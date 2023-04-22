Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека

Остров Сулуада

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
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Описание

Приглашаем на морскую прогулку к необитаемому острову Сулуада.

Чистейшая прозрачная бирюзовая вода с видимостью до 25 метров и белоснежные песчано-галечные пляжи сделали остров “Турецкими Мальдивами”. Даже заядлые путешественники не отказывают себе в удовольствии полюбоваться его райскими бухтами и понежиться на живописных пляжах!

Остров Сулуада необитаем и находится рядом с бухтой Адрасан в регионе Олимпос и напоминает скалу с бухтами, гротами и пляжами. Во время морской прогулки мы сделаем остановки для отдыха и купания в самых популярных бухтах – Райской, Мальдивской и Аксеки с озером в пещере.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер. Услуги сопровождающего гида. Прогулка на яхте. Обед. Фрукты и чай
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На весь день
На яхте

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