читать дальше

нас есть в автобусе англоязычные люди и это нереально рассказывать все на двух языках, с учетом того, что африканская женщина медленно ходит- никто ничего не посмотрит». И осталась сидеть в машине. Мы опоздали после посещения ираклиона на 7 минут (бегали от локации к локации, пристраиваясь к другим группам, где есть гиды, чтобы хоть что-то услышать, т к наш гид сидела в автобусе, не посмотрели половину достопримечательностей), после чего услышали в наш адрес кучу негатива и требование извиняться перед всем автобусом. Ужасный завтрак состоящий из хлеба и маргарина (яйца все расхватали до того, как мы смогли до них дойти) и плохо пахнущей зеленой жижы. Но это ерунда, в сравнении с гадким осадком от гида (хотя не нельзя назвать ее гидом) Ольги. Я напишу этот отзыв во всех пабликах турецких и всех сетях, надеюсь туристов, которые окажутся в таком неприятном положении, будет как можно меньше.