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Экскурсия в Анталью из Белека

Насиб С.
Насиб С. – Гид из Белека
Оказавшись на отдыхе в южной части Турции, обязательно стоит уделить время Анталье.

Популярный курорт и всем известное место пляжного отдыха откроется для вас с неизведанной стороны.

На нашей экскурсии 🧭 вы восхититесь природными красотами, античной и средневековой архитектурой, отправитесь на прогулку 👣 по Средиземному морю и узнаете, насколько богата событиями история 📖 Антальи.
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  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $35 за человека

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Экскурсия в Анталью из Белека
Экскурсия в Анталью из Белека

Что вы увидите

  • Водопад Дюден (Нижний)
  • Канатная дорога на гору Тюнектепе
  • Калеичи
  • Прогулка на яхте

Программа тура:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Посещение водопада Дюден (Верхний);
  • Посещение водопада Дюден (Нижний);
  • Магазин сладостей;
  • Канатная дорога на гору Тюнектепе;
  • Посещение Калеичи в Анталии (Старый город);
  • Прогулка на яхте 🛥️ (1 час);
  • Возвращение в отели.

Рекомендуем взять с собой:

  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара
  • Фотоаппарат или видеокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
  • Воду и сухой паёк для завтрака.

Важно знать:

  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка
  • Услуга гида
  • Входной билет на фуникулер Тюнектепе
  • Обед
  • Входной билет на водопад
  • Прогулка на яхте.
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия в Анталью из Белека
Экскурсия в Анталью из Белека
Экскурсия в Анталью из Белека
Экскурсия в Анталью из Белека

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Насиб С.
Насиб С.
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