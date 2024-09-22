7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
$1 225 за человека
7 дней
Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
22 сен в 13:00
3 ноя в 13:00
36 500₽ за человека
7 дней
Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Увидеть античные поселения, дойти на каяках до затонувшего города и отдохнуть на безлюдных пляжах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
20 окт в 13:00
39 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На 7 дней»
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