В The Land of Legends вас на каждом шагу ждут новые яркие впечатления, веселье, восторг и невероятные эмоции, а вечером парк буквально оживает: танцы сказочных героев сменяются шоу поющих фонтанов и парадом гондол.
Проведите захватывающий семейный вечер в парке развлечений — незабываемые впечатления гарантированы.
Проведите захватывающий семейный вечер в парке развлечений — незабываемые впечатления гарантированы.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений. Оно начинается с живого светового шоу, которое сопровождается сопровождается невероятным выступлением акробатов.
Вы получите невероятный впечатления от ультрасовременных визуальных эффектов, звука и захватывающих живых выступлений. Тур включает в себя невероятные световые шоу, акробатику и выступления самых талантливых певцов, танцоров и музыкантов мира.
Вы можете присоединиться к туру вместе с семьей и друзьями. В парке наверняка развлечение для каждого, а супер-шоу вернет вас в детство и заставит вспомнить веселые и беззаботные дни. Не упусти возможность окунуться в волшебную атмосферу вместе с Land of Legends Night Show.
Понедельник-Суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Свободное время в тематическом парке
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Плата за вход в тематический парк
- Полная страховка
- Что не входит
- Личные расходы
- Еда напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник-СубботаЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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