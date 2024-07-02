1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
8 июля в 04:00
11 июля в 04:00
67€54 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
11 июля в 08:30
19 июля в 08:30
316€285 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
310€248 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
9 июля в 04:00
40€36 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
330€281 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
666€600 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
377€340 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
477€430 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
394€355 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
666€600 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
444€400 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города
Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
304€274 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 июля 2024Были с детьми 12 лет. Все понравилось, лёгкая экскурсия. Погуляли, перекусили мороженым. Внимательный гид, ходили в тени. Посетили мечеть, музей. Все довольны - и взрослые, и дети.
- ССветлана25 июня 2024Экскурсию проводил Тимур. Встретил вовремя у отеля, машина в хорошем состоянии. Пока ехали к Старому городу рассказал историю образования государства.
- ТТатьяна8 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
- ЛЛюдмила6 июня 2024Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо
- ААлина23 мая 2024Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
- ААндрей11 мая 2024Все отлично, интересная экскурсия
- ТТатьяна10 мая 2024Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
- ЮЮлия5 мая 2024Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
- ДДмитрий14 апреля 2024Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
- ООлеся17 марта 2024Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Со скидкой»
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