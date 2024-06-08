Экскурсии в Каппадокию из Белека в 2024

Найдено 6 экскурсий в категории «Каппадокия» в Белеке, цены от €54, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
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Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
14 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
4 июля в 04:00
6754 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
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    вовремя из отеля. Тур организован как по нотам. Ехали до Каппадокии около 8 часов. Совсем не тяжело. Каждые 1,5 часа остановки. На перевале поиграли в снежки, в горах чудные виды. С туалетом проблем нет, везде бесплатные. Приехали в Каппадокию с сразу экскурсии, одна за одной. Парк, видовые площадки, все входит в стоимость. Гид Сердар великолепно все рассказывал. Ко всем туристам был очень внимателен. Вечером приехали в отель на ночевку, поужинали. Все без задержек и проволочек. Утром поехали кататься на шарах, Сердар все заранее забронировал и организовал. Шары были за дополнительную плату, но это того стоит. После шаров двинулись домой и уже вечером были в своем отеле. Всем рекомендую этот тур.

    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора
  • А
    Андрей
    18 октября 2023
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
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    На шаре не полетали, т. к. цена начала шкалить от 270 до 370 евро за полет, но за 15 долларов в долине любви с квадрокоптера сняли бомбические видео на фоне шаров. Очень повезло нам с гидом. Гид Султан - профи своего дела! Он решал все задачи просто, профессионально и с юмором) Одним словом - рекомендасьен. Для двух дней очень насыщенно!

    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Белека, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
ХорошоТам