Путешествие на квадроциклах в Белеке предлагает уникальную возможность ощутить свободу и адреналин.Участники отправляются на захватывающее сафари по бездорожью, где ждут пыльные лесные тропы, ручьи и крутые подъёмы.На маршруте предусмотрены остановки

у водопадов и зелёных холмов, чтобы сделать эффектные фото и насладиться видами. В группе работают русско - и англоговорящие кураторы, которые помогут с любыми вопросами. Это отличная возможность для активного отдыха в кругу международной компании

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для сафари на квадроциклах в Белеке - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна: тепло и сухо, что делает поездку комфортной и безопасной. В апреле, мае и октябре также можно насладиться приключением, но возможны дожди, которые могут усложнить маршрут. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но при удачном стечении обстоятельств можно получить удовольствие от поездки.

Сейчас август — это идеальное время.