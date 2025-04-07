Насиб С. – Гид из Белека

Оказавшись на отдыхе в южной части Турции, обязательно стоит уделить время Анталье.



Популярный курорт и всем известное место пляжного отдыха откроется для вас с неизведанной стороны.



На нашей экскурсии 🧭 вы восхититесь природными красотами, античной и средневековой архитектурой, отправитесь на прогулку 👣 по Средиземному морю и узнаете, насколько богата событиями история 📖 Антальи.