Ночные прогулки и экскурсии Белека

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Белеке, цены от $15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Пешая
На автобусе
3 часа
12 отзывов
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:30
$15 за человека
В Каппадокию из Белека с проживанием в пещерном отеле
На автобусе
13 часов
-
25%
Групповая
В Каппадокию из Белека с проживанием в пещерном отеле
2 дня - среди каменных чудес, невероятных долин и таинственных подземелий
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
7 фев в 03:00
€75€100 за человека
Путешествие в сказочную Каппадокию из Белека на 2 дня
На автобусе
13 часов
-
9%
Групповая
Путешествие в сказочную Каппадокию из Белека на 2 дня
Живописные долины, скальные города и истории, что хранятся в камне
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
7 фев в 03:00
€41€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    17 октября 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Белека
    Спасибо. Всё хорошо.
  • К
    Ксения
    10 октября 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Белека
    Само шоу крутое, стоит посмотреть и бесплатное. Это трансфер и он нам не понравился, во-первых опоздал на 10 минут, во-вторых,
    читать дальше

    автобус не супер, особенно обратный, боялась что развалится на ходу. У гида не было сдачи со 100 долларов и он такой ну решайте сами как хотите сдачи нет, в Легенде разменять деньги не где, там оплата за все в лирах, но есть обменник.
    На обратной дороге мы думали трансфер нас вообще не заберет, стояли 20 минут, без связи и инфы от гида хоть какой-то, через 20 минут оказалось что за нами все таки приехал, НО ДРУГОЙ автобус о чем нас естественно забыли предупредить и он приехал во-время и стоял на парковке, просто молчал, вернее был занят разговорами по телефону. Короче в другом месте лучше закажите трансфер.

  • E
    Elena
    15 сентября 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Белека
    Шоу фонтанов шикарное, сама Легенда впечатляет, хотелось бы больше времени после шоу
  • А
    Айгерим
    5 сентября 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Белека
    Водитель приехал вовремя, привез-увез довольно оперативно.
    Трансфер с кондиционером, удобными креслами, столиком
    Спасибо
  • И
    Инесса
    25 августа 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Белека
    Нас забрали чуть позже, но мне позвонили и предупредили, что транспорт задерживается на пол часа туда и обратно привезли на
    читать дальше

    микроавтобусе, туда проходите через металлоискатели. Платить ничего уже не нужно, где здание никелодиум это большой магазин игрушек, а внутри парк развлечений, платный он где-то до 20.00 приезжайте раньше. Шоу на фонтанах нормальное, возле здания в никелодиум сцена там в 22.00 было представление расстояние конечно огромное и мало что видно. Сам парк очень красивый стоит съездить но берите деньги на все развлечения 1 билет в кассе 8 долларов берите наличные часто нет сдачи либо карта виза можно купить на элетронном автомате мир не проходит. К спутнику8 вопросов нет привезли, увезли, все ок

  • А
    Анна
    24 августа 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Белека
    Это не экскурсия, а трансфер от вашего отеля до парка и обратно.
    Нас забрали в 19.30 и обратно встречались в 23.15
    Шоу
    читать дальше

    фонтана (их два) в парке начинаются в 21ч, сама анимация на главное сцене в 22-22.30ч
    Много народу, но если знаете расписание и сами перемещаетесь (не обращая внимания на толпу), то везде успеете=)

    Сам трансфер удобный, нас было 3 отеля, мини вен.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Ночные»

Сколько стоит экскурсия по Белеку в феврале 2026
Сейчас в Белеке в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 75 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
