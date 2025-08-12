Путешествие на квадроциклах в Белеке предлагает уникальную возможность ощутить свободу и адреналин.
Участники отправляются на захватывающее сафари по бездорожью, где ждут пыльные лесные тропы, ручьи и крутые подъёмы.
На маршруте предусмотрены остановки
Участники отправляются на захватывающее сафари по бездорожью, где ждут пыльные лесные тропы, ручьи и крутые подъёмы.
На маршруте предусмотрены остановки
5 причин купить эту экскурсию
- 🚜 Захватывающее приключение на квадроциклах
- 🌿 Живописные природные маршруты
- 📸 Возможность сделать эффектные фото
- 👥 Международная компания участников
- 🔍 Русско - и англоговорящие кураторы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари на квадроциклах в Белеке - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна: тепло и сухо, что делает поездку комфортной и безопасной. В апреле, мае и октябре также можно насладиться приключением, но возможны дожди, которые могут усложнить маршрут. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но при удачном стечении обстоятельств можно получить удовольствие от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопады
- Зелёные холмы
- Скалы
- Долины
Описание экскурсии
Приготовьтесь к свободе вне асфальта! После инструктажа и тест-драйва вы отправитесь на квадроцикле в самое сердце природы — туда, где нет туристической суеты. Вас ждёт захватывающее сафари по бездорожью Белека: пыльные лесные тропы, ручьи, крутые подъёмы и спуски.
На маршруте предусмотрены остановки: освежиться у водопадов, полюбоваться зелёными холмами, скалами и долинами, сделать эффектные фото и просто перевести дух. Опытные инструкторы будут рядом на всём маршруте.
Организационные детали
- Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, запрещается брать с собой телефоны и другую технику
- Обратите внимание: это прогулка на квадроциклах без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами. В группе присутствуют участники из разных стран, информацию дают на разных языках
- Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет
- В стоимость входит: трансфер, страховой полис, защитный шлем. Дополнительно по желанию: очки для сафари — €10, бандана — €10, фото или видео — €30
- К поездке не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|На 1 QUAD 1 человек
|€36
|На 1 QUAD 2 человека
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 13487 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Поведение сотрудников угрожает безопастности участников. После проведения брифинга о безопасном вождении, сами сотрудники компании стали на квадроциклах подрезать колонну из техники и создавать аварийные ситуации. На замечания о небезопасной езде
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