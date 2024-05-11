Экскурсии в Анталию из Белека

Найдено 3 экскурсии в категории «Анталия» в Белеке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
250 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Все отлично, интересная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
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    тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал нам ее с очень красивой и дружественной стороны 😁 А еще бесценно то, что вся экскурсия прошла в спокойном темпе и мы с ребенком за целый день не устали, а получили только удовольствие от прогулки.

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
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    предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с девочками 9 и 11 лет, не было скучно совершенно. Водопады разные по своему характеру. Куршунлу- как в джунглях Аватара, много красивых фоток, Дюден - более суровый: старая Анталия впечатлила. Всё было интересно и комфортно. Спасибо гиду. Рекомендую от души

    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Было очень интересно!
    Было очень интересно!Было очень интересно!Было очень интересно!
  • И
    Ирина
    19 апреля 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Добрый день! Одним из лучших наших решений было заказать экскурсию у Исмета. Он забрал нас в оговоренное время в отеле, по
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    пути к локации развлекал интересной беседой о возникновении территории, истории. По просьбе завез на допточку, порекомендовал попробовать отличнейший кофе. Сама экскурсия построена логично, с элементами отдыха и перекуса на видовых точках. На каждый вопрос был дан ответ. Детям 7 и 11 лет было оч интересно. Советую брать данную экскурсию, ну а мы в следующий раз поедем с Исметом в горы!

  • Д
    Дарья
    26 февраля 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Путешествие с Исметом понравилось. Узнали много нового из уст человека, который здесь вырос, влюблен в свою страну и родные места.
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    Было много как исторических деталей, так и бытовых рассказов про жизнь в Турции. С Исметом оказалось легко, интересно и комфортно общаться. Спасибо!) Обязательно сохраним его номер телефона для будущих поездок.

  • Т
    Татьяна
    3 июля 2023
    Из Белека - в Анталью
    Интересная экскурсия позволяет познакомиться с городом, его жизнью и культурой. Мы увидели красивые места как в городе, так и на природе. Водопады прекрасны, старинные улочки зовут вернуться ещё раз. Много всего увидели. Гид вежливый и внимательный к просьбам. Рекомендуем.
  • О
    Оксана
    9 мая 2023
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Прекрасный экскурсовод Исмет, человек, который любит свой город, свою историю и передаёт эту любовь гостям. Его рассказ влюбляет в это
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    сказочное место, в эту старину! Каждый камень- это целая вековая история! Старый город- прекрасное, аутентичное место, который частично похож на улочки Италии, Греции, Кипра. Не хотелось уезжать из этого райского местечка. Мы с дочкой в полном восторге!

  • А
    Анна
    10 ноября 2022
    Из Белека - в Анталью
    Мы провели прекрасный день в компании Фырата. Очень добросовестный, интеллигентный и внимательный гид, Все понравилось. Больше всего эмоционально «зацепила» остановка на кофе в традиционном турецком кафе возле реки - атмосферно, красивый ритуал приготовления напитка, вкусный кофе.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Анталия»

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  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Анталия" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 289. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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