дней
Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
22 сен в 13:00
3 ноя в 13:00
36 500 за человека
Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пешая
Прогулки на каяках
7 дней
Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Увидеть античные поселения, дойти на каяках до затонувшего города и отдохнуть на безлюдных пляжах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
20 окт в 13:00
39 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На 7 дней»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
  2. Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
  3. Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Сколько стоит тур в Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 1 225 до 39 000.
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