1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей11 мая 2024Все отлично, интересная экскурсия
- ЮЮлия5 мая 2024Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
- ЮЮлия4 мая 2024Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
- ЮЮлия29 апреля 2024Было очень интересно!
- ИИрина19 апреля 2024Добрый день! Одним из лучших наших решений было заказать экскурсию у Исмета. Он забрал нас в оговоренное время в отеле, по
- ДДарья26 февраля 2024Путешествие с Исметом понравилось. Узнали много нового из уст человека, который здесь вырос, влюблен в свою страну и родные места.
- ТТатьяна3 июля 2023Интересная экскурсия позволяет познакомиться с городом, его жизнью и культурой. Мы увидели красивые места как в городе, так и на природе. Водопады прекрасны, старинные улочки зовут вернуться ещё раз. Много всего увидели. Гид вежливый и внимательный к просьбам. Рекомендуем.
- ООксана9 мая 2023Прекрасный экскурсовод Исмет, человек, который любит свой город, свою историю и передаёт эту любовь гостям. Его рассказ влюбляет в это
- ААнна10 ноября 2022Мы провели прекрасный день в компании Фырата. Очень добросовестный, интеллигентный и внимательный гид, Все понравилось. Больше всего эмоционально «зацепила» остановка на кофе в традиционном турецком кафе возле реки - атмосферно, красивый ритуал приготовления напитка, вкусный кофе.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Анталия»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Анталия" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 289. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год по теме «Анталия», 16 ⭐ отзывов, цены от €250. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август