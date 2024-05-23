1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
«Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Дальше отправляемся в старый город Калеичи: вы узнаете, как появился этот порт, окруженный высокими стенами, башнями и пушками»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
«Калеичи: древнейший район Антальи»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина23 мая 2024Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
- ААндрей11 мая 2024Все отлично, интересная экскурсия
- ЮЮлия5 мая 2024Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
- ЮЮлия4 мая 2024Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
- ЮЮлия29 апреля 2024Было очень интересно!
- ООлеся15 марта 2024Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
- ЮЮлия4 марта 202422 февраля индивидуальная экскурсия по Анталии - самый лучший день нашего недельного пребывания в Турции! Безупречно пунктуальный, вежливый, знающий гид.
- ТТатьяна3 июля 2023Интересная экскурсия позволяет познакомиться с городом, его жизнью и культурой. Мы увидели красивые места как в городе, так и на природе. Водопады прекрасны, старинные улочки зовут вернуться ещё раз. Много всего увидели. Гид вежливый и внимательный к просьбам. Рекомендуем.
- ААнна10 ноября 2022Мы провели прекрасный день в компании Фырата. Очень добросовестный, интеллигентный и внимательный гид, Все понравилось. Больше всего эмоционально «зацепила» остановка на кофе в традиционном турецком кафе возле реки - атмосферно, красивый ритуал приготовления напитка, вкусный кофе.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Калеичи»
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