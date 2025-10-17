читать дальше

автобус не супер, особенно обратный, боялась что развалится на ходу. У гида не было сдачи со 100 долларов и он такой ну решайте сами как хотите сдачи нет, в Легенде разменять деньги не где, там оплата за все в лирах, но есть обменник.

На обратной дороге мы думали трансфер нас вообще не заберет, стояли 20 минут, без связи и инфы от гида хоть какой-то, через 20 минут оказалось что за нами все таки приехал, НО ДРУГОЙ автобус о чем нас естественно забыли предупредить и он приехал во-время и стоял на парковке, просто молчал, вернее был занят разговорами по телефону. Короче в другом месте лучше закажите трансфер.