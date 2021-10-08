Приключения в горах Турции: поездка из Белека

Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью

5
3 отзыва
Анталью окружают величественные Таврские горы, хранящие немало интересных и даже загадочных мест родом из Античности.

Эти нетуристические уголки и есть цель путешествия.

Вы увидите, как живут в местных деревушках, погуляете среди византийских руин и поразитесь могучему платану, появившемуся еще до нашей эры.

А качели над пропастью подарят поездке незабываемые эмоции!
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека

Что вас ожидает

«Лучше гор могут быть только горы. »

Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.

Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей

Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16, 5 метров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортной машине с кондиционером
  • Трансфер оплачивается отдельно: легковой автомобиль для 1-4 взрослых или до 6 человек, если есть дети ~ 30 евро для проживающих в Анталье и Кемере, ~ 60 евро для проживающих в Белеке. Точную стоимость необходимо уточнить в сообщении, т. к. она зависит от расположения вашего отеля.
  • Поездка также возможна на минивэне для группы из 4-7 взрослых или до 9 человек, если есть дети. Стоимость уточняйте при бронировании.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Никита
Никита
Меня зовут Никита, мне 37 лет. Я родился в Нижнем Новгороде. В России прошла большая часть моей жизни, но и перемещений по миру было немало. Сейчас я и моя семья живем в Анталье. Как говорят местные: «Турция красивая, Анталья самая красивая. » И это правда — Анталья объединяет изумительное море, величественные горы, красивейшую природу и богатейшее культурно-историческое наследие. Здесь есть античные города, памятники архитектуры, горные озера, водопады и пещеры. При этом значительная часть интересных мест остается за пределами традиционных массовых экскурсий и доступна только в индивидуальном порядке. Я искренне люблю Турцию, изучаю ее историю и культуру, много общаюсь с местными, восхищаюсь тем, что имею возможность ежедневно прикасаться к ее наследию, и получаю удовольствие от того, что могу показывать все это моим гостям.
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3 настоящих отзыва от туристов

В
8 окт 2021
Отличная экскурсия! Спасибо
Алина
2 авг 2021
Ездили с детьми 5 и 8 лет. Гид отличный, подстроился по времени, много знает и рассказывает.
Виды, правда, очень красивые. Хотя если до этого вы много ездили по горам, то не особенно впечатлитесь. Тем не менее детям очень понравилось, а мы были рады разнообразить впечатления и выбраться из отеля.
По дороге правда не хватает кафешки с видом на горы, но как я поняла с этим дефицит).
Н
13 июля 2021
Прекрасный гид и замечательная экскурсия! Получили массу приятных впечатлений. Показал очень красивые места, в дороге узнали много полезной информации о крае. Из отеля забрал и доставил обратно - все четко, очень пунктуален. Обязательно порекомендую друзьям и знакомым! Спасибо за отлично проведённое время!

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