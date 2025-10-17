Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:30
$15 за человека
-
25%
Групповая
В Каппадокию из Белека с проживанием в пещерном отеле
2 дня - среди каменных чудес, невероятных долин и таинственных подземелий
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
7 фев в 03:00
€75
€100 за человека
-
9%
Групповая
Путешествие в сказочную Каппадокию из Белека на 2 дня
Живописные долины, скальные города и истории, что хранятся в камне
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
7 фев в 03:00
€41
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна17 октября 2025Спасибо. Всё хорошо.
- ККсения10 октября 2025Само шоу крутое, стоит посмотреть и бесплатное. Это трансфер и он нам не понравился, во-первых опоздал на 10 минут, во-вторых,
- EElena15 сентября 2025Шоу фонтанов шикарное, сама Легенда впечатляет, хотелось бы больше времени после шоу
- ААйгерим5 сентября 2025Водитель приехал вовремя, привез-увез довольно оперативно.
Трансфер с кондиционером, удобными креслами, столиком
Спасибо
- ИИнесса25 августа 2025Нас забрали чуть позже, но мне позвонили и предупредили, что транспорт задерживается на пол часа туда и обратно привезли на
- ААнна24 августа 2025Это не экскурсия, а трансфер от вашего отеля до парка и обратно.
Нас забрали в 19.30 и обратно встречались в 23.15
Шоу
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в феврале 2026
Сейчас в Белеке в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 75 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2026 год по теме «Ночные», 12 ⭐ отзывов, цены от $15. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель