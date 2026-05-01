Эта поездка объединяет три ярких впечатления о Турции. Вы поклонитесь мощам Святого Николая и загадаете сокровенное желание у его гробницы.
А после знакомства с историей одной из важнейших христианских святынь увидите неповторимые панорамы на колоритный город Каш и освежитесь на пляже Капуташ.
Описание экскурсии
- От Белека путь займёт около 2,5 часов — дорога проходит между горами и морем, открывая удивительные панорамы.
- В пути вы заметите, как озеро и море расположены почти рядом, создавая необычный ландшафт.
- Вы увидите храм Святого Николая, где святитель служил при жизни, и подойдёте к его древней гробнице.
- Перед входом в храм заглянем в церковную лавку.
- После посещения святыни вас ждёт обед по системе «шведский стол».
- Затем мы отправимся в Каш — живописный городок примерно в часе езды от Демре.
- В Каше гид покажет вам лучшие панорамы на город и порт.
- После мы отправимся на пляж Капуташ — у вас будет около 1,5 часов для купания в море с берега.
Гид поможет вам глубже ощутить смысл путешествия:
- вы узнаете историю жизни Николая Чудотворца.
- услышите рассказ о создании храма и его значении для христианского мира.
- поймёте, как развивалось раннее христианство и каким был один из первых храмов в истории.
- разберётесь, почему Каш стал таким популярным и что придаёт ему особый колорит.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе Mercedes от вашего отеля и обратно.
- Обед подаётся по системе «шведский стол», напитки во время обеда оплачиваются отдельно (от €1).
- Входной билет в храм (€20) оплачивается на месте.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг и воскресенье в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€60
|Дети до 7 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
