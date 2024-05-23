за всё до 4 чел.

277 € 250 за всё до 4 чел.

Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере

за всё до 4 чел.

€ 320 за всё до 4 чел.

Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу

за всё до 4 чел.

€ 400 за всё до 4 чел.

Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса

за всё до 4 чел.

€ 350 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе

за всё до 4 чел.

€ 250 за всё до 4 чел.

Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду

Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом

за всё до 4 чел.

333 € 300 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека

за всё до 4 чел.

€ 325 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес

за всё до 4 чел.

€ 282 за всё до 4 чел.

Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории

за всё до 4 чел.

550 € 495 за всё до 4 чел.

Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников

за всё до 4 чел.

355 € 320 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека

за всё до 4 чел.

444 € 400 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии

за всё до 4 чел.

333 € 300 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат

за всё до 4 чел.

516 € 465 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда

за всё до 6 чел.

€ 289 за всё до 6 чел.

Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса

за всё до 4 чел.

€ 260 за всё до 4 чел.

Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден

🛥 На яхте

Индивидуальная

6 часов 1 отзыв

Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких Начало: Ваш отель

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.