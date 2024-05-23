Индивидуальные экскурсии в Белеке с личным гидом

Найдено 33 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Белеке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277250 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
400 за всё до 4 чел.
Из Белека - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
250 за всё до 4 чел.
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Идеальный день в Анталье: от Белека до величия древности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550495 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
355320 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444400 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
516465 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $850 за всё до 6 чел.
Храм Св. Николая и затонувший город Кекова: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
550 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер: встречи и проводы в аэропорту
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Белек: встреча и проводы VIP-класса
Путешествуйте с удовольствием! Ваш личный водитель встретит вас в аэропорту и доставит к отелю
Начало: При выходе из аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$65 за всё до 9 чел.
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Тур-трансфер Анталия за 1 день
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Трансфер-тур Три водопада Анталии
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером
Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Из Белека - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Полет на параплане в Аланье из Белека
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
Индивидуальная
5 часов
Параглайдинг в Аланье из Белека: взмахните крыльями над морем
Взлетите над берегами Аланьи, паря в небе с профессиональным инструктором и получая незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$45 за человека
Прогулка на яхте в Белеке (индивидульно)
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека
Из Белека - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Белека - в Памуккале
Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
500 за всё до 4 чел.
Античный город Перге и следы Александра Македонского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города
Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Руины города Перге и водопад Куршунлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Памуккале: «хлопковый замок», Иераполис и бассейн Клеопатры из Белека
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: «хлопковый замок», Иераполис и бассейн Клеопатры из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00, 07:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$735 за всё до 10 чел.
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
Водопады Антальи: Дюден и Куршунлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Водопады Антальи: Дюден и Куршунлу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
    читать дальше

    часы. Была прогулка,во время который нам рассказывали о Турции. Мы получили то,что хотели-открыть для себя Турцию! не туристическую Мекку,а именно страну с большой историей!

  • М
    Мария
    19 мая 2024
    Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения. Турция богатая и разнообразная страна, это наша первая экскурсия
    читать дальше

    по историческим местам в Турции и мы очень довольны! Это восторг! Атмосфера древних городов, которые превосходно сохранились, незабываема. Понравился заповедник, парк с водопадами. Фатма-наш великолепный гид! Приятно провели время и узнали много нового. Отличное знание истории и хорошая подача информации. Когда вернемся в Турцию, хотим, обязательно, съездить с Фатмой ещё куда-нибудь 🌸

    Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рожденияСпонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рожденияСпонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Все отлично, интересная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
    читать дальше

    тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал нам ее с очень красивой и дружественной стороны 😁 А еще бесценно то, что вся экскурсия прошла в спокойном темпе и мы с ребенком за целый день не устали, а получили только удовольствие от прогулки.

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
    читать дальше

    предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с девочками 9 и 11 лет, не было скучно совершенно. Водопады разные по своему характеру. Куршунлу- как в джунглях Аватара, много красивых фоток, Дюден - более суровый: старая Анталия впечатлила. Всё было интересно и комфортно. Спасибо гиду. Рекомендую от души

    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Было очень интересно!
    Было очень интересно!Было очень интересно!Было очень интересно!
  • И
    Ирина
    19 апреля 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Добрый день! Одним из лучших наших решений было заказать экскурсию у Исмета. Он забрал нас в оговоренное время в отеле, по
    читать дальше

    пути к локации развлекал интересной беседой о возникновении территории, истории. По просьбе завез на допточку, порекомендовал попробовать отличнейший кофе. Сама экскурсия построена логично, с элементами отдыха и перекуса на видовых точках. На каждый вопрос был дан ответ. Детям 7 и 11 лет было оч интересно. Советую брать данную экскурсию, ну а мы в следующий раз поедем с Исметом в горы!

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
    читать дальше

    про историю страны и ее обычаи, про особенности быта и религиозный уклад. Спасибо за экскурсию! Что касается самой экскурсии, скажу чужими словами: Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

  • О
    Олеся
    17 марта 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
    читать дальше

    молока отличное) Хотим вернуться. Угур интересный собеседник, с удовольствием рассказывает про свою страну, обычаи,отвечает на вопросы. Поездка была комфортная, Угур предлагал воду несколько раз, стиль вождения спокойный. В общем советуем!

    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе оченьПоездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
  2. Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  3. 2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
  4. Из Белека - в старинный Сиде
  5. Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 33 экскурсии от 45 до 850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Белеке? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам