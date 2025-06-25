Увлекательная экскурсия по историческим местам Турции предлагает уникальную возможность посетить древние города Ликии. Демре славится храмом святителя Николая, а Мира - скальными гробницами и римскими банями.
5 причин купить эту прогулку
- 🏛️ Посещение древних городов Ликии
- ⛪ Храм святителя Николая Чудотворца
- 🎭 Античный театр и скальные гробницы
- 🚤 Морская прогулка к острову Кекова
- 🌊 Кристально чистая вода и руины
Что можно увидеть
Описание водной прогулкиДревние города Ликии Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древним городам Ликии — Демре, Мира и таинственному острову Кекова. Этот маршрут откроет для вас самые впечатляющие страницы истории Турции. Наше путешествие начнётся с посещения Демре (древней Миры), где находится величественный храм святителя Николая Чудотворца. Вы увидите уникальные фрески и погрузитесь в атмосферу раннехристианской эпохи. Далее мы отправимся к античному городу Мира, знаменитому своими грандиозными скальными гробницами, древним театром и римскими банями. Здесь вы сможете прикоснуться к наследию древних цивилизаций и узнать о жизни античных жителей. Кульминацией экскурсии станет посещение острова Кекова с затонувшим городом. Вы совершите незабываемую морскую прогулку, во время которой увидите руины древнего города, частично погружённые в воды Средиземного моря. Кристально чистая вода позволит рассмотреть античные постройки, скрытые под водой. Незабываемое путешествие Это путешествие позволит вам увидеть Турцию с совершенно новой стороны — как колыбель древних цивилизаций, где каждый камень хранит свою историю. Сочетание античных памятников, природных красот и морских пейзажей создаст незабываемые впечатления и подарит яркие эмоции. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца.
- Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии.
Экскурсия вторник четверг воскресенье связь через WhatsApp Telegram
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Гид-историк
- Обед
- Прогулка на яхте по затонувшему городу Кекова (2 часа)
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в церковь Святого Николая Угодника 20€
- Входной билет в античный город Мира 13€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 июн 2025
"Спасибо большое за чудесную экскурсию! Особенно хочется отметить нашего гида Юлю. Рассказывала очень интересно и душевно. Посетили церковь Святого Николая, античный театр, гробницы и прокатились на лодке вдоль затонувшего города
О
Ольга
29 мая 2025
Я просто влюбилась в Демре, Мира, Кекова! Яркие краски моря, археологические находки и красивые пейзажи оставили в моей памяти незабываемые впечатления.
Входит в следующие категории Белека
