Экскурсии со скидкой в Белеке 20%

Найдено 12 экскурсий в категории «Со скидкой» в Белеке, цены от €36, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
14 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
8 июля в 04:00
11 июля в 04:00
6754 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
27 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
11 июля в 08:30
19 июля в 08:30
316285 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
310248 за всё до 4 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
12 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
9 июля в 04:00
4036 за человека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
330281 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
666600 за всё до 3 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
377340 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
477430 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
394355 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
666600 за всё до 3 чел.
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
444400 за всё до 3 чел.
Античный город Перге и следы Александра Македонского
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города
Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
304274 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Были с детьми 12 лет. Все понравилось, лёгкая экскурсия. Погуляли, перекусили мороженым. Внимательный гид, ходили в тени. Посетили мечеть, музей. Все довольны - и взрослые, и дети.
  • С
    Светлана
    25 июня 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Экскурсию проводил Тимур. Встретил вовремя у отеля, машина в хорошем состоянии. Пока ехали к Старому городу рассказал историю образования государства.
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    Погуляли по городу, пофотографировались. Потом были водопады. Идти далеко не нужно, что важно в жаркую погоду и с детьми. Рекомендую экскурсию, особенно тем, кто поедет из Белека!

    Экскурсию проводил Тимур. Встретил вовремя у отеля, машина в хорошем состоянии. Пока ехали к Старому городуЭкскурсию проводил Тимур. Встретил вовремя у отеля, машина в хорошем состоянии. Пока ехали к Старому городуЭкскурсию проводил Тимур. Встретил вовремя у отеля, машина в хорошем состоянии. Пока ехали к Старому городуЭкскурсию проводил Тимур. Встретил вовремя у отеля, машина в хорошем состоянии. Пока ехали к Старому городу
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо
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    водителю. Везде нас сопровождали, когда группа разделялась, отвечали на все вопросы. Благодаря этому моё путешествие прошло замечательно! Исполнили мою мечту, спасибо вам огромное! Отличное воспоминание на всю жизнь!

    Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки
  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
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    часы. Была прогулка,во время который нам рассказывали о Турции. Мы получили то,что хотели-открыть для себя Турцию! не туристическую Мекку,а именно страну с большой историей!

    Очень рекомендуюОчень рекомендую
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Все отлично, интересная экскурсия
    Все отлично, интересная экскурсия
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
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    Забрали вовремя, автобус в дороге был комфортный. Отдельное спасибо гиду, дорога с ним прошла незаметно. Узнали много интересного и увидели красивейшие места 🫶🏻 Нам хватило времени чтобы увидеть и насладиться всеми локациями в Памуккале. Озеро Салда просто невероятно красивое, цвет воды и песок просто завораживает! Дорога длинная, но это того стоит ❤️

    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
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    тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал нам ее с очень красивой и дружественной стороны 😁 А еще бесценно то, что вся экскурсия прошла в спокойном темпе и мы с ребенком за целый день не устали, а получили только удовольствие от прогулки.

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
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    про историю страны и ее обычаи, про особенности быта и религиозный уклад. Спасибо за экскурсию! Что касается самой экскурсии, скажу чужими словами: Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

  • О
    Олеся
    17 марта 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
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  2. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
  3. Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
  4. Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
  5. Приключения в горах Турции: поездка из Белека
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  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
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