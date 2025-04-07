Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
Воду и сухой паёк для завтрака.
Важно знать:
Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
Трансфер из отеля и обратно
Aвтобус с кондиционером
Страховка
Услуга гида
Входной билет на фуникулер Тюнектепе
Обед
Входной билет на водопад
Прогулка на яхте.
Что не входит
Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.