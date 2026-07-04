Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.
Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей
Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16,5 метров!
Организационные детали
Экскурсия проходит на авто гида. Вас заберут из отеля (или любого другого места) и вернут обратно после поездки
Поездка также возможна на минивэне для группы из 5-7 взрослых или до 8 человек, если есть дети. Стоимость уточняйте при бронировании
Экскурсию можно провести на вашем транспорте (со скидкой). В нём должно быть место для гида. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2870 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье!
Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию.
Турция — страна с особой читать дальшеуменьшить
историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу!
Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт.
Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Все очень понравилось. Спасибо Кириллу,внизу жара и облачно,наверху солнце,ветерок и горы😁. Экскурсия видовая,кто любит горы,понравится. Ысе проходит спокойно ,без спешки,с чайком. Спасибо!!!
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А
Анна
Прекрасная экскурсия и гид! Запрос был: сбежать из туристических мест и узнать Турцию изнутри(как местные живут, где, чем занимаются, что едят). Кирилл воплотил наши желания в жизнь. Будучи опытным туристом и гидом, поделился информацией, знаниями, показал красивые виды. И все это в спокойном темпе. Что делает экскурсию доступной любым туристам (и бегунам, и улиточкам как мы)) Очень рады, что нашли эту экскурсию!
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Анна
Интересно, потрясающе красиво. В своем темпе, туристов нет, мы были реально одни в горах.
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Юлия
Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение. Завозил нас на ферму к старым бабушке и дедушке - погуляли, посмотрели на их огород, живность что там читать дальшеуменьшить
живет, поели виноград прям с лозы. Очень много и интересно рассказывал о жизни в Турции человека из России. Покачались на горной качели для красивых фото (150 лир всего лишь стоит - по желанию). Поели в местном кафе на природе лепешку с чаем и свежевыжатым гранатовым и апельсиновым соком. Впечатления остались отличные! Особенно понравилось, что больше не было никаких туристов, т. к. Кирилл сам составлял маршрут по нетуристическим местам. Да и в принципе туристам в Турции видимо не интересно смотреть на местный колорит и лазить по горам. Большое спасибо за экскурсию!
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М
Михаил
Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка на перекус, где кормили лепешками гюзлеме, чаем, айраном и арбузом. Турецкие деревенские житеди совсем читать дальшеуменьшить
не такие, как в городе (по крайней мере в туристических районах) - добродушные, отзывчивые и гостеприимные. На маршруте кроме нас никого не было, даже других туристических групп. В общем всё замечательно. Из минусов… Мы изначально сообщили гиду, что нас семеро. Он заказал нам минивен мерседес виано w639, где всего 7 пассажирских мест. В результате гид сам не поместился и ехал за нами на своей машине. По этой причине мы возможно получили гораздо меньше информации. Также минивен был очень старый, кондиционер практически не справлялся. Но водитель - отдать ему должное - очень старался: давал холодную воду БЕСПЛАТНО, в машине предоставил бесплатный вайфай, и даже по нашей просьбе заехал в торговый центр для покупки сувениров и сладостей. В общем ему большой респект.
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Н
Наталья
Запланированная экскурсия оказалась очень комфортной для детей 9-ти лет. Не пришлось много ходить, но в то же время и размялись. Самые сильные эмоции на девочек произвели качели над пропастью, тот читать дальшеуменьшить
еще адреналин. Все локации, которые мы посетили очень живописные, Кирилл -мастер фотографии, любуюсь запечатленными моментами. На всем пути Кирилл рассказывал исторические и интересные факты об Анталии и других городах Турции, о локациях, которые мы посетили. Прекрасно провели день, зарядили свои батарейки новыми впечатлениями, надышались горным воздухом. Рекомендую эту экскурсию. Кириллу огромное спасибо за комфортную организацию небольшого путешествия в горы!
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