Приключения на маршруте по бездорожью

Тур начнётся утром, когда вас заберут водители из отеля. Недалеко от Анталии находится база для квадроциклов, именно туда вы и прибудете. Для поездки не требуется водительских прав или обладать особыми навыками, достаточно только иметь только желание. По приезду на базу опытные инструктора предоставят вам информацию о маршруте, расскажут правила безопасности на дороге, поделятся советами.

После подготовительного этапа вам представится пробная поездка для уверенности. Квадроциклы легки в управлении и полностью безопасны. Путешествие начинается! Сев за руль квадроцикла вы отправитесь в путешествие на 1.5 часа по пыльным дорогам, рекам, по грязи, но благодаря этому вы насладитесь природной красотой и сельской местностью.

Для удобства у вас будет несколько остановок для отдыха, где можно сделать красивые 🤩 снимки, а кое-где поплавать в горной реке. После конечной остановки вы проследуете обратно к базе — 24 км радости и веселья от пыльных троп окажут на вас положительное воздействие. Множество фотографий в дальнейшем будут напоминать об весёлом отдыхе. После возвращения на базу у вас будет возможность посмотреть профессиональные фото и видео и приобрести их за дополнительную плату.

Важная информация

Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.