Это удобный и спокойный способ добраться в аэропорт или в отель. В назначенное время водитель заберёт вас от отеля или терминала и доставит в нужное место.
Описание трансфер
Организационные детали
Комфортабельный автомобиль
Просторный минивэн с кондиционером и удобными сиденьями. Одно детское кресло — бесплатно по запросу.
Трансфер без стресса
Русскоговорящий водитель приедет вовремя, поможет с багажом и довезёт до аэропорта по оптимальному маршруту.
Гибкость маршрута
По запросу можно организовать трансфер в обратную сторону — из аэропорта в отель.
Дополнительно оплачивается
- Второе детское кресло — €10 (~1000 ₽)
- Трансфер из отдалённых районов (например, Boğazkent) — €10 (~1000 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 966 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам и Турции. Мы — команда людей, влюблённых в туризм
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии на «Трансфер «Белек ↔ аэропорт»»
-
22%
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)
Добраться до парка из Белека, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
29 мая в 19:30
€14
€18 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Белека в Анталью и обратно: день на ваш вкус
Добраться до водопадов или пройти по магазинам - и не беспокоиться о транспорте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
29 мая в 08:30
€38 за человека
Групповая
Olympos Teleferik: полет к вершине Олимпа (трансфер из Белека)
Прокатиться по самой длинной канатной дороге Европы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€70 за человека
от €65 за экскурсию