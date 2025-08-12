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Сафари на квадроциклах в Белеке

Погрузитесь в динамичное приключение на квадроциклах по живописным тропам Белека! Вас ждут леса, ручьи и холмы под руководством опытных инструкторов
Путешествие на квадроциклах в Белеке предлагает уникальную возможность ощутить свободу и адреналин.

Участники отправляются на захватывающее сафари по бездорожью, где ждут пыльные лесные тропы, ручьи и крутые подъёмы.

На маршруте предусмотрены остановки
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у водопадов и зелёных холмов, чтобы сделать эффектные фото и насладиться видами. В группе работают русско - и англоговорящие кураторы, которые помогут с любыми вопросами. Это отличная возможность для активного отдыха в кругу международной компании

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚜 Захватывающее приключение на квадроциклах
  • 🌿 Живописные природные маршруты
  • 📸 Возможность сделать эффектные фото
  • 👥 Международная компания участников
  • 🔍 Русско - и англоговорящие кураторы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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сен
окт
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дек
Лучшее время для сафари на квадроциклах в Белеке - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна: тепло и сухо, что делает поездку комфортной и безопасной. В апреле, мае и октябре также можно насладиться приключением, но возможны дожди, которые могут усложнить маршрут. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но при удачном стечении обстоятельств можно получить удовольствие от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Сафари на квадроциклах в Белеке
Сафари на квадроциклах в Белеке
Сафари на квадроциклах в Белеке

Что можно увидеть

  • Водопады
  • Зелёные холмы
  • Скалы
  • Долины

Описание экскурсии

Приготовьтесь к свободе вне асфальта! После инструктажа и тест-драйва вы отправитесь на квадроцикле в самое сердце природы — туда, где нет туристической суеты. Вас ждёт захватывающее сафари по бездорожью Белека: пыльные лесные тропы, ручьи, крутые подъёмы и спуски.

На маршруте предусмотрены остановки: освежиться у водопадов, полюбоваться зелёными холмами, скалами и долинами, сделать эффектные фото и просто перевести дух. Опытные инструкторы будут рядом на всём маршруте.

Организационные детали

  • Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, запрещается брать с собой телефоны и другую технику
  • Обратите внимание: это прогулка на квадроциклах без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами. В группе присутствуют участники из разных стран, информацию дают на разных языках
  • Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет
  • В стоимость входит: трансфер, страховой полис, защитный шлем. Дополнительно по желанию: очки для сафари — €10, бандана — €10, фото или видео — €30
  • К поездке не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
На 1 QUAD 1 человек€36
На 1 QUAD 2 человека€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 13487 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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1
Ю
Поведение сотрудников угрожает безопастности участников. После проведения брифинга о безопасном вождении, сами сотрудники компании стали на квадроциклах подрезать колонну из техники и создавать аварийные ситуации. На замечания о небезопасной езде
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сотрудники угрожали и кричали прямо в лесу на остановке, при этом они попросили сдать телефоны до начала движения и оставить их на базе. Пользоваться телефонами нельзя даже во время остановки и отдыха. Сам маршрут проходит по лесу, около часа, вы будете очень грязные от пыли, до начала движения и после вам обольют водой из реки. На квадроцикле котором ехали был люфт руля, техника неисправна.

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