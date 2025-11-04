Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Памуккале — природное чудо и жемчужину Турции! Вас ждут белоснежные террасы с термальной водой, древний город Иераполис и легендарный бассейн Клеопатры. Вы узнаете историю места и сможете искупаться в целебных источниках.
Это поездка подарит незабываемые впечатления и фотографии, которые хочется пересматривать снова и снова!
Описание экскурсииМир белоснежных террас и термальных вод Памуккале славится своими фантастическими травертинами — известняковыми террасами, образованными тысячелетиями стекающей минеральной воды. Эти природные каскады, сверкающие белоснежной гладью на фоне голубого неба, кажутся нереальными — словно сошли со страниц сказок. Вы сможете пройтись босиком по этим природным бассейнам, наполненным тёплой, целебной водой, и почувствовать на себе магию термального источника. Погружение в античную историю Во время экскурсии вы также отправитесь на прогулку по древнему городу Иераполис — некогда цветущему римскому курорту, основанному более двух тысяч лет назад. Под руководством гида вы узнаете об истории этого удивительного места, увидите великолепный античный театр, римские бани, улицы с колоннадами и уникальный некрополь — одно из самых больших античных кладбищ Малой Азии. Особая часть путешествия — купание в легендарном бассейне Клеопатры. По преданию, сама царица наслаждалась целебными свойствами этих вод. Прозрачная вода, античные колонны под ногами и мягкое тепло создают атмосферу умиротворения и гармонии. Купание здесь — не просто развлечение, а настоящее прикосновение к истории. Культура и ремёсла региона Памуккале славится не только своими термальными чудесами, но и традиционными ремёслами. Вы посетите местную текстильную мастерскую, где познакомитесь с секретами турецкого ткачества, попробуете вина из местных виноградников и узнаете, как рождаются изделия из оникса — редкого и благородного камня, добываемого здесь, в регионе. Важная информация:
- Вещи, которые необходимо иметь с собой во время тура: удобная одежда и обувь, платок, солнцезащитные очки и крем, купальник и полотенца, наличные деньги за дополнительные услуги.
- Дети до 5 лет могут участвовать бесплатно. Детские автокресла предоставляются по предварительному запросу — уточните при бронировании. Для детей до 12 лет участие возможно только в сопровождении взрослых.
- При необходимости маршрут экскурсии может быть скорректирован гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Иераполис
- Бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида-историка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в Памуккале 30€
- Входной билет в Античный бассейн Клеопатры 11€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
А
Анна
4 ноя 2025
Мы много путешествуем, но это была худшая экскурсия в моей жизни. Экскурсовод наглая, ленивая женщина. Которая грубит постоянно. Она не вышла с нами ни на одной локации, мотивируя это: «у
В
Валерия
24 окт 2025
Классно,увидела озеро Салда чистейшее, потом винная дегустация,античный театр огромный в Хиераполисе,сам старинный город,траверины Памуккале,часть высохла к сожалению и пожелтела,слишком много людей лезут в природу(
В стоимость кстати входило трехразовое питание по системе шведский стол!
Гид Ольга неплохой,мало информации дала по моему мнению
Д
Дмитрий
24 мая 2025
"Сначала я был скептически настроен, не понимал, зачем ехать несколько часов только ради того, чтобы посмотреть на какие-то белые горки. Но когда мы приехали, и я увидел Памуккале своими глазами,
