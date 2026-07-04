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Приключения в горах Турции: поездка из Белека

Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
Представьте себе мир, где время остановилось среди величественных Таврских гор, окружающих Анталью. Вас ожидает экскурсия, полная открытий: от живописных горных пейзажей до древних византийских руин.

Познакомьтесь с уникальным образом жизни в
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местных деревушках, где традиции переплетаются с современностью.

Ощутите величие природы, стоя на качелях над пропастью, и узнайте истории, которые хранят старинные платаны и каменные изображения Геракла.

Эта поездка из Белека - не просто экскурсия, это погружение в мир приключений и открытий, которые останутся с вами на всю жизнь

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Таврских гор
  • 🏛 Византийские руины и древние артефакты
  • 🌳 Могучий платан возрастом более 2000 лет
  • 🎢 Качели над пропастью с захватывающим видом
  • 🏡 Аутентичные горные деревушки
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека

Что можно увидеть

  • Византийская крепость
  • Изображение Геракла
  • Древний платан

Описание экскурсии

«Лучше гор могут быть только горы!»

Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.

Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей

Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16,5 метров!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на авто гида. Вас заберут из отеля (или любого другого места) и вернут обратно после поездки
  • Поездка также возможна на минивэне для группы из 5-7 взрослых или до 8 человек, если есть дети. Стоимость уточняйте при бронировании
  • Экскурсию можно провести на вашем транспорте (со скидкой). В нём должно быть место для гида. Подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2870 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье! Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию. Турция — страна с особой
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историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу! Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт. Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
Н
Все очень понравилось. Спасибо Кириллу,внизу жара и облачно,наверху солнце,ветерок и горы😁. Экскурсия видовая,кто любит горы,понравится. Ысе проходит спокойно ,без спешки,с чайком. Спасибо!!!
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А
Прекрасная экскурсия и гид!
Запрос был: сбежать из туристических мест и узнать Турцию изнутри(как местные живут, где, чем занимаются, что едят). Кирилл воплотил наши желания в жизнь. Будучи опытным туристом и гидом, поделился информацией, знаниями, показал красивые виды. И все это в спокойном темпе. Что делает экскурсию доступной любым туристам (и бегунам, и улиточкам как мы))
Очень рады, что нашли эту экскурсию!
Прекрасная экскурсия и гид!
Прекрасная экскурсия и гид!
Прекрасная экскурсия и гид!
Прекрасная экскурсия и гид!
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Анна
Интересно, потрясающе красиво. В своем темпе, туристов нет, мы были реально одни в горах.
Интересно, потрясающе красиво. В своем темпе, туристов нет, мы были реально одни в горах.
Интересно, потрясающе красиво. В своем темпе, туристов нет, мы были реально одни в горах.
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Юлия
Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение.
Завозил нас на ферму к старым бабушке и дедушке - погуляли, посмотрели на их огород, живность что там
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живет, поели виноград прям с лозы.
Очень много и интересно рассказывал о жизни в Турции человека из России.
Покачались на горной качели для красивых фото (150 лир всего лишь стоит - по желанию). Поели в местном кафе на природе лепешку с чаем и свежевыжатым гранатовым и апельсиновым соком.
Впечатления остались отличные! Особенно понравилось, что больше не было никаких туристов, т. к. Кирилл сам составлял маршрут по нетуристическим местам. Да и в принципе туристам в Турции видимо не интересно смотреть на местный колорит и лазить по горам.
Большое спасибо за экскурсию!

Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение.
Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение.
Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение.
Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение.
Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение.
Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение.
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М
Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка на перекус, где кормили лепешками гюзлеме, чаем, айраном и арбузом. Турецкие деревенские житеди совсем
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не такие, как в городе (по крайней мере в туристических районах) - добродушные, отзывчивые и гостеприимные. На маршруте кроме нас никого не было, даже других туристических групп. В общем всё замечательно.
Из минусов… Мы изначально сообщили гиду, что нас семеро. Он заказал нам минивен мерседес виано w639, где всего 7 пассажирских мест. В результате гид сам не поместился и ехал за нами на своей машине. По этой причине мы возможно получили гораздо меньше информации. Также минивен был очень старый, кондиционер практически не справлялся. Но водитель - отдать ему должное - очень старался: давал холодную воду БЕСПЛАТНО, в машине предоставил бесплатный вайфай, и даже по нашей просьбе заехал в торговый центр для покупки сувениров и сладостей. В общем ему большой респект.

Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка
Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка
Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка
Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка
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Н
Запланированная экскурсия оказалась очень комфортной для детей 9-ти лет. Не пришлось много ходить, но в то же время и размялись. Самые сильные эмоции на девочек произвели качели над пропастью, тот
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еще адреналин. Все локации, которые мы посетили очень живописные, Кирилл -мастер фотографии, любуюсь запечатленными моментами. На всем пути Кирилл рассказывал исторические и интересные факты об Анталии и других городах Турции, о локациях, которые мы посетили.
Прекрасно провели день, зарядили свои батарейки новыми впечатлениями, надышались горным воздухом. Рекомендую эту экскурсию. Кириллу огромное спасибо за комфортную организацию небольшого путешествия в горы!

Запланированная экскурсия оказалась очень комфортной для детей 9-ти лет. Не пришлось много ходить, но в то
Запланированная экскурсия оказалась очень комфортной для детей 9-ти лет. Не пришлось много ходить, но в то
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Входит в следующие категории Белека

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