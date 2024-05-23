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Много вопросов мы задали по современной жизни Турции. Это была прогулка на водопад и потом неспешная прогулка по удивительной старой Анталии. Мы посидели на высоком берегу с прекрасным видом поели вкусное мороженное и выпили по чашечке турецкого кофе. По моей просьбе зашли в магазинчик купить специи. Вся экскурсия была выстроена под наш темп и наши интересы. Очень хочется встретиться с этим удивительным, доброжелательным профессиональном своего дела еще. Наши самые добрые пожелания Угуру и процветания его бизнесу.