Сафари на квадроциклах в Белеке

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Путешествие по бездорожью Таврских гор ⛰️ на квадроциклах — уникальная возможность наполните тело бодростью и энергией, насладиться природной красотой и чистым воздухом.

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Экскурсия

$50 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Сафари на квадроциклах в Белеке
Сафари на квадроциклах в Белеке

Что вы увидите 🤩

  • Таврские горы
Приключения на маршруте по бездорожью
Тур начнётся утром, когда вас заберут водители из отеля. Недалеко от Анталии находится база для квадроциклов, именно туда вы и прибудете. Для поездки не требуется водительских прав или обладать особыми навыками, достаточно только иметь только желание. По приезду на базу опытные инструктора предоставят вам информацию о маршруте, расскажут правила безопасности на дороге, поделятся советами.
После подготовительного этапа вам представится пробная поездка для уверенности. Квадроциклы легки в управлении и полностью безопасны. Путешествие начинается! Сев за руль квадроцикла вы отправитесь в путешествие на 1.5 часа по пыльным дорогам, рекам, по грязи, но благодаря этому вы насладитесь природной красотой и сельской местностью.
Для удобства у вас будет несколько остановок для отдыха, где можно сделать красивые 🤩 снимки, а кое-где поплавать в горной реке. После конечной остановки вы проследуете обратно к базе — 24 км радости и веселья от пыльных троп окажут на вас положительное воздействие. Множество фотографий в дальнейшем будут напоминать об весёлом отдыхе. После возвращения на базу у вас будет возможность посмотреть профессиональные фото и видео и приобрести их за дополнительную плату.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Необходимая защитная экипировка
  • Страховка
  • Инструктаж
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Сафари на квадроциклах в Белеке
Сафари на квадроциклах в Белеке
Сафари на квадроциклах в Белеке
Сафари на квадроциклах в Белеке
Время проведения: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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