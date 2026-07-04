местных деревушках, где традиции переплетаются с современностью. Ощутите величие природы, стоя на качелях над пропастью, и узнайте истории, которые хранят старинные платаны и каменные изображения Геракла. Эта поездка из Белека - не просто экскурсия, это погружение в мир приключений и открытий, которые останутся с вами на всю жизнь

Описание экскурсии

«Лучше гор могут быть только горы!»

Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.

Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей

Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16,5 метров!

Организационные детали