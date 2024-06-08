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13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
4 июля в 04:00
67€54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
- ССветлана20 февраля 2024Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
- ААндрей18 октября 2023Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Белека, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта