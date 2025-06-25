Мои заказы

Историческая Турция: Демре, Мира и Кекова из Белека

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древним городам Ликии. Демре, Мира и Кекова откроют перед вами удивительные страницы истории
Увлекательная экскурсия по историческим местам Турции предлагает уникальную возможность посетить древние города Ликии. Демре славится храмом святителя Николая, а Мира - скальными гробницами и римскими банями.

Кульминацией станет остров Кекова с
читать дальше

затонувшим городом, где кристально чистая вода открывает вид на античные руины.

Это путешествие - шанс увидеть Турцию как колыбель древних цивилизаций, где каждый камень хранит свою историю.

Не упустите возможность прикоснуться к величию прошлого и насладиться потрясающими морскими пейзажами

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🏛️ Посещение древних городов Ликии
  • ⛪ Храм святителя Николая Чудотворца
  • 🎭 Античный театр и скальные гробницы
  • 🚤 Морская прогулка к острову Кекова
  • 🌊 Кристально чистая вода и руины
Что можно увидеть

  • Храм святителя Николая Чудотворца
  • Скальные гробницы
  • Античный театр
  • Затонувший город

Описание водной прогулки

Древние города Ликии Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древним городам Ликии — Демре, Мира и таинственному острову Кекова. Этот маршрут откроет для вас самые впечатляющие страницы истории Турции. Наше путешествие начнётся с посещения Демре (древней Миры), где находится величественный храм святителя Николая Чудотворца. Вы увидите уникальные фрески и погрузитесь в атмосферу раннехристианской эпохи. Далее мы отправимся к античному городу Мира, знаменитому своими грандиозными скальными гробницами, древним театром и римскими банями. Здесь вы сможете прикоснуться к наследию древних цивилизаций и узнать о жизни античных жителей. Кульминацией экскурсии станет посещение острова Кекова с затонувшим городом. Вы совершите незабываемую морскую прогулку, во время которой увидите руины древнего города, частично погружённые в воды Средиземного моря. Кристально чистая вода позволит рассмотреть античные постройки, скрытые под водой. Незабываемое путешествие Это путешествие позволит вам увидеть Турцию с совершенно новой стороны — как колыбель древних цивилизаций, где каждый камень хранит свою историю. Сочетание античных памятников, природных красот и морских пейзажей создаст незабываемые впечатления и подарит яркие эмоции. Важная информация:
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца.
  • Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии.

Экскурсия вторник четверг воскресенье связь через WhatsApp Telegram

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Демре
  • Церковь святого Николая
  • Мира - античный город в Турции
  • Амфитеатр в Демре
  • Ликийские гробницы
  • Затопленный город (остров Кекова)
  • Крепость Симена (Келекей)
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Гид-историк
  • Обед
  • Прогулка на яхте по затонувшему городу Кекова (2 часа)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Входной билет в церковь Святого Николая Угодника 20€
  • Входной билет в античный город Мира 13€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия вторник четверг воскресенье связь через WhatsApp Telegram
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца
  • Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 июн 2025
"Спасибо большое за чудесную экскурсию! Особенно хочется отметить нашего гида Юлю. Рассказывала очень интересно и душевно. Посетили церковь Святого Николая, античный театр, гробницы и прокатились на лодке вдоль затонувшего города
читать дальше

Кекова - это незабываемо! Всё было организовано отлично: трансфер, обед, экскурсии. За один день мы узнали и увидели так много! Очень рекомендуем этот тур всем, кто интересуется историей и красивыми местами. Благодарим Юлю за её энтузиазм и знание материала!
"

О
Ольга
29 мая 2025
Я просто влюбилась в Демре, Мира, Кекова! Яркие краски моря, археологические находки и красивые пейзажи оставили в моей памяти незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Белека

